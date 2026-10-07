انقطاع جزئي للخدمة: ذكاء اصطناعي يجري ملايين الطلبات على مواقع "ويكيميديا"

دعت المؤسسة شركات الذكاء الاصطناعي إلى بذل مزيد من الجهد من أجل "حماية الجمهور من الأضرار"، مؤكدة أنه ينبغي عدم السماح لمثل هذا السلوك بأن يصبح "الوضع الطبيعي الجديد" بالنسبة إلى الأشخاص أو المؤسسات التي تدير هذه الأنظمة...

قالت مؤسسة "ويكيميديا"، المالكة للموسوعة الإلكترونية "ويكيبيديا"، إن نشاطاً مكثفاً لبرمجيات ذكاء اصطناعي تعتقد أن شركة "أوبن إيه آي" تديرها ربما ساهم في انقطاع جزئي لخدمة تابعة لها في مايو/ أيار الماضي.

وذكرت المؤسسة، في بيان الاثنين، أن البرمجيات أرسلت ملايين الطلبات الآلية إلى واجهات برمجة التطبيقات العامة التابعة لها، ومسحت ملايين الصفحات، وأجرت مئات الآلاف من الاستعلامات عبر خدمة استعلامات "ويكيداتا".

وبحسب "ويكيميديا"، ربما ساهمت هذه الحركة الكثيفة في الانقطاع الجزئي الذي شهدته خدمة استعلامات "ويكيداتا" في 7 مايو/ أيار.

وقالت المؤسسة إن البرمجيات التي تعتقد أن "أوبن إيه آي" تديرها سعت إلى الوصول إلى المعرفة المتاحة عبر مشاريع "ويكيميديا"، مشيرة إلى أنها رصدت أيضاً تعديلات غير مصرح بها على مواقعها.

وأضافت أن بعض هذه التعديلات "قد تكون ضارة"، وطاولت أداة للاستشهاد بالمصادر، معربة عن "قلق عميق" إزاء تأثير برمجيات الذكاء الاصطناعي "الجامحة" على منصات مفتوحة مثل منصاتها.

وأشارت "ويكيميديا" إلى مخاوف تتعلق بما كان يمكن أن تسببه هذه الأنشطة، فضلاً عن صعوبة التحقيق فيها وتحديد مصدرها، وما وصفته بالمخاطر المتزايدة لأنشطة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة على منصاتها.

ودعت المؤسسة شركات الذكاء الاصطناعي إلى بذل مزيد من الجهد من أجل "حماية الجمهور من الأضرار"، مؤكدة أنه ينبغي عدم السماح لمثل هذا السلوك بأن يصبح "الوضع الطبيعي الجديد" بالنسبة إلى الأشخاص أو المؤسسات التي تدير هذه الأنظمة.