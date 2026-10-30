تتبّع مليارات العملات الرقمية المسروقة: "باينانس" تحقق في اختراق ضخم

وحذرت الشركة من أن استمرار التجميد لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاقتراض، إذا تراجعت السيولة نتيجة سحب المستخدمين أموالهم، في ظل وقف استقبال إيداعات جديدة...

أعلنت منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية أن الأثر الإجمالي المقدّر لاختراق أمني تعرضت له بلغ نحو 6.3 مليارات دولار، فيما نجحت، بالتعاون مع شركائها، في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة، وسط استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الهجوم وتتبع الأموال.

وتعهدت المنصة بتغطية الخسائر الناجمة عن الاختراق باستخدام أموال الشركة وصندوق حماية المستخدمين، في وقت لا تزال فيه عمليات السحب معلّقة ضمن إجراءات إعادة تأمين الأنظمة والمحافظ المرتبطة بالخدمة.

وبحسب تحديث نقلته منصة "كوينتيليغراف" المتخصصة بأخبار العملات الرقمية، فإن عمليات الإيداع تعمل بصورة طبيعية، بينما توقعت "باينانس" استئناف السحب خلال 48 ساعة، من دون تأكيد موعد نهائي لعودة الخدمة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن التحقيق الأولي الذي أجرته الشركة يشير إلى احتمال تعرض حاسوب محمول يستخدمه أحد مهندسي تطوير الأنظمة وتشغيلها للاختراق، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى خدمة داخلية وتنفيذ معاملات سحب غير مصرح بها.

وأكدت "باينانس" أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى تسرب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، وهي البيانات التي تتيح التحكم بالأصول المخزنة فيها، مشددة على أن التحقيق التقني لا يزال جاريًا لتحديد ملابسات الحادثة.

وتباينت تقديرات حجم الأموال المسروقة مع تقدم عمليات التتبع والتحليل. فقد قدرت شركة "تشيناليسيس" القيمة الأولية للأصول المسروقة بنحو 5.912 مليارات دولار، قبل أن تنقل "كوينتيليغراف" عن رئيسها التنفيذي، جوناثان ليفين، تقديرًا أحدث يبلغ نحو 6.4 مليارات دولار.

ولا تمثل هذه التقديرات حصيلة نهائية للخسائر، كما أن تجميد الأصول المرتبطة بالاختراق لا يعني استردادها فعليًا أو إتمام تعويض العملاء المتضررين.

وفي تطور متصل، رجحت شركة "تي آر إم لابس" المتخصصة بتحليل معاملات سلاسل الكتل، وفق تقرير منفصل لـ"رويترز"، ارتباط الهجوم بمجموعة "ترايدر تريتور" الكورية الشمالية.

وقالت الشركة إن المهاجم نقل نحو 6.36 مليارات دولار عبر عشر شبكات للمعاملات الرقمية، معظمها خلال نحو 20 دقيقة، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات من داخل شبكات سلاسل الكتل وخارجها.

ونسبت الشركة الهجوم إلى المجموعة الكورية الشمالية بدرجة ثقة عالية، لكن هذا التقييم يظل استنتاجًا أمنيًا صادرًا عنها، وليس إثباتًا قضائيًا أو إعلانًا رسميًا بشأن مسؤولية دولة عن الاختراق.

وامتدت تداعيات الحادثة إلى منصات التمويل اللامركزي، بعدما رُصد استخدام أموال مرتبطة بالهجوم في معاملات إقراض عبر بروتوكول "آفي".

وأوضحت شركة "لاما ريسك"، التي تقدم خدمات تقييم المخاطر للبروتوكول، أن إحدى المحافظ المرتبطة بالمهاجم أودعت 60 مليون وحدة من العملة المستقرة "تيثر"، ثم استخدمت هذه الأصول ضمانًا لاقتراض 19,762 وحدة من عملة "إيثر" المغلّفة، بقيمة بلغت نحو 44.6 مليون دولار وقت تنفيذ المعاملة.

وتُعد العملات المستقرة أصولًا رقمية مصممة للمحافظة على قيمة مرتبطة بأصل مرجعي، مثل الدولار الأميركي.

وبحسب التحديث الذي نشرته "لاما ريسك" في منتدى حوكمة "آفي"، بلغت قيمة الضمانات المرتبطة بمركز الاقتراض نحو 59.9 مليون دولار، مقابل ديون بقيمة 43.8 مليون دولار عند إعداد التقييم.

وأكدت الشركة أن الضمانات ظلت أعلى من قيمة الديون، وأن المركز يخضع لإجراءات التصفية المعتادة، ولا يشكل، وفق تقييمها، خطرًا على أموال المودعين.

ورغم ذلك، اتخذ بروتوكول "آفي" إجراءات احترازية شملت تجميد استقبال ودائع جديدة وفتح مراكز اقتراض إضافية عبر الشبكات المشمولة بالقرار، بهدف منع استخدام أصول أخرى مرتبطة بالاختراق في معاملات مماثلة.

وأوضحت "لاما ريسك" أن التجميد لا يمنع المستخدمين من سحب أموالهم أو سداد القروض القائمة، كما تستمر عمليات تصفية المراكز وفق القواعد المعمول بها.

وشملت الإجراءات 175 احتياطيًا ضمن الإصدار الثالث من بروتوكول "آفي" عبر 16 شبكة، إضافة إلى 117 احتياطيًا في الإصدار الرابع عبر أربع شبكات.

وحذرت الشركة من أن استمرار التجميد لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاقتراض، إذا تراجعت السيولة نتيجة سحب المستخدمين أموالهم، في ظل وقف استقبال إيداعات جديدة.

وأشارت إلى أن إعادة فتح الأسواق ستكون تدريجية، بعد التأكد من احتواء الهجوم وتوقف حركة الأموال المرتبطة بالمهاجم، مع مواصلة مراقبة المحافظ المعنية ومصادر تسعير الأصول الرقمية.

وفي المقابل، أكدت "باينانس" أنها تواصل العمل مع الجهات المعنية والشركاء في قطاع العملات الرقمية لتعقب الأصول المتأثرة وتجميد مبالغ إضافية، متعهدة بنشر تقرير تقني مفصل بعد انتهاء التحقيق والتحقق من نتائجه.

وتبقى الحصيلة النهائية للخسائر، وحجم الأصول التي يمكن استردادها، والسبب التقني الكامل للاختراق، مسائل لم تُحسم بعد، في انتظار نتائج التحقيقات واستكمال إجراءات احتواء الهجوم.