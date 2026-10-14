خسائر ودعاوى قضائية تدفع "كاراكتر إيه آي" إلى بيع تحت إشراف المحكمة

تأسست "كاراكتر إيه آي" عام 2021، وصُممت لتتيح للمستخدمين إنشاء شخصيات والمشاركة في حوارات ولعب أدوار وقصص تفاعلية. وتكشف إجراءاتها الحالية عن اجتماع تحديات تشغيل خدمة واسعة الاستخدام مع التزامات مالية ونزاعات قانونية لم تُحسم بمجرد بدء عملية البيع...

دخلت شركة "كاراكتر إيه آي"، التي تتيح محادثات مع شخصيات افتراضية، إجراءات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، ووافقت على عرض من "ديزني" بقيمة 20 مليون دولار للحصول على بعض أصولها وحقوق استخدام تقنياتها، بينما تبحث عن مشترٍ يضمن استمرار المنصة.

ولا يعني العرض أن "ديزني" اشترت الشركة كاملة أو أن الخدمة توقفت. فالصفقة المقترحة جزء من عملية بيع تحت إشراف محكمة، ويمكن لمشترين آخرين تقديم عروض أعلى أو أفضل، فيما تقول الشركة إن منصتها ستبقى متاحة خلال الإجراءات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، كشفت مستندات قُدمت إلى محكمة الإفلاس في ديلاوير أن الشركة تخسر نحو 8 إلى 9 ملايين دولار شهريًّا، رغم وجود قرابة 12 مليون مستخدم نشط. وعزت المستندات جانبًا من الخسائر إلى كلفة الحوسبة وتوظيف المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وسجلت "كاراكتر تكنولوجيز"، المالكة للمنصة، تقديرات للأصول والالتزامات يقع كل منها بين 50 و100 مليون دولار. وتقول الشركة إنها تأمل أيضًا في الوصول، ضمن الإفلاس، إلى تسوية شاملة للمطالبات القانونية التي تواجهها، بما فيها تحقيقات جهات تنظيمية ودعاوى خاصة.

وتشمل النزاعات اتهامات بأن روبوتات المحادثة شجعت قاصرين على إيذاء أنفسهم، وهي ادعاءات واردة في دعاوى وتحقيقات وليست أحكامًا تثبت جميع الوقائع المدعاة. كما أثارت ولاية بنسلفانيا مزاعم تتعلق بتقديم روبوتات نفسها بصفتها أطباء، وفق الوكالة.

وفي بيانها الرسمي، أوضحت الشركة أن اتفاق ""ديزني" يشمل ترخيصًا دائمًا وغير حصري لبعض الملكية الفكرية وبعض المطالبات القانونية. ويتضمن كذلك خدمات انتقالية يقدمها موظفون سابقون انتقلوا إلى "ديزني"، للمساعدة في تشغيل المنصة مؤقتًا ودعم عملية البيع.

ويضع الاتفاق عرضًا افتتاحيًّا للمزايدة، لكنه يظل خاضعًا لإجراءات المحكمة والمنافسة. وقد طلبت الشركة الموافقة على قواعد البيع، وتوقعت إتمامه أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر أو مطلع كانون الأول/ ديسمبر، من دون ضمان أن ينتهي إلى استمرار النشاط.

وبالنسبة إلى المستخدمين، قالت المنصة في توضيحات نشرتها إن خدماتها متاحة، وإن الاشتراكات المدفوعة لم تُلغَ والفوترة لم تتغير حاليًّا. وتعهدت بإبلاغ المشتركين مسبقًا إذا طرأت تغييرات تمس المزايا المدفوعة، وأكدت استمرار العمل بسياسة الخصوصية القائمة.

وأشارت إلى إمكان تصدير البيانات أو حذف الحساب عبر التطبيق والموقع. لكنها حذرت صراحة من أن غياب عرض قابل للتنفيذ لاستمرار المنصة سيؤدي إلى إنهاء تشغيلها؛ لذلك لا يُعد استمرار الوصول إليها الآن تعهدًا ببقائها بعد اكتمال البيع.

ويتيح الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي للشركات عادة مواصلة نشاطها أثناء إعادة تنظيم أوضاعها تحت إشراف القضاء، وفق شرح المحاكم الأميركية. وتختلف النتيجة بحسب القضية والخطة التي تقرها المحكمة، فلا يتطابق تقديم طلب الحماية مع التصفية الفورية، ولا يضمن التعافي.

وتأسست "كاراكتر إيه آي" عام 2021، وصُممت لتتيح للمستخدمين إنشاء شخصيات والمشاركة في حوارات ولعب أدوار وقصص تفاعلية. وتكشف إجراءاتها الحالية عن اجتماع تحديات تشغيل خدمة واسعة الاستخدام مع التزامات مالية ونزاعات قانونية لم تُحسم بمجرد بدء عملية البيع.