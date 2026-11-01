بدعم الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي: صادرات كوريا الجنوبية تقفز 93.7%

تُظهر بيانات التجارة الأخيرة أن هذه الطفرة أسهمت في دفع الصادرات إلى مستويات مرتفعة، لكنها عززت في الوقت نفسه ارتباط الأداء التجاري الكوري باتجاهات الاستثمار لدى شركات التكنولوجيا العالمية...

قفزت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 93.7% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 115.28 مليار دولار، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 50 عامًا، بدعم من الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد، الصادرة الأحد، أن صادرات الرقائق الإلكترونية كانت المحرك الرئيسي لهذه القفزة، إلى جانب زيادة عدد أيام العمل مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ويُعد النمو المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني 1974، متجاوزًا توقعات اقتصاديين استطلعت الوكالة آراءهم، والذين رجحوا ارتفاع الصادرات بنسبة 93.2%.

وساهم اختلاف توقيت عطلة "تشوسوك" الكورية بين العامين في زيادة أيام العمل خلال الشهر، ما عزز قيمة الشحنات الخارجية.

ومع استبعاد تأثير هذا العامل، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 76% إلى 5.24 مليارات دولار، ما يعكس استمرار الطلب الخارجي القوي.

وسجلت كوريا الجنوبية صادرات تتجاوز 110 مليارات دولار للشهر الثاني على التوالي، فيما ارتفعت صادرات 18 فئة من أصل 20 فئة رئيسية تتابعها الوزارة.

وقادت صناعة أشباه الموصلات النمو التجاري، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 259.4% على أساس سنوي، لتبلغ 56.44 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول.

وأرجعت وزارة التجارة الكورية هذا الارتفاع إلى استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي عزز الطلب على الرقائق الإلكترونية وساهم في ارتفاع أسعارها وكميات الشحن.

كما ارتفعت صادرات السلع غير المرتبطة بأشباه الموصلات بنحو 34%، ما يشير إلى امتداد النمو إلى قطاعات أخرى، رغم استمرار هيمنة صناعة الرقائق على الزيادة الإجمالية.

وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 36% لتصل إلى 72.78 مليار دولار، لتسجل البلاد فائضًا تجاريًا بلغ 42.5 مليار دولار.

وتعكس هذه النتائج استمرار قوة النشاط التجاري الكوري، مع بقاء أشباه الموصلات المحرك الأبرز للصادرات في ظل توسع الاستثمارات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورفعت نتائج أكتوبر/ تشرين الأول إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 930 مليار دولار، لتقترب البلاد من تسجيل تريليون دولار من الصادرات السنوية.

وقال وزير التجارة والصناعة والموارد، كيم جونغ كوان، إن استمرار نمو الصادرات عند مستويات مرتفعة يجعل بلوغ حاجز التريليون دولار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني أمرًا متوقعًا.

وتمثل هذه القيمة مستوى تستهدف الحكومة الوصول إليه خلال العام الجاري، في حال استمرار الأداء التجاري القوي، ولم تتحقق بعد ضمن البيانات المنشورة.

وتعزز هذه التوقعات المكاسب الكبيرة التي سجلتها صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب ارتفاع الصادرات في معظم القطاعات الرئيسية.

وتزامنت القفزة في الصادرات مع نتائج مالية قوية أعلنتها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، وفي مقدمتها "سامسونغ إلكترونيكس".

وقالت "سامسونغ"، في نتائج أعمال الربع الثالث، إن قطاع الذاكرة حقق مستويات قياسية من الإيرادات والأرباح التشغيلية، مستفيدًا من ارتفاع الطلب على المنتجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن الطلب القوي على الخوادم ساهم في رفع أسعار رقائق الذاكرة في مختلف الاستخدامات، بالتزامن مع زيادة مبيعات ذاكرة النطاق الترددي العالي ووحدات التخزين المخصصة للخوادم.

وأضافت أنها ركزت مبيعاتها على منتجات الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه الصناعة قيودًا على الطاقة الإنتاجية نتيجة الطلب المرتفع.

وتُستخدم هذه المكونات في نقل البيانات وتخزينها داخل مراكز الحوسبة التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها من المنتجات المستفيدة من توسع الاستثمارات في هذا القطاع.

وتوقعت "سامسونغ" استمرار الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال الربع الأخير من العام، مع مواصلة شركات التكنولوجيا تطوير خدماتها وقدراتها الحاسوبية.

غير أن هذه التوقعات تبقى مرتبطة بتقديرات الشركة بشأن الطلب المستقبلي، ولا تعني بالضرورة استمرار معدلات النمو الحالية.

ورغم الأداء القوي للصادرات، يثير الاعتماد المتزايد على صناعة أشباه الموصلات تساؤلات بشأن مدى تأثر الاقتصاد الكوري بأي تباطؤ محتمل في الاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، حذر البنك المركزي الكوري من تزايد اعتماد الاقتصاد على قطاع الرقائق، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر في حال تراجع الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التحذير في وقت تستفيد فيه الشركات الكورية من توسع الإنفاق العالمي على مراكز البيانات والخوادم، وارتفاع أسعار منتجات الذاكرة الإلكترونية.

وتُظهر بيانات التجارة الأخيرة أن هذه الطفرة أسهمت في دفع الصادرات إلى مستويات مرتفعة، لكنها عززت في الوقت نفسه ارتباط الأداء التجاري الكوري باتجاهات الاستثمار لدى شركات التكنولوجيا العالمية.

