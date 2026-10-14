"آبل" تكشف عن "هوم فيو": ربط مساعد المنزل ببيانات الهاتف الشخصية

تنافس "آبل" في هذا المجال "أمازون" و"غوغل"، اللتين تطوران مساعدات منزلية. ويضع التصميم الجديد الهاتف في قلب التخصيص، لكنه يجعل الاستفادة من وظائف الشاشة مرتبطة أيضًا بالأجهزة المقترنة واللغة والسوق والاشتراكات، لا بسعر شراء الشاشة وحده...



كشفت "آبل" عن "هوم فيو"، شاشة ذكية منزلية تجمع التحكم بالأجهزة المتصلة والمحادثات مع مساعدها "سيري إيه آي"، في محاولة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي من الهاتف الشخصي إلى جهاز يتشارك فيه أفراد الأسرة، مع تخصيص المعلومات لكل مستخدم.

ويبدأ سعر الجهاز في السوق الأميركية من 299 دولارًا، سواء للنسخة المكتبية أو النسخة المثبتة على الحائط. وتقول الشركة إن طرحه سيبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر ضمن أسواق محددة، وليس إطلاقًا عالميًّا يشمل جميع البلدان أو اللغات.

وبحسب تغطية وكالة "رويترز"" لحدث الإطلاق في نيويورك، يعتمد الجهاز على بيانات "آيفون" لتقديم استجابات شخصية، مثل استخراج وصفة من الرسائل أو معرفة موعد وصول ضيف. وعرضت الشركة كيفية تبديل المحتوى المعروض عندما يتعرف الجهاز إلى شخص آخر في المنزل.

وتقول "آبل" إن المعلومات الشخصية لا تُخزن على الشاشة نفسها، وإن الوصول إليها مرتبط بجهاز شخصي مقترن وشروط للتحقق من هوية المستخدم. وأضافت مسؤولة منتجات المنزل في الشركة، كايان درانس، أن الهدف ليس إنشاء ملف تسويقي للمستخدم، بل تقديم خدمة تستند إلى سياقه الشخصي.

ويستخدم الجهاز شريحة «إيه 18» ويستطيع التعرف إلى 6 مستخدمين. وتوضح وثائق الشركة أن إظهار الرسائل والمواعيد الخاصة يتطلب التعرف إلى الوجه ووجود "آيفون" أو "آيباد" مقترن فُتح قفله مؤخرًا، بينما يمكن إتاحة وظائف عامة، كالطقس والتحكم بالحرارة، لأشخاص آخرين.

ويأتي الجهاز بشاشة مقاسها 7 بوصات، مع خيارات للطاولة والجدار، ويدعم الموسيقى ومكالمات الفيديو وعرض الكاميرات والتحكم بالأجهزة المنزلية، وفق الشركة.

وتأتي الشاشة ضمن مجموعة أوسع تضم ملحقات منزلية طورتها "آبل" بالتعاون مع "إل جي إلكترونيكس" و"شنايدر إلكتريك". وتشمل كاميرات داخلية وخارجية وجرس باب مزودًا بالفيديو وقفلًا وأجهزة لتنظيم الحرارة، مع بدء توافر المجموعة في كانون الأول/ ديسمبر وتأخر بعض المنتجات إلى مطلع 2027.

وتقول "آبل" إن هذه الملحقات تُضاف إلى تطبيق المنزل من دون الحاجة إلى حساب منفصل لكل جهاز. وتشمل بعض وظائف الكاميرات الاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 10 أيام عبر اشتراك مناسب في "آي كلاود بلس"، كما تتطلب أدوات تلخيص الفيديو والبحث فيه اشتراكات وأجهزة متوافقة.

وتعرض الشركة التشفير من طرف إلى طرف بوصفه وسيلة لحماية تسجيلات الكاميرات والبيانات المنزلية من الاطلاع عليها من جانبها أو جانب شركائها. وهذه ضمانات معلنة من الشركات المصنّعة، وليست نتيجة اختبار أمني مستقل طويل الأمد للجهاز الجديد بعد وصوله إلى المنازل.

أما "سيري إيه آي" على "هوم فيو" فتبدأ باللغة الإنجليزية في بلدان منها أميركا وبريطانيا والهند وأستراليا وكندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا. وقالت الشركة إن الفرنسية الكندية ستُضاف لاحقًا، وإن المنتج غير متاح للبيع في الاتحاد الأوروبي بسبب وضع «سيري إيه آي» هناك.

وتنافس "آبل" في هذا المجال "أمازون" و"غوغل"، اللتين تطوران مساعدات منزلية. ويضع التصميم الجديد الهاتف في قلب التخصيص، لكنه يجعل الاستفادة من وظائف الشاشة مرتبطة أيضًا بالأجهزة المقترنة واللغة والسوق والاشتراكات، لا بسعر شراء الشاشة وحده.