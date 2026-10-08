"أنثروبيك" توسع سلسلة "كلود 5.5" بإطلاق نموذج "هايكو" الأسرع والأرخص

أطلقت "أنثروبيك" نموذج "كلود هايكو 5.5"، المصمم للمهام عالية الحجم والحساسة للتكلفة، وقالت إنه يقل في متوسط تكلفة تشغيله بنحو 75% عن "هايكو 4.5"، مع إضافة تدابير حماية أكثر صرامة في مجال الأمن السيبراني...

أعلنت شركة "أنثروبيك"، الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إطلاق نموذج "كلود هايكو 5.5"، ثالث نماذج عائلة "كلود 5.5" خلال أسابيع، والمخصص للمهام عالية الحجم والحساسة للتكلفة، مثل التلخيص والتصنيف والاستعلامات المتكررة ودعم العملاء المباشر.

وقالت الشركة إن "هايكو 5.5" هو أسرع وأرخص نماذجها الصغيرة حتى الآن، وإن متوسط تكلفة تشغيله يقل بنحو 75% مقارنة بسلفه "هايكو 4.5".

ويبلغ سعر معالجة مليون رمز من المدخلات 0.10 دولار، ومليون رمز من المخرجات 0.50 دولار، للأوامر التي لا تتجاوز 100 ألف رمز. أما الأوامر الأطول، فترتفع التكلفة إلى 0.50 دولار للمدخلات و2.50 دولار للمخرجات لكل مليون رمز.

وأوضحت "أنثروبيك" أن نحو 90% من الطلبات الموجهة إلى نموذج "هايكو" السابق كانت تقل عن 100 ألف رمز، مشيرة إلى أن تسعير "هايكو 5.5" لهذه الفئة أقل بنسبة 90% من "هايكو 4.5"، في حين ينخفض السعر بنسبة 50% للأوامر التي تتجاوز هذا الحد.

وصُمم النموذج للتعامل مع أعباء العمل السريعة والمتكررة، بما يشمل عمليات التلخيص والتصنيف والاستعلام من قواعد البيانات، إلى جانب استخدامه في دعم العملاء المباشر والتطبيقات التي تتطلب سرعة في الاستجابة.

وقالت الشركة إن النموذج يمكن كذلك استخدامه إلى جانب "أوبيوس 5.5" و"سونيت 5.5" بصفته نموذجًا مساعدًا في بعض مهام البرمجة.

وفي جانب السلامة، ذكرت "أنثروبيك" أن "هايكو 5.5" يضم قيودًا أكثر صرامة في مجال الأمن السيبراني من تلك المستخدمة في "هايكو 4.5"، وإن كانت أقل تشددًا من القيود المطبقة على بعض نماذجها الحديثة الأخرى.

وأوضحت أن هذه التدابير تسمح بمجموعة أوسع من المهام الدفاعية مقارنة بـ"سونيت 5.5"، لكنها تواصل حجب اختبارات الاختراق وتقنيات أخرى ترى الشركة أنها أكثر قابلية للاستخدام من جانب مهاجمين.

ويأتي إطلاق "هايكو 5.5" بعد طرح "أوبيوس 5.5" في 22 سبتمبر/ أيلول 2026 و"سونيت 5.5" في 28 سبتمبر/ أيلول 2026.

وتقول "أنثروبيك" إن "أوبيوس 5.5" مخصص للمهام المعقدة التي تتطلب حكمًا دقيقًا، فيما يستهدف "سونيت 5.5" المهام اليومية محددة النطاق، وإصلاح الأخطاء البرمجية، وإعداد المستندات والعروض التقديمية والجداول.

وأعلنت الشركة كذلك خفض سعر قراءة الذاكرة المؤقتة في "سونيت 5.5" إلى النصف، من 0.20 دولار إلى 0.10 دولار لكل مليون رمز، وهو ما قالت إنه يخفض تكلفة معظم المهام الوكيلة بنحو 20%.