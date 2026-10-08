اختبارات مستقلة ترصد إخفاقات في أدوات حماية المراهقين على "تشات جي بي تي"

قالت "أوبن إيه آي" إن المراهقين يستخدمون "تشات جي بي تي" لفترات محدودة تتركز أساسًا على التعلم، بينما خلصت دراسة مستقلة إلى أن أدوات الحماية المخصصة لهم لا تزال تعاني ثغرات...

تزامن إعلان "أوبن إيه آي"، الأربعاء، أن استخدام المراهقين لـ"تشات جي بي تي" محدود نسبيًا ويتركز في التعلم والمساعدة الدراسية، مع صدور دراسة مستقلة خلصت إلى أن إجراءات الأمان المخصصة لهذه الفئة العمرية لا تزال تعاني ثغرات خطيرة، وصنفت استخدام المراهقين للمنصة بأنه ينطوي على "خطر غير مقبول"، بحسب ما نقله موقع "بي بي سي".

وقالت "أوبن إيه آي" إن متوسط استخدام المراهقين لـ"تشات جي بي تي" يقل عن 15 دقيقة يوميًا، وإن الجزء الأكبر من استعمالهم يرتبط بالتعلم وإنجاز الواجبات المدرسية.

وأضافت الشركة أن التنبيهات الآلية التي تشجع المستخدمين على أخذ استراحة عند استمرار المحادثات لفترات طويلة تبدو فعالة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن نحو نصف المراهقين ينهون المحادثة أو يأخذون استراحة بعد وقت قصير من ظهورها.

كما قالت إن أكثر من 80% من محادثات المراهقين التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تضمنت أسئلة مرتبطة بالتعلم.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أطلقت في أغسطس/ آب الماضي مجموعة من إجراءات الحماية للمستخدمين بين 13 و17 عامًا، بهدف تشجيع الاستخدام الصحي وتقليل مخاطر الاعتماد العاطفي على روبوت المحادثة.

وتشمل هذه الإجراءات الحد من المحادثات ذات الطابع الرومانسي، ومنع الروبوت من الإيحاء بأنه واعٍ أو يمتلك مشاعر، وحظر الصور ذات الطابع الجنسي، إلى جانب تنبيه المستخدمين عند مشاركة صور حساسة.

كما أتاحت الشركة لأولياء الأمور ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم، بما يسمح بتلقي إشعارات مرتبطة ببعض المحادثات التي تتناول موضوعات من بينها إيذاء النفس واضطرابات الأكل.

في المقابل، خلصت دراسة نشرتها منظمة "كومون سينس ميديا"، الأربعاء، إلى أن إجراءات الحماية الجديدة لا تعمل بصورة موثوقة في جميع الحالات، ودعت إلى منع من هم دون 18 عامًا من استخدام المنصة إلى أن تثبت الشركة فاعلية أدوات الأمان.

وأجرت المنظمة اختبارات باستخدام حسابات مسجلة على أنها تعود إلى مراهقين، قبل وبعد تفعيل إجراءات الحماية الجديدة.

وأظهرت الاختبارات، بحسب الدراسة، أن "تشات جي بي تي" كان حاسمًا في رفض الانخراط في محادثات جنسية، لكنه أخفق في بعض الحالات المرتبطة بالانتحار وإيذاء النفس.

وقالت المنظمة إن بعض المحادثات التي تناولت أفكارًا انتحارية أو إيذاء النفس استمرت لمدة تصل إلى ساعة من دون أن تتلقى حسابات الآباء المرتبطة أي تنبيهات.

وأضافت أن روبوت المحادثة لم يكن موثوقًا أيضًا في توجيه المراهقين الذين يمرون بأزمات إلى خطوط المساعدة المتخصصة.

وانتقدت "كومون سينس ميديا" استمرار "تشات جي بي تي" في استخدام لغة تضفي عليه طابعًا بشريًا أو تجعله يتحدث كما لو كان صديقًا للمستخدم، رغم تعهد "أوبن إيه آي" بالحد من هذا السلوك.

ونقل موقع "بي بي سي" عن توم سيغل، المسؤول في "معهد سلامة الذكاء الاصطناعي للشباب" التابع للمنظمة، قوله إن إجراءات الحماية الحالية قد تمنح الأهل "ثقة زائفة" بمستوى الأمان، معتبرًا أن كثيرًا من الأدوات لا تعمل بصورة موثوقة.

وردت "أوبن إيه آي" على نتائج الدراسة، وقال متحدث باسم الشركة إن مراجعتها للمنهجية أظهرت أن جزءًا كبيرًا من الاختبارات ربما أُجري قبل اكتمال تفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

وأضاف أن الشركة ترحب بالتقييم المستقل، لكنها لا ترى أن نتائج الدراسة تعكس أداء أدوات الحماية بدقة.

ويأتي الجدل في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير منصات الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ووسط دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تتهم شركات تكنولوجيا بالمسؤولية عن حالات وفاة أو انتحار لقاصرين.