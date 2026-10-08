"ميسترال" تنافس النماذج المغلقة بنموذج ضخم مدرّب على أكثر من 160 لغة

يأتي الكشف عن النموذج بعد شهر من جمع "ميسترال" ثلاثة مليارات يورو، بما يعادل نحو 3.4 مليارات دولار، في أكبر جولة تمويل لشركة تكنولوجيا في أوروبا، وفق "فرانس برس"....

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية "ميسترال"، الثلاثاء، عن معاينة عامة لنموذجها الجديد "ميسترال لارج 4"، المعروف باسم "لو تشونك"، وهو أكبر نماذجها مفتوحة الأوزان وأكثرها قدرة حتى الآن، مع تركيز على الأداء والأمن وإتاحة قدر أكبر من التحكم في البيانات للعملاء.

وبحسب "فرانس برس"، يتيح النموذج للمستخدمين تشغيله على خوادمهم الخاصة وتخصيص الأوزان، وهي المعايير التي تحدد كيفية معالجة النموذج للمعلومات، بدل الاعتماد بالكامل على نماذج مغلقة توفرها شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

ويأتي الكشف عن النموذج بعد شهر من جمع "ميسترال" ثلاثة مليارات يورو، بما يعادل نحو 3.4 مليارات دولار، في أكبر جولة تمويل لشركة تكنولوجيا في أوروبا، وفق "فرانس برس".

وتراهن الشركة على أن المؤسسات والحكومات ستسعى بصورة متزايدة إلى الاحتفاظ بالسيطرة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبياناتها، بدل استخدام نماذج احتكارية قد تتطلب نقل البيانات إلى جهات خارجية وتكون أعلى كلفة.

وقالت "ميسترال" إن المؤسسات العاملة في الخدمات المالية والتصنيع والقطاع العام يمكنها، باستخدام هذا النوع من النماذج، إدارة البيانات والحوسبة والعمليات التي تقوم عليها بنيتها التحتية الحيوية من دون كشف معلوماتها لجهات خارجية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، آرثر مينش، عبر منصة "إكس"، إن تطوير النموذج تطلب "بعض العمل التحضيري"، مضيفًا أن النماذج دُرّبت وشُغّلت باستخدام البنية الحاسوبية التابعة للشركة، وأن تقنيات التعلم المعزز المستخدمة معها ما زالت تحقق أداء قويًا.

وتقول "ميسترال" إن نماذج الأوزان المفتوحة تمنح المستخدمين قدرًا أكبر من التحكم، بما يشمل إمكانية تعديلها وضبطها وفق احتياجات محددة وتشغيلها داخل البنية التحتية الخاصة بالمؤسسات.

وقال كبير علماء "ميسترال"، غيوم لامبل، إن قدرات الدفاع السيبراني للنموذج يمكن أن تساعد المؤسسات والحكومات على حماية نفسها من جهات خبيثة تستغل نماذج الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية.

وتواجه النماذج المغلقة المهيمنة على السوق منافسة متزايدة من نماذج مفتوحة الأوزان، بينها نماذج طورتها شركات صينية مثل "ديبسيك" و"مونشوت"، والتي تتيح للعملاء قدرًا أكبر من التعديل والتشغيل داخل بنيتهم التحتية الخاصة.

وقالت "ميسترال" إن نتائج "ميسترال لارج 4" في اختبارات الأداء تضعه بين أفضل نماذج الأوزان المفتوحة عالميًا، وإنه يتفوق بفارق كبير على النماذج المفتوحة الأوزان المطورة في أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب الشركة، فإن "ميسترال لارج 4" نموذج متعدد الوسائط يضم نحو تريليون مُعامل، ويستخدم 49 مليار مُعامل نشط أثناء التشغيل.

وأوضحت أن النموذج دُرّب على أكثر من 160 لغة، باستخدام نحو أربعة آلاف وحدة معالجة رسومية من شركة "إنفيديا"، على مدار شهرين داخل مراكز بيانات في أوروبا.

ولا تزال الشركة تعمل على تحسين النموذج خلال مرحلة المعاينة العامة، على أن تطرح أوزانه في وقت لاحق من أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى النسخة التجريبية عبر البنية التحتية التابعة لـ"ميسترال"، فيما تتيح الشركة تشغيل النموذج ضمن بيئات خاصة، في إطار رهانها على توفير بديل أوروبي يمنح العملاء سيطرة أكبر على بياناتهم وتشغيل تطبيقاتهم.