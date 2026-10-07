إشعار "اختراق تطبيق إيسوس" يصل إلى مستخدمين في عدة دول

تحقق شركة "إيسوس" البريطانية في نشاط غير مصرّح به، بعدما تلقى مستخدمون لتطبيقها في عدة دول إشعارًا من قراصنة يزعم اختراق أنظمة للشركة ويهدد بتسريب بيانات...

قالت شركة "إيسوس" البريطانيّة إنها تحقق في "نشاط غير مصرّح به"، بعدما تلقى عدد من مستخدمي تطبيقها، الثلاثاء، إشعارًا من قراصنة بعنوان "تم اختراق إيسوس"، تضمن تهديدًا بتسريب بيانات ما لم تتواصل الشركة معهم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الإشعار وصل صباح الثلاثاء إلى مستخدمين في بريطانيا وأستراليا وفرنسا والسويد وأيرلندا، وكان موجهًا إلى مسؤولي حماية البيانات وفرق تكنولوجيا المعلومات في "إيسوس".

وجاء في الإشعار أن المهاجمين تمكنوا من اختراق نظام "سنوفلايك" الخاص بالشركة، وطالبوا بالتواصل معهم تحت طائلة نشر البيانات، كما أرفقوا رسالة التهديد برابط يقود إلى قناة على تطبيق "تليغرام".

وقالت "إيسوس"، المختصّة بالملابس والموضة، إن هناك احتمالًا لوصول المهاجمين إلى بعض البيانات الشخصية الأساسية، لكنها لا تعتقد أن بيانات بطاقات الدفع أو كلمات مرور الحسابات قد تأثرت.

وأكدت الشركة أن موقعها الإلكتروني وتطبيقها يواصلان العمل بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لتقييد الوصول إلى منصات إرسال الإشعارات، وبدأت تحقيقًا بمشاركة متخصصين من داخل الشركة وخارجها والجهات المعنية.

ونقلت "بي بي سي" عن خبراء في الأمن السيبراني قولهم إن الهجوم يبدو موجهًا أساسًا للضغط على "إيسوس" ودفعها إلى الاستجابة لمطالب المهاجمين، وليس لاستهداف العملاء مباشرة.

من جهتها، قالت شركة "سنوفلايك"، التي توفر أدوات لجمع البيانات وتحليلها وتخزينها، إنها تحقق في الأمر ولم تجد حتى الآن دليلًا على اختراق منصتها.

وأشار خبير تكنولوجي إلى أن إرسال إشعار عبر تطبيق "إيسوس" يتطلب الوصول إلى نظام الإشعارات، وهو منفصل عن منصة "سنوفلايك" التي ادعى المهاجمون اختراقها، ما قد يشير إلى امتلاكهم صلاحيات للوصول إلى أكثر من نظام.

ولم يتضح عدد العملاء الذين تلقوا الإشعار، فيما يشير متجر "بلاي ستور" الخاص بأجهزة "أندرويد" إلى أن تطبيق "إيسوس" جرى تحميله أكثر من 10 ملايين مرة.

وتقول "إيسوس" إنها تخدم نحو 17 مليون عميل في أكثر من 150 سوقًا حول العالم.

ونصحت الشركة والخبراء مستخدمي التطبيق بعدم الضغط على الروابط التي قد تظهر في الإشعارات، والدخول مباشرة إلى موقع "إيسوس" للحصول على المعلومات والتحديثات.

كما دعوا المستخدمين إلى الحذر من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل الاحتيالية التي قد تستغل الحادثة، وتغيير كلمات مرور حساباتهم ومراقبة حساباتهم المصرفية تحسبًا لأي عمليات شراء غير مصرّح بها.