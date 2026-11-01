اختراق "بينانس": تعويض 90% من الخسائر وتجميد أصول بمليارات الدولارات

وأعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة، خصوصًا حماية المحافظ الساخنة وأنظمة معالجة المعاملات، وأهمية الاحتفاظ باحتياطيات مالية تتيح تعويض الخسائر الناجمة عن الاختراقات دون تحميلها للمستخدمين...

أعلنت منصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة، السبت، ارتفاع نسبة تغطية الأصول الرقمية المتضررة من الهجوم الإلكتروني الذي استهدفها في 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 90%، مقارنة بـ80% في تحديثها السابق، بعدما خصصت موارد مالية لتعويض خسائر الاختراق المقدرة بنحو 6.3 مليارات دولار.

وقالت المنصة، في تحديثها الأمني الثالث، إنها نجحت في إعادة تغطية الاحتياطيات بالكامل لعشر عملات رقمية رئيسية، بينها "بتكوين" و"إيثيريوم" و"بي إن بي"، مؤكدة أن المستخدمين لن يتحملوا الخسائر المالية الناجمة عن الهجوم.

وبحسب "رويترز"، خصصت الشركة نحو 6.34 مليارات دولار من مواردها لتغطية الأصول المسروقة، في إطار جهودها لاستعادة الاحتياطيات الرقمية المتضررة وضمان تغطية أرصدة العملاء.

وأوضحت "بينانس" أن عملية التعويض تعتمد على مواردها المالية، بما فيها صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين وخزينتها المؤسسية، مشيرة إلى استمرار العمل على تغطية النسبة المتبقية من الأصول المتضررة.

ولا تعني إعادة تغطية الاحتياطيات استرداد العملات الرقمية التي استولى عليها المهاجمون، إذ تعتمد الشركة على توفير أصول بديلة لتعويض النقص في أرصدتها، بالتوازي مع محاولات تعقب الأموال المسروقة وتجميدها واستعادتها.

اختراق بقيمة 6.3 مليارات دولار

تعود الواقعة إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تعرضت المحافظ الساخنة التابعة لمنصة "بينانس"، وهي محافظ رقمية متصلة بالإنترنت تُستخدم لتنفيذ المعاملات اليومية، لاختراق أتاح تنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها، بلغت قيمتها نحو 6.3 مليارات دولار.

ووفقًا لـ"رويترز"، نُفذت غالبية عمليات السرقة خلال نحو 20 دقيقة، بعدما تمكن المهاجمون من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن معالجة معاملات السحب والتوقيع عليها، ما سمح لهم بتجاوز آليات التحقق الأمني المعتادة.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أعلنتها المنصة إلى احتمال ارتباط الهجوم باختراق حاسوب محمول يعود إلى أحد مهندسي عمليات التطوير، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن نقاط اختراق إضافية.

وأكدت الشركة أنها لم تعثر على أدلة تثبت تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لتحديد كيفية تنفيذ الهجوم والثغرات التي استغلها المهاجمون.

تجميد أصول بمليارات الدولارات

بالتوازي مع تعويض الخسائر، قالت "بينانس" إنها تتعاون مع شركات تحليل معاملات "بلوك تشين" ومصدري العملات الرقمية ومنصات تداول أخرى، إلى جانب الجهات المعنية، لتعقب الأصول المسروقة ومنع التصرف بها.

وذكرت المنصة، في تحديثها الأمني السابق، أن شركاءها تمكنوا من تجميد أصول مرتبطة بالاختراق تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، موضحة أن هذه الأموال منفصلة عن الموارد التي خصصتها لتعويض الخسائر.

وأفادت "فرانس برس" بأن شركتي "تيذر" و"سيركل"، المتخصصتين في إصدار العملات الرقمية المستقرة، شاركتا في إجراءات تجميد أصول مرتبطة بالهجوم.

وكانت تحليلات أمنية قد أشارت إلى تشابه بعض أساليب الاختراق مع هجمات سابقة نُسبت إلى مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية.

وفي أعقاب الهجوم، علّقت "بينانس" عمليات السحب مؤقتًا لإجراء مراجعات أمنية والتحقق من سلامة أنظمتها، مع استمرار خدمات الإيداع والعمليات الأخرى التي لم تتأثر بالاختراق.

وأكدت المنصة أنها تعمل على استئناف عمليات السحب تدريجيًا بعد استكمال الفحوص الأمنية اللازمة.

إثبات الاحتياطيات واستعادة الخدمات

وفي إطار إجراءاتها لإعادة بناء الثقة، أعلنت "بينانس" تحديث بيانات إثبات الاحتياطيات، التي تتيح للمستخدمين التحقق من الأصول التي تحتفظ بها المنصة ومدى تغطيتها للأرصدة.

كما تعتزم الشركة إعداد تقرير تقني مفصل يتناول ملابسات الاختراق، والثغرات الأمنية التي استغلها المهاجمون، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وأعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة، خصوصًا حماية المحافظ الساخنة وأنظمة معالجة المعاملات، وأهمية الاحتفاظ باحتياطيات مالية تتيح تعويض الخسائر الناجمة عن الاختراقات دون تحميلها للمستخدمين.