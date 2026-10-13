وفقًا لـ"أنثروبيك"، فإن نماذج لا يتجاوز عدد معاملاتها 30 مليارًا تستطيع بالفعل تنفيذ العديد من الخطوات الفردية المطلوبة للنسخ الذاتي، لكنها لا تزال ترتكب أخطاء عند محاولة تنفيذ العملية كاملة، من بدايتها إلى نهايتها...

حذرت شركة "أنثروبيك" من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تكتسب، خلال الأشهر المقبلة، القدرة على نسخ نفسها والانتشار بصورة مستقلة بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما فيها التلفزيونات والأجهزة المنزلية الذكية، من دون الحاجة إلى تدخل بشري أو الاعتماد على مراكز بيانات مركزية.

وجاء التحذير في دراسة نشرتها الشركة، الإثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، استندت إلى تجارب أظهرت اقتراب نماذج الذكاء الاصطناعي من امتلاك القدرات اللازمة للانتقال بين الأجهزة، وتشغيل نسخ من نفسها عليها، ثم مواصلة الانتشار بصورة ذاتية.

ووفقًا لـ"أنثروبيك"، فإن نماذج لا يتجاوز عدد معاملاتها 30 مليارًا تستطيع بالفعل تنفيذ العديد من الخطوات الفردية المطلوبة للنسخ الذاتي، لكنها لا تزال ترتكب أخطاء عند محاولة تنفيذ العملية كاملة، من بدايتها إلى نهايتها.

وفي اختبارات مبسطة أُزيلت منها بعض العوائق الأمنية، تمكن نموذج "جي إل إم-5.2" من إكمال عملية الانتشار عبر الأجهزة بصورة مستقلة، فيما واجهت النماذج الأصغر صعوبات في تنفيذ جميع مراحل العملية بنجاح.

وشملت التجارب تحديد الأجهزة المستهدفة، والوصول إليها، ونقل النموذج وتشغيله عليها، ثم استخدام الأجهزة الجديدة لمواصلة الانتشار.

وأظهرت اختبارات أخرى إمكانية تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي على أجهزة محدودة الإمكانات. وتمكن الباحثون من تشغيل نموذج "جيما 4" موزعًا على 15 جهاز تلفزيون منخفض التكلفة يعمل بنظام "أندرويد"، في تجربة توضح إمكانية الاستفادة من الموارد الحاسوبية المتاحة في الأجهزة المنزلية.

وركزت الدراسة على أجهزة إنترنت الأشياء، مثل الأفران والثلاجات الذكية وأجهزة التلفزيون والمكانس الكهربائية وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، التي قد تفتقر إلى تدابير الحماية الأمنية الكافية.

وأوضحت الشركة أن نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على النسخ الذاتي قد تشكل تحديًا أمنيًا مختلفًا عن البرمجيات الخبيثة التقليدية، إذ يمكنها التكيف مع أجهزة وأنظمة غير مألوفة، بدلًا من الاعتماد على تعليمات ثابتة