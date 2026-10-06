"أوبن إيه آي" تضيف علامة مائية غير مرئية إلى نصوص "تشات جي بي تي"

تعتزم "أوبن إيه آي" إضافة علامة مائية غير مرئية إلى النصوص التي ينتجها "تشات جي بي تي" و"كوديكس" للمستخدمين المؤهلين في "الاتحاد الأوروبي"...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، الإثنين 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أنها ستضيف خلال الأسابيع المقبلة علامة مائية غير مرئية إلى النصوص التي ينتجها "تشات جي بي تي" و"كوديكس" للمستخدمين المؤهلين في "الاتحاد الأوروبي"، امتثالًا لمتطلبات الشفافية الواردة في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.

وتُلزم القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أغسطس/ آب، شركات الذكاء الاصطناعي بجعل المحتوى المولد بواسطة أنظمتها قابلًا للتعرف إليه آليًا.

وقالت "أوبن إيه آي" إن العلامة المائية ستطبق على المستخدمين المؤهلين لـ"تشات جي بي تي" و"كوديكس" ضمن جميع الخطط، على أن يقتصر تطبيقها عند الإطلاق على "الاتحاد الأوروبي".

وفي المقابل، أصبح بإمكان المطورين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات التابعة للشركة في أنحاء العالم تفعيل العلامة المائية على نماذج محددة اعتبارًا من الإثنين، فيما ستظل الخاصية معطلة افتراضيًا. وأكدت الشركة أنها لا تعتزم جعلها إعدادًا افتراضيًا عالميًا عند إطلاقها.

ولا تقوم التقنية على إضافة رمز أو علامة ظاهرة إلى النص، بل على إحداث تعديلات طفيفة في طريقة اختيار النموذج للكلمات أثناء توليد المحتوى، بما يترك نمطًا إحصائيًا غير مرئي للقراء يمكن لأداة كشف متخصصة التعرف إليه.

وبحسب "أوبن إيه آي"، تبقى العلامة مرتبطة بصياغة النص نفسها عند نسخه ولصقه، ولا تتضمن معلومات تحدد هوية المستخدم. وقالت الشركة إنها لم ترصد تغيرًا ذا أهمية في أداء نماذجها عند تفعيل التقنية.

ونشرت الشركة بالتزامن مع الإعلان تقريرًا تقنيًا عن النظام، الذي أطلقت عليه اسم "تكست غرين"، وأُعد بالتعاون مع باحثين من "جامعة بنسلفانيا" و"جامعة ييل".

ويشرح التقرير استخدام مفتاح سري للتأثير في طريقة ترتيب احتمالات الكلمات التالية التي يختار منها النموذج أثناء إنتاج النص. ومع تراكم مئات التغييرات الطفيفة، يمكن لأداة الكشف تحديد ما إذا كان النص يحمل النمط المرتبط بالعلامة المائية اعتمادًا على النص والمفتاح السري.

لكن اختبارات "أوبن إيه آي" أظهرت أن العلامة ليست عصية على الإزالة. ففي أحد الاختبارات، أدى استبدال 10% من الكلمات بمرادفات إلى تراجع معدل نجاح الكشف من نحو 92% إلى 66%.

وأشارت الشركة إلى أن اكتشاف العلامة يصبح أكثر صعوبة في النصوص القصيرة والإجابات الرياضية والمحتوى المترجم، وهو ما أسهم في قرارها قصر الوصول الأولي إلى أداة الكشف على باحثين معتمدين ومنظمات متخصصة، بهدف تقييم موثوقيتها وسبل استخدامها بصورة مسؤولة.

وحذرت "أوبن إيه آي" من أن عدم اكتشاف العلامة المائية لا يعني بالضرورة أن النص كتبه إنسان، إذ قد يكون قصيرًا جدًا أو خضع لتعديلات واسعة، أو قد يكون قد أُنتج بواسطة نظام ذكاء اصطناعي تابع لشركة أخرى.

كما أوضحت أن وجود العلامة يمكن أن يشير إلى أن نظامًا تابعًا لـ"أوبن إيه آي" أنتج جزءًا من النص أو عالجه، لكنه لا يكشف مقدار التدخل البشري أو التحرير أو الإبداع الذي شارك في إنتاج المحتوى النهائي.

ويأتي الإعلان بعد نحو شهرين من إعلان شركة "أنثروبيك" وضع علامات مائية على النصوص التي تنتجها نماذج "كلود" على مستوى العالم، وهي خطوة أثارت انتقادات من بعض مستخدمي الخدمة الذين رأوا أنهم يقدمون التعليمات والسياق والقرارات، بينما يعمل النموذج بوصفه أداة لتنفيذها.

وكانت "أوبن إيه آي" قد طورت في السابق تقنية لوضع علامات مائية على النصوص، لكنها امتنعت عن إطلاقها، جزئيًا بسبب مخاوف من انتقال المستخدمين إلى خدمات منافسة لا تستخدم علامات مماثلة، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2024.

وتعد شركات "أنثروبيك" و"غوغل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" من بين الشركات التي التزمت باتباع مدونة قواعد "الاتحاد الأوروبي" المتعلقة بالمحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.