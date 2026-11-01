اختراق بيانات حجوزات الطيران يطال شركات آسيوية

الحادث ربما شمل معلومات عملاء عولجت عبر أنظمة "أماديوس" بين أغسطس/ آب 2023 وسبتمبر/ أيلول 2026، مؤكدة أن أنظمتها التقنية الداخلية لم تتعرض للاختراق، وأنه لا توجد حاليًا أدلة على وصول غير مصرح به إلى بيانات مالية...

أعلنت شركة "ماليزيا إيرلاينز"، الأحد، احتمال تأثر بيانات بعض عملائها باختراق إلكتروني استهدف شركة "أماديوس"، المزوّدة لأنظمة حجز تذاكر الطيران، في حادث أمني طال شركات طيران آسيوية عدة، بينها "كاثاي باسيفيك" والخطوط الجوية اليابانية و"آسيانا" الكورية الجنوبية.

وقالت الناقلة الماليزية، في بيان، إن الحادث ربما شمل معلومات عملاء عولجت عبر أنظمة "أماديوس" بين أغسطس/ آب 2023 وسبتمبر/ أيلول 2026، مؤكدة أن أنظمتها التقنية الداخلية لم تتعرض للاختراق، وأنه لا توجد حاليًا أدلة على وصول غير مصرح به إلى بيانات مالية.

ولم تحدد الشركة عدد العملاء الذين ربما تأثرت بياناتهم، أو طبيعة المعلومات التي يُحتمل كشفها، مشيرة إلى أنها تتعاون مع "أماديوس" والجهات المعنية للتحقيق في الحادث وتقييم تداعياته.

ودعت "ماليزيا إيرلاينز" عملاءها إلى توخي الحذر من الرسائل والاتصالات المشبوهة أو غير المطلوبة، خصوصًا تلك التي تطلب الإفصاح عن معلومات شخصية أو مالية، متعهدة بنشر تحديثات إضافية عند توافر نتائج جديدة للتحقيق.

من جانبها، أقرت "أماديوس" باكتشاف ثغرة أمنية أثرت في بيئة تقنية مخصصة لعرض حجوزات السفر، لكنها لم تقدم ردًا بشأن العدد الإجمالي للعملاء الذين ربما تأثرت بياناتهم.

وأوضحت الشركة أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما أعلنت اتخاذ إجراءات لاحتواء الحادث وتعزيز أنظمة المراقبة والكشف الأمني.

وكانت الخطوط الجوية اليابانية وشركة "جابان ترانس أوشن إير" قد أعلنتا تأثر بيانات نحو 92 ألف عميل بوصول غير مصرح به إلى نظام خدمات المسافرين الذي تديره "أماديوس".

وأوضحت الشركتان أن البيانات المتأثرة لنحو 90 ألف عميل تضمنت الأسماء وأرقام مراجع الحجز ومواعيد الرحلات ومساراتها ودرجات السفر.

أما سجلات نحو ألفي عميل آخرين، فشملت معلومات إضافية، بينها أرقام جوازات السفر وبيانات الاتصال.

وأكدت الشركتان أن أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات المرور لم تتعرض للاختراق، وأن الحادث لم يؤثر في العمليات التشغيلية للرحلات الجوية.

وأشارتا إلى التواصل مع العملاء المعنيين عبر البريد الإلكتروني، مع تحذيرهم من رسائل التصيد الاحتيالي والمكالمات المشبوهة والمواقع الإلكترونية التي تنتحل هوية المجموعة.

ويشمل نظام "أماديوس" المستخدم لدى الشركتين خدمات حجز الرحلات وإصدار التذاكر وإنهاء إجراءات السفر، ما يجعله مسؤولًا عن معالجة أنواع متعددة من بيانات المسافرين.

53 ألف حجز لدى "كاثاي باسيفيك"

وفي هونغ كونغ، أعلنت شركة "كاثاي باسيفيك" تأثر نحو 53 ألف حجز بوصول غير مصرح به إلى بيانات محفوظة لدى "أماديوس"، وفق المعلومات التي تلقتها من المزوّد التقني.

وأوضحت الناقلة أن معظم السجلات المتأثرة تضمنت مراجع الحجوزات وأسماء المسافرين وتفاصيل الرحلات، فيما ربما شملت مجموعة أصغر معلومات إضافية، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات وثائق السفر وأرقام العضوية في برامج المسافر الدائم.

وأكدت الشركة أن العدد المعلن يتعلق بالحجوزات المتأثرة، وليس بالضرورة بعدد الأشخاص الذين تعرضت بياناتهم للاختراق.

وقالت إن أنظمتها الداخلية وعملياتها التشغيلية لم تتأثر، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على الوصول إلى معلومات مالية أو بيانات الدفع.

وبحسب "كاثاي باسيفيك"، أبلغتها "أماديوس" باتخاذ إجراءات لاحتواء الاختراق، بينها إعادة تعيين كلمة مرور وتعزيز أنظمة المراقبة والكشف عن الأنشطة غير المعتادة.

وأضافت أن الشركة التقنية لم تعثر، حتى إصدار البيان، على أدلة تشير إلى إساءة استخدام البيانات المتأثرة، مؤكدة استمرار التحقيق وتحليل المعلومات التي قدمها مزوّد الخدمة.

تحقيقات مستمرة وتحذيرات للمسافرين

وتُظهر الإفصاحات الصادرة عن شركات الطيران تفاوتًا في طبيعة المعلومات التي ربما تعرضت للوصول غير المصرح به، إذ اقتصرت بعض السجلات على بيانات الحجوزات والرحلات، بينما تضمنت سجلات أخرى معلومات شخصية ووثائق سفر.

ولم تعلن "أماديوس" حتى الآن حصيلة إجمالية للعملاء أو الحجوزات المتأثرة بالحادث، فيما تواصل شركات الطيران تقييم نطاق الاختراق وإبلاغ العملاء المعنيين.

وأكدت الشركات التي كشفت تفاصيل الحادث عدم تأثر أنظمتها التشغيلية، مع التشديد على ضرورة الحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي قد تستغل بيانات الحجوزات أو المعلومات الشخصية للمسافرين.

