ميتا تتيح "ميوز سبارك" للتنزيل والتشغيل المحلي

يضم النموذج 816 مليار معامل، ينشط منها 42 مليارًا لكل رمز يعالجه، وتبلغ نافذة السياق مليون رمز. وتصفه ميتا بأنه الأكثر قدرة بين النماذج الأميركية المفتوحة الأوزان...

أتاحت ميتا أوزان نموذجها "ميوز سبارك أوبن" للتنزيل، موسّعة خيارات المطورين الذين يريدون تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعديلها خارج خدمات الشركة. وقالت إن النموذج مصمم للبرمجة والمهام متعددة الخطوات، وإنها حسّنته للعمل على جهازين من حواسيب آبل «ماك ستوديو» المزودة بمعالج "إم 5 ألترا"، باستخدام إطار التشغيل "إم إل إكس".

وبحسب الإعلان، يضم النموذج 816 مليار معامل، ينشط منها 42 مليارًا لكل رمز يعالجه، وتبلغ نافذة السياق مليون رمز. وتصفه ميتا بأنه الأكثر قدرة بين النماذج الأميركية المفتوحة الأوزان. وهذه صفة تنسبها الشركة إلى اختبارات الإصدار، وليست حكمًا مستقلًا بتفوقه على جميع النماذج المتاحة عالميًا أو في كل مهمة.

وذكر موقع "سيليكون أنغل" أن الإصدار يستند إلى "ميوز سبارك 1.2"، مع تدريب إضافي للسلامة يناسب استخدامه خارج الضوابط التي تفرضها خدمات ميتا. ويأتي بعد نموذج «ميوز غليمر» الأصغر، بينما تظل نماذج "ميوز وندر" الأقوى لدى الشركة متاحة عبر خدماتها البرمجية، وليست جزءًا من حزمة الأوزان الجديدة المطروحة للتنزيل.

وتظهر المقارنات التي عرضها الموقع، نقلًا عن جدول اختبارات ميتا، اختلاف النتائج باختلاف المهمة: سجل النموذج 76.4 في اختبار للبرمجة، مقابل 85 لنموذج "كيمي كيه 3"، لكنه تقدم في اختبار آخر لاختيار الأدوات واستخدامها. وتحد هذه الفروق من اختزال المنافسة في ترتيب واحد، خصوصًا مع ارتباط النتائج بإعدادات الاختبار.

وفي شرح تقني منفصل، بيّنت منصة "هاغينغ فيس" أن النموذج يستقبل النص والصور والصوت والفيديو، لكنه ينتج نصًا. ويستخدم بنية "مزيج الخبراء"، حيث يختار 8 خبراء من أصل 256 في كل طبقة مختصة. ويتيح ذلك معالجة كل رمز بجزء من المعاملات، من دون إلغاء الحاجة إلى تخزين النموذج كاملًا.