"ميوز" من "ميتا" ينشئ ملفات تفصيلية عن أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء

كشف فحص لتعليمات تشغيل "ميوز" من "ميتا" أن الوكيل ينشئ ويحدّث دوريًا ملفات عن أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء، تتضمن معلومات عن طبيعة العلاقات والتاريخ المشترك، في إطار "بناء سياق شخصي يساعده على تنفيذ المهام وتخصيص اقتراحاته"...

كشف فحص حديث لتعليمات تشغيل نموذج "ميوز"، التابع لشركة "ميتا"، أنه ينشئ ملفات عن الأشخاص المرتبطين بالمستخدم، تشمل أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء، ولا تقتصر على معلومات أساسية عنهم، بل تمتد إلى تاريخ العلاقة ودرجة القرابة والموضوعات المشتركة واقتراحات لتعزيز التواصل، وهو ما أثار جدلًا حول خرق خصوصية المستخدمين.

وبحسب تقرير نشره موقع "وايرد"، استخرج الباحث المستقل كاران جوشي تعليمات تشغيل "ميوز" عبر واجهة المحادثة، وتبين منها وجود عملية دورية تتكرر كل ساعة لتنظيم المعلومات المتعلقة بالأشخاص في حياة المستخدم، مع توجيه النظام إلى الاعتماد على الأدلة المتاحة وتجنب اختلاق التفاصيل.

وتوضح وثائق الدعم الرسمية من "ميتا" أن فهم "ميوز" للمستخدم يعتمد على مصادر متعددة، بينها المعلومات التي يشاركها مباشرة خلال المحادثات، والتفضيلات والأنماط التي يرصدها النظام أثناء التفاعل، والسياق المتاح عبر الخدمات المتصلة، إلى جانب ذاكرة محفوظة في ملفات.

وبذلك، لا يقتصر التخصيص على تذكر إجابة أو معلومة من محادثة سابقة، بل يشمل الاستفادة من معلومات متراكمة لتكييف المساعدة والاقتراحات مع المستخدم بمرور الوقت.

وتتيح "ميتا" للمستخدم طلب تعديل المعلومات التي يتذكرها الوكيل أو تحديثها خلال المحادثة، كما يمكن تحريرها يدويًا. ويستطيع المستخدم أيضًا استيراد سجل محادثاته من مساعد آخر عبر رفع ملف التصدير إلى "ميوز"، بما يسمح ببناء سياق شخصي منذ بداية الاستخدام.

وتقدم "ميتا" "ميوز" بوصفه وكيلًا قادرًا على تنفيذ أعمال تتراوح بين إدارة المهام وحجز السفر، بدلًا من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة. ويعمل الوكيل على كمبيوتر سحابي مخصص للمستخدم، ويمكنه مواصلة بعض المهام بعد إغلاق التطبيق.

وتعرض الشركة أمثلة على استخدام الذاكرة في هذه المهام، بينها تحويل وصفة محفوظة على "إنستغرام" إلى قائمة مشتريات، واقتراح قائمة طعام لحفل عشاء، وتذكر القيود الغذائية للأصدقاء قبل إرسال الدعوات.

وبحسب "ميتا"، يحدد المستخدم التطبيقات التي يمكن للوكيل الاتصال بها ومستوى الوصول الممنوح له، بما يشمل السماح بقراءة البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل نيابة عنه، مع إمكانية تعديل هذه الصلاحيات أو فصل الخدمات لاحقًا.

ويعني ذلك أن معلومات تتعلق بأشخاص آخرين قد تصبح جزءًا من السياق الذي يستخدمه "ميوز" لمساعدة صاحب الحساب، إذ يمكن للمعلومات التي يشاركها المستخدم عن حياته أن تتضمن أيضًا تفاصيل تخص أفراد أسرته وأصدقاءه وزملاءه.

وتقول "ميتا" إن "ميوز" يستطيع متابعة أعمال متعددة في الخلفية وإرسال رسائل من تلقاء نفسه عند ظهور نتيجة مهمة أو الحاجة إلى تدخل المستخدم.

ويوفر التطبيق، بحسب الشركة، سجلًا للأعمال والصلاحيات المعتمدة، ويعرض المهام التي يعمل عليها الوكيل، فيما تتيح ملفات الذاكرة للمستخدم الاطلاع على المعلومات المحفوظة وتحريرها مباشرة.

كما تقول "ميتا" إنها تستخدم واجهات موافقة واضحة قبل تنفيذ إجراءات حساسة، مثل إرسال البريد الإلكتروني وإتمام عمليات الشراء، بدلًا من الاعتماد على المحادثة وحدها لتحديد ما إذا كان المستخدم قد منح الإذن.

ومن الناحية التقنية، يعمل "ميوز" داخل بيئة معزولة، بينما تتولى منظومة مستقلة تحمل اسم "سنتينل" مراقبة الإجراءات والاتصالات الخارجية وتطبيق الصلاحيات.

لكن "ميتا" توضح أن البنية الحالية تقيد وصول موظفيها إلى البيانات من خلال سياسات تشغيلية، من دون أن تمنع الشركة من الوصول إليها عند الضرورة لدعم الخدمة أو تأمينها أو تشغيلها.

وتخطط الشركة لتقديم بيئة تحمل اسم "ميوز كونفيدنشال في إم" في وقت لاحق من عام 2026، بهدف منع وصول "ميتا" إلى بيانات الكمبيوتر الافتراضي باستخدام وسائل تشفير قابلة للتحقق، وهي ميزة مستقبلية وفق الوثائق المنشورة وليست ضمانة متاحة بصورة عامة في النسخة الحالية.

وفي ما يتعلق بالإعلانات، تقول "ميتا" إن المحادثات وبيانات الكمبيوتر الافتراضي لا تُشارك مع أنظمتها الإعلانية، لكنها تشير إلى أن نشاط الوكيل على مواقع خارجية قد يؤثر بصورة غير مباشرة في الإعلانات التي تظهر للمستخدم.

وتوضح الشركة كذلك أن المحادثات ومسارات تنفيذ المهام يمكن استخدامها في تدريب النماذج بعد إزالة معلومات أساسية تحدد الهوية، مع إتاحة الانسحاب من هذا الاستخدام عبر الإعدادات.