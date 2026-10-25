بيل غيتس يحذّر من 20 عامًا من الاضطرابات بسبب الذكاء الاصطناعي

يرى غيتس أن السنوات العشرين المقبلة قد تشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل والحياة اليومية، لكنه لا يعتبر وقوع أزمات متواصلة خلال هذه الفترة أمرًا حتميًا، إذ تتوقف النتائج، في تقديره، على قدرة المجتمعات والحكومات على إدارة المرحلة الانتقالية...

حذّر بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، من أن العالم قد يواجه نحو 20 عامًا من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى مخاطر تشمل فقدان الوظائف وتصاعد الهجمات السيبرانية والتهديدات البيولوجية، إلى جانب تأثير الأنظمة الذكية في العلاقات الإنسانية.

وقال غيتس، في مقابلة مع برنامج "ديكودر" الذي يقدمه موقع "ذا فيرج" التقني، إن الحكومات والمجتمعات لا تتحرك بالسرعة الكافية لمواكبة التحولات التي تفرضها التقنية، محذرًا من أن غياب الاستعداد والإجراءات التنظيمية المناسبة قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر وتأخير الفوائد المنتظرة.

وبحسب المقابلة، يرى غيتس أن السنوات العشرين المقبلة قد تشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل والحياة اليومية، لكنه لا يعتبر وقوع أزمات متواصلة خلال هذه الفترة أمرًا حتميًا، إذ تتوقف النتائج، في تقديره، على قدرة المجتمعات والحكومات على إدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يختلف عن الثورات التكنولوجية السابقة بقدرته على أداء مهام معرفية كانت تتطلب خبرات بشرية، فضلًا عن إمكانية دمجه في البرامج والأجهزة المستخدمة حاليًا، من دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في طريقة تعامل الأفراد مع التكنولوجيا.

ويرى غيتس أن هذه الخصائص قد تسرّع انتشار الأنظمة الذكية في قطاعات اقتصادية متعددة، وتؤدي إلى تغيير طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

ولا تقتصر التحولات المتوقعة على الأعمال المكتبية، إذ أشار إلى أن تطور الروبوتات الشبيهة بالبشر قد يسمح للذكاء الاصطناعي بأداء مهام بدنية في مجالات مثل التصنيع والبناء، بما يوسع نطاق تأثير التقنية على العمالة.

وحذّر من أن التوسع في أتمتة المهام المعرفية والبدنية قد يؤدي إلى فقدان وظائف بصورة تفوق قدرة الاقتصاد على توفير فرص بديلة، خصوصًا إذا أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على إنجاز أعمال متزايدة بتكاليف أقل.

ولفت إلى أن التحدي لا يتعلق فقط بإعادة تدريب العاملين أو انتقالهم إلى مهن جديدة، بل يشمل احتمال تقلص الطلب على العمل البشري في قطاعات كاملة، وما قد يترتب على ذلك من تغيرات في توزيع الدخل والمشاركة الاقتصادية.

وربط غيتس هذه المخاوف بالتساؤلات التي يواجهها الشباب بشأن مستقبلهم المهني ودورهم في المجتمع، معتبرًا أن اتساع قدرات الذكاء الاصطناعي قد يفرض إعادة التفكير في طبيعة الأعمال التي ينبغي أن تظل من مسؤولية الإنسان.

ودعا إلى نقاش أوسع بشأن كيفية توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن زيادة الإنتاجية، والسياسات الضريبية المناسبة، والوسائل التي تضمن استمرار مساهمة البشر في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الجانب الأمني، وضع غيتس الهجمات السيبرانية والتهديدات البيولوجية بين أبرز المخاطر التي تستدعي تدخلًا حكوميًا مبكرًا، محذرًا من أن تطور النماذج المتقدمة قد يتيح تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا وعلى نطاق أوسع.

وأوضح أن المخاطر قد تتزايد إذا تمكن المستخدمون من إزالة ضوابط السلامة المفروضة على نماذج الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتوظيف قدراتها في أنشطة ضارة.

وتشمل هذه المخاوف إمكانية استخدام الأنظمة الذكية لتحليل الثغرات الأمنية وتطوير وسائل لاختراق الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب إساءة استخدام القدرات العلمية المتقدمة في مجالات حساسة ترتبط بالتهديدات البيولوجية.

وفي المقابل، أشار غيتس إلى أن الأدوات نفسها يمكن استخدامها في اكتشاف نقاط الضعف البرمجية وإصلاحها، وتعزيز الدفاعات الإلكترونية وتحسين القدرة على مراقبة التهديدات البيولوجية.

وأكد أن مواجهة هذه المخاطر لا يمكن أن تُترك لشركات التكنولوجيا وحدها، داعيًا الحكومات إلى الاضطلاع بدور أكبر في وضع المعايير والإشراف على الأنظمة ذات القدرات العالية.

واقترح إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز مستويات محددة من القدرة التقنية لمنصات تشغيل تضمن استمرار إجراءات السلامة والمراقبة، بحيث لا يستطيع المستخدمون تعطيل هذه الضوابط عند تعديل النماذج أو تخصيصها.

كما دعا إلى تطوير وسائل رقابية تتناسب مع تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تعزيز أمن البرمجيات وتوسيع إجراءات رصد المخاطر السيبرانية والبيولوجية.

ولم تقتصر تحذيرات غيتس على الجوانب الاقتصادية والأمنية، إذ تناول أيضًا التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي في العلاقات الاجتماعية والعاطفية، خصوصًا مع انتشار الأنظمة التي توفر محادثات شخصية ورفقة افتراضية.

وأشار إلى أن تزايد اعتماد الأفراد على هذه الأدوات قد يغير طبيعة العلاقات الإنسانية، ويثير تساؤلات بشأن تأثيرها في الشباب وطريقة تفاعلهم مع الآخرين ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية.

ويرى غيتس أن المجتمع سيحتاج إلى تحديد الأنشطة التي ينبغي أن يحتفظ الإنسان فيها بدور مباشر، حتى إذا أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على أدائها بكفاءة أعلى.

واعتبر أن هذا النقاش يتجاوز اعتبارات الإنتاجية والتكلفة، ليرتبط بمفهوم المسؤولية الإنسانية والشعور بالهدف والمساهمة في المجتمع.

ورغم هذه التحذيرات، أكد غيتس أنه لا يتبنى رؤية متشائمة تجاه الذكاء الاصطناعي، بل يرى أن التقنية تحمل إمكانات كبيرة لتحسين حياة البشر إذا أُدير تطورها بصورة مناسبة.

وأشار إلى فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، والمساعدة في معالجة تحديات تشمل الأمراض ونقص الغذاء، فضلًا عن إمكانية توظيف الروبوتات مستقبلًا في أداء أعمال بدنية شاقة.

ويرى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن العاملين، لكنها قد لا تحقق فوائد متوازنة لجميع الفئات إذا غابت السياسات التي تنظم توزيع مكاسبها.

وحذّر من أن سوء إدارة المرحلة الانتقالية قد يؤدي إلى تأخر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، أو تركيزها لدى فئات محدودة، بالتزامن مع اتساع الأضرار التي قد تلحق بالعمالة والأمن والعلاقات الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، أعرب غيتس عن اعتقاده بأن التوصل إلى تباطؤ عالمي منسق ليس خيارًا واقعيًا في الظروف الحالية، في ظل استمرار المنافسة والتقدم التقني.

وشدد بدلًا من ذلك على ضرورة وضع ضمانات عملية وتعزيز التعاون الحكومي والرقابة على الاستخدامات عالية الخطورة، بما يسمح بالاستفادة من القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي مع تقليل أخطارها.

وبحسب تقديرات غيتس، فإن التحدي خلال العقدين المقبلين لن يقتصر على مدى تطور الأنظمة الذكية، بل سيشمل قدرة الحكومات والمجتمعات على مواكبة هذا التطور، وحماية الأفراد من تداعياته، وضمان توزيع فوائده بصورة أكثر عدالة.