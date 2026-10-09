بدلًا من الإجابات النصية: "تشات جي بي تي" يتيح تفاعل المستخدمين مع الرسوم والمخططات

قال مدير المنتجات في الشركة، آروس سيلفان، إن "تشات جي بي تي" اعتمد منذ إطلاقه بصورة رئيسية على واجهة نصية، لكن الشركة تسعى إلى تطوير أساليب تقديم الإجابات لمساعدة المستخدمين على إنجاز مهامهم اليومية وتعلم موضوعات جديدة...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "واجهة المستخدم الذكية" في روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، تتيح تقديم الإجابات باستخدام الرسوم والمخططات والأدوات التفاعلية، بدلًا من الاعتماد بصورة رئيسية على النصوص، في خطوة تستهدف تسهيل فهم الموضوعات المعقدة وتحسين تجربة المستخدمين.

وتسمح الميزة الجديدة بإدراج عناصر بصرية يمكن التفاعل معها مباشرة داخل المحادثات، من بينها أزرار قابلة للنقر، ورسوم بيانية قابلة للتعديل، ومخططات توضيحية، وآلات حاسبة تُنشأ وفق احتياجات المستخدم.

وبحسب الشركة، يمكن لـ"تشات جي بي تي" اختيار طريقة عرض الإجابة وفق طبيعة السؤال، سواء باستخدام النصوص أو العناصر المرئية أو الجمع بينهما، بما يساعد المستخدمين على استيعاب المعلومات وتنفيذ المهام بصورة أسهل.

وخلال عرض توضيحي أمام الصحافيين، استعرض موظفو "أوبن إيه آي" قدرة روبوت الدردشة على إنشاء مخططات وعناصر مرئية بصورة فورية، لتوضيح المفاهيم التي يصعب شرحها بالاعتماد على النصوص وحدها.

وقال مدير المنتجات في الشركة، آروس سيلفان، إن "تشات جي بي تي" اعتمد منذ إطلاقه بصورة رئيسية على واجهة نصية، لكن الشركة تسعى إلى تطوير أساليب تقديم الإجابات لمساعدة المستخدمين على إنجاز مهامهم اليومية وتعلم موضوعات جديدة.

وأوضح أن هذه المهام قد تشمل التخطيط لإعداد وصفة طعام أو تنظيم رحلة، إلى جانب فهم موضوعات علمية معقدة، مشيرًا إلى أن الإجابات الأكثر فائدة لا تقتصر دائمًا على النصوص.

ولتوضيح إمكانات الميزة، عرض سيلفان مثالًا لطالب جامعي يريد فهم كيفية توليد جناح الطائرة لقوة الرفع، إذ يستطيع المستخدم طرح سؤال حول هذه الآلية، ليُنشئ "تشات جي بي تي" مجموعة من المخططات التي تشرح كيفية بقاء الطائرات في الجو.

وشملت الأمثلة الأخرى التي قدمتها الشركة عناصر مرئية لوصفات الطهي، ومخططًا يوضح آلية عمل الدراجة الهوائية، وخريطة لرحلة مشي تمتد لعدة أيام، إلى جانب آلة حاسبة للادخار الشخصي.

ولا تقتصر الميزة على عرض الرسومات، بل تتيح للمستخدمين التفاعل مع بعض العناصر وتعديل المدخلات للحصول على نتائج مختلفة، بما يجعل المحادثة أقرب إلى تجربة استخدام أدوات رقمية متخصصة.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن المستخدمين سيتمكنون من تخصيص طريقة عرض الإجابات، بما في ذلك تقليل العناصر المرئية والتفاعلية إذا كانوا يفضلون أسلوبًا أبسط يعتمد على النصوص.

وبحسب إعلان الشركة الصادر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بدأت إتاحة الميزة عالميًا لمستخدمي الاشتراكات المدفوعة، على أن تتوسع إلى مستخدمي الخطط المجانية و"غو" اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بالتزامن مع طرح نموذج "جي بي تي 6" الذي يدعم إنشاء هذه الواجهات التفاعلية.