40 مليار دولار لمعالجات الذكاء الاصطناعي: ماسك يكشف خطط "سبايس إكس"

تأتي خطط التوسع في وقت تشهد فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا كبيرًا في متطلبات الاستثمار، لا يقتصر على شراء المعالجات، بل يشمل أيضًا توفير البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء اللازمة لتشغيلها...

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن شركة "سبايس إكس" أغلقت تمويلًا بالدين بقيمة 40 مليار دولار لشراء وحدات معالجة الرسوميات المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات المطلوبة لتوسيع قدرات مراكز البيانات وتشغيل النماذج المتقدمة.

ولم تتضح من إعلان ماسك تفاصيل إتمام التمويل، أو ما إذا كان المستثمرون قد توصلوا إلى اتفاق نهائي بشأن تسعير الدين وشروطه، رغم تأكيده إغلاق الصفقة.

وأوضح ماسك، في منشور على منصة "إكس"، أن التمويل يتعلق أساسًا بمشتريات معالجات من المقرر وصولها خلال الربعين الأول والثاني من عام 2027، مشيرًا إلى أن تأثيرها في الإنفاق خلال الربع الحالي سيكون محدودًا.

وربط ماسك قدرة "سبايس إكس" على الوصول إلى أسواق الائتمان بتصنيفها الائتماني وإيرادات أنشطتها المختلفة، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت الفضائي عبر "ستارلينك" وعمليات إطلاق الصواريخ.

وفي المقابل، توقع أن تواجه شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد بصورة أساسية على إيرادات مراكز البيانات، صعوبات متزايدة في الحصول على التمويل.

وحذر من احتمال تعثر عدد من هذه الشركات أو اندماجها، معتبرًا أن أسواق الدين أصبحت أقل استعدادًا لتمويل الشركات التي لا تمتلك مصادر دخل كبيرة خارج نشاط البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه التصريحات تقييم ماسك لأوضاع القطاع، ولا تمثل نتائج مالية مثبتة بشأن إفلاس الشركات المنافسة أو اندماجها.

وتظهر الإفصاحات المالية الأخيرة لـ"سبايس إكس" حجم الموارد المتاحة للشركة والتزاماتها القائمة، في ظل خططها للتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ففي تقريرها الفصلي المودع لدى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية"، عن الفترة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2026، أعلنت الشركة امتلاكها 51.294 مليار دولار من النقد وما يعادله، إضافة إلى 38.561 مليار دولار في أوراق مالية قصيرة الأجل قابلة للتداول.

وأوضحت الشركة أن مصادر سيولتها تشمل أيضًا التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وتسهيلات الاقتراض المتاحة، مع تقديرها أن الموارد الحالية وأنشطة التمويل الأخرى ستكون كافية لتلبية احتياجاتها النقدية المتوقعة لمدة 12 شهرًا على الأقل.

لكنها أشارت إلى أن احتياجاتها المستقبلية لرأس المال قد تتغير بدرجة كبيرة، تبعًا لوتيرة التوسع وحجم الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مركبة "ستارشيب" والمنشآت التابعة لها.

وحذرت الشركة من أن التمويل الإضافي قد لا يكون متاحًا دائمًا بالحجم أو الشروط التي تناسب احتياجاتها، وأن تقلبات الأسواق المالية وارتفاع مستويات الاقتراض قد يؤديان إلى زيادة تكلفة الديون المستقبلية.

وبحسب الإفصاح نفسه، بلغ أصل مديونية الشركة نحو 38.006 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2026، وهو رصيد سابق لإعلان ماسك عن التمويل الجديد، ولا يمثل قيمة الصفقة المعلنة أو إجمالي ديون الشركة بعد إتمامها.

وتأتي خطط التوسع في وقت تشهد فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا كبيرًا في متطلبات الاستثمار، لا يقتصر على شراء المعالجات، بل يشمل أيضًا توفير البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء اللازمة لتشغيلها.

ووفقًا لتقرير "الطاقة والذكاء الاصطناعي"، الصادر عن "وكالة الطاقة الدولية" عام 2025، بلغ الاستثمار العالمي في مراكز البيانات نحو نصف تريليون دولار خلال عام 2024، بعدما كاد يتضاعف مقارنة بعام 2022.

وأوضحت الوكالة أن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها يتطلبان قدرات حاسوبية كثيفة الاستهلاك للكهرباء، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على شبكات الطاقة، خصوصًا في المناطق التي تتركز فيها مراكز البيانات.

وحذرت من احتمال تأخر نحو 20% من مشروعات مراكز البيانات المخطط لها عالميًا، إذا لم تعالج الاختناقات المتعلقة بإمدادات الكهرباء والربط بالشبكات.

وأشارت إلى أن إنشاء خطوط جديدة لنقل الكهرباء قد يستغرق ما بين 4 و8 سنوات في الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل توافر البنية التحتية للطاقة عاملًا مؤثرًا في تنفيذ خطط التوسع.

وتبرز هذه التحديات الفارق بين تأمين التمويل اللازم لشراء المعالجات وبين تشغيل القدرات الحاسوبية فعليًا، إذ يتطلب إنشاء مراكز البيانات أيضًا توفير الكهرباء والربط بالشبكات، فضلًا عن وجود طلب على الخدمات التي تقدمها.

وبينما أعلن ماسك توفير تمويل ضخم لتعزيز قدرات "سبايس إكس" في الذكاء الاصطناعي، تبقى التفاصيل النهائية لشروط التمويل وتنفيذ مشتريات المعالجات ومتطلبات تشغيلها عناصر أساسية في مسار توسع الشركة.