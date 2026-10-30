نموذج ذكاء اصطناعي أوروبي بتريليون معامل يدخل مرحلة الإتاحة المفتوحة

تصف "ميسترال" النموذج بأنه أقوى منتجاتها المتاحة علنًا في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن تشغيله داخل أنظمة المؤسسات يمنحها تحكمًا أكبر في بياناتها وقدراتها التقنية، ويقلل اعتمادها على مزودي الخدمات الخارجيين...

أعلنت شركة "ميسترال" الفرنسية إتاحة أوزان نموذج الذكاء الاصطناعي "لارج 4" للتنزيل والتشغيل محليًا، بما يسمح للمؤسسات والمطورين باستخدامه على بنيتهم التقنية الخاصة، دون الاعتماد على الخدمات السحابية للشركة، مع التركيز على تطبيقات البرمجة والأمن السيبراني.

ويأتي الإصدار الجديد بعد مرحلة معاينة عامة بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، خضع خلالها النموذج لاختبارات بمشاركة جهات حكومية وشركات، بهدف تحسين أدائه قبل طرح أوزانه للجمهور.

وتصف "ميسترال" النموذج بأنه أقوى منتجاتها المتاحة علنًا في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن تشغيله داخل أنظمة المؤسسات يمنحها تحكمًا أكبر في بياناتها وقدراتها التقنية، ويقلل اعتمادها على مزودي الخدمات الخارجيين.

وتعني إتاحة أوزان النموذج نشر القيم الرقمية التي اكتسبها خلال التدريب، بما يسمح للمستخدمين بتنزيله وتشغيله وتخصيصه وفق احتياجاتهم، بدلًا من اقتصار الوصول إليه على واجهة برمجية تديرها الشركة المطورة.

ولا تعني هذه الخطوة إتاحة النموذج دون شروط، إذ يخضع استخدامه لرخصة تسمح بالتعديل والتطوير وإعادة التوزيع، لكنها تفرض متطلبات تجارية محددة على الشركات التي تقدم النماذج نفسها بوصفها خدمة للغير.

وقال نائب رئيس العلوم في "ميسترال"، بيير ستوك، لـ"رويترز"، إن نشر أوزان النماذج يمنح المستخدمين ضمانًا لاستمرار الوصول إلى تقنياتها، حتى في حال تغير سياسات الشركات المطورة أو خدماتها.

لكنه أقر بأن إتاحة الأوزان تجعل تقييد الوصول إلى النموذج أمرًا بالغ الصعوبة، إذ يصبح بإمكان أي شخص الحصول عليه واستخدامه، بما في ذلك الجهات التي قد تستغل قدراته في أنشطة ضارة.

ويعكس هذا التحدي التوازن الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه بين توسيع وصول المؤسسات إلى أدوات الأمن السيبراني المتقدمة، والحد من احتمالات إساءة استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات.

وكانت "ميسترال" قد كشفت عن "لارج 4" في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول، وقدمته بوصفه نموذجًا متعدد الوسائط، قادرًا على التعامل مع أنواع مختلفة من المدخلات، وليس النصوص وحدها.

وأوضحت الشركة أن النموذج يضم نحو تريليون معامل، ودُرّب من الصفر باستخدام 3,800 معالج رسومي من شركة "إنفيديا"، داخل مراكز بيانات تديرها "ميسترال" في أوروبا.

وشملت بيانات التدريب محتوى بأكثر من 160 لغة، في إطار تطوير نموذج يستطيع التعامل مع مهام ومجالات متعددة بلغات مختلفة.

وخلال مرحلة المعاينة، أتيح الوصول إلى النموذج عبر واجهة برمجية تسمح للتطبيقات بإرسال الطلبات واستقبال النتائج، قبل أن تنتقل الشركة إلى نشر الأوزان وإتاحة تشغيله بصورة مستقلة.

وبذلك يمثل الإصدار الجديد تغييرًا في طريقة الوصول إلى النموذج والتحكم فيه، إلى جانب التحسينات التي أعلنتها الشركة بعد مرحلة الاختبارات الأولية.

وفي بيان الإتاحة، أوضحت "ميسترال" أن "لارج 4" يوفر ثلاثة مستويات للاستدلال، تتيح للمستخدم اختيار مستوى المعالجة وفق طبيعة المهمة، بدءًا من الطلبات البسيطة وصولًا إلى المسائل التي تتطلب عمليات استدلال أكثر تعقيدًا.

كما أعلنت نتائج اختبارات قالت إنها تظهر تحسن قدرات النموذج وكفاءته، خصوصًا في البرمجة والتعامل مع مسائل الأمن السيبراني.

لكن الشركة أقرت في تقييمها للمخاطر بأن قدرات النموذج قد تساعد بعض المستخدمين على تنفيذ هجمات سيبرانية حقيقية، مشيرة إلى أنها تعمل على تعديل ضوابط الحماية للحد من احتمالات إساءة الاستخدام.

وفي موازاة النسخة العامة، توفر "ميسترال" لشركاء مختارين نسخة متخصصة تتمتع بقدرات أوسع في بعض المهام الأمنية المتقدمة، مثل اختبار الاختراق وتحليل الثغرات البرمجية.

وتخضع إتاحة هذه النسخة لإجراءات تدقيق وضمانات تعاقدية، مع اشتراط حصر الاختبارات في الأنظمة التي يمتلكها المستخدمون أو لديهم تصريح صريح بفحصها.

وتختلف هذه الترتيبات عن شروط تنزيل النسخة العامة، إذ لا تمنح إتاحة الأوزان لجميع المستخدمين صلاحيات أو ضمانات مماثلة لتلك المطبقة على الشركاء المعتمدين.

وعلى الصعيد التجاري، تسمح الرخصة المنشورة مع ملفات "لارج 4" بتشغيل النموذج وتعديله وإعادة تدريبه وتطوير نسخ مشتقة منه وإعادة توزيعها، شريطة الالتزام بمتطلبات الرخصة والحفاظ على إشعارات حقوق الملكية.

وتتضمن الرخصة استثناءً تجاريًا يلزم الشركات التي تدير خدمات لتقديم النماذج إلى مستخدمين آخرين بالحصول على اتفاق ترخيص منفصل من "ميسترال" قبل استخدام النموذج في هذا النشاط.

ولا يشمل هذا الشرط الاستخدام الداخلي داخل المؤسسات، أو المنتجات الموجهة إلى المستخدم النهائي التي تدمج قدرات النموذج في وظائف وخدمات محددة، دون تقديم النموذج نفسه خدمة مستقلة.

كما تنص شروط الرخصة على توفير النموذج ومخرجاته دون ضمانات، بما يضع مسؤولية تقييم ملاءمته للاستخدامات المختلفة على الجهات التي تختار تشغيله أو دمجه في أنظمتها.

وتتيح هذه الصيغة للمؤسسات تطوير تطبيقات تعتمد على "لارج 4" والتحكم في بيئة تشغيله وتخصيص قدراته، مع إبقاء بعض أنشطة تقديم النماذج تجاريًا خاضعة لاتفاقات منفصلة مع الشركة.

وتأتي إتاحة الأوزان في وقت تؤكد فيه "ميسترال" أهمية تمكين المؤسسات من الاحتفاظ بإمكانات الذكاء الاصطناعي داخل بنيتها التقنية، ولا سيما في المهام الأمنية التي تتطلب الوصول المستمر إلى أدوات تحليل الثغرات والاستجابة للحوادث.

ومع ذلك، تقر الشركة بأن نشر النماذج القابلة للتنزيل يحد من قدرتها على التحكم في استخدامها بعد توزيعها، وهو ما يجعل نتائج اختبارات السلامة وضوابط الإتاحة الأولية غير كافية لضمان سلامة جميع الاستخدامات المستقبلية.