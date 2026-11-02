الصين: زيادة في حضور الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي

تسعى السلطة النقدية كذلك إلى جمع آراء القطاع المصرفي بشأن توزيع المسؤوليات عند استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج الحوكمة المناسبة، وإمكان إنشاء سجل مركزي للوكلاء الموثوقين...

أعلن بنك "إتش إس بي سي" اعتزامه إنشاء معهد للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في هونغ كونغ، على أن يبدأ عمله خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تأتي ضمن توسع المجموعة المصرفية في استخدام هذه التقنيات، بعد إطلاق مركز مماثل في سنغافورة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جورج الحديري، خلال مشاركته في أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية، الإثنين، إن جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا ستكون الشريك الأكاديمي الرئيسي للمعهد، من دون الكشف عن عدد الموظفين المتوقع انضمامهم إليه.

وأضاف أن البنك يعتزم نقل المعهد إلى منطقة "نورثرن متروبوليس"، الواقعة بالقرب من حدود الصين القارية، فور الانتهاء من تجهيز الموقع المخصص له.

وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي المشروع الجديد بعد إعلان البنك، في يوليو/ تموز الماضي، خططًا لتوظيف أكثر من 100 متخصص في الذكاء الاصطناعي بمركزه في سنغافورة، ضمن استثماراته الرامية إلى توسيع استخدام هذه التقنيات في أنشطته المصرفية.

وأشار الحديري إلى أن المجموعة تعمل على تدريب موظفيها حول العالم على استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل التحولات التي تشهدها الوظائف والخدمات المصرفية مع انتشار التقنيات الجديدة.

وتستند الشراكة الأكاديمية المرتقبة إلى تعاون سابق بين البنك وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلن "إتش إس بي سي" وكلية إدارة الأعمال في الجامعة اتفاقًا استراتيجيًا خصص له البنك تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار هونغ كونغي، بهدف تطوير حلول للتكنولوجيا المالية وتعزيز المهارات والكفاءات المتخصصة.

وشملت الشراكة مشاريع بحثية مشتركة تجمع أكاديميين من الجامعة وخبراء من البنك، لدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في الخدمات المالية، إلى جانب إجراء دراسة لإثبات مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي.

وكان التعاون يستهدف أيضًا تطوير تطبيقات عملية لتحسين تجربة العملاء، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع المالي، من دون إعلان يؤكد إنجاز جميع المشاريع البحثية التي تضمنتها الخطة السابقة.

ويتزامن التوسع المصرفي في الذكاء الاصطناعي مع مبادرات تنظيمية جديدة أعلنتها "السلطة النقدية في هونغ كونغ"، تستهدف تطوير استخدام الأنظمة القادرة على تنفيذ مهام بصورة مستقلة، ووضع ضوابط لإدارة المخاطر المرتبطة بها.

ونقلت "إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ" عن الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية، إيدي يو، إعلان إطلاق مشروع "سيج"، الهادف إلى دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطوير أطر الحوكمة والرقابة اللازمة لاستخدامه.

وأوضح يو أن المشروع سيعتمد على مجموعة خبراء تضم ممثلين عن قطاعات المال والمدفوعات والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمؤسسات الأكاديمية، لبحث الاستخدامات المحتملة لهذه الأنظمة واختبارها في بيئات خاضعة للرقابة.

وستتناول أعمال المجموعة معايير التوافق والتواصل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب الضمانات المطلوبة للحد من المخاطر المرتبطة بتشغيلها داخل المؤسسات المالية.

وتسعى السلطة النقدية كذلك إلى جمع آراء القطاع المصرفي بشأن توزيع المسؤوليات عند استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج الحوكمة المناسبة، وإمكان إنشاء سجل مركزي للوكلاء الموثوقين.

ولا تزال هذه المقترحات في مرحلة النقاش والتشاور، ولم تُعلن بوصفها قواعد ملزمة للبنوك أو للمعهد الذي يخطط "إتش إس بي سي" لإنشائه.

وفي مسار تقني آخر، تتعاون "السلطة النقدية في هونغ كونغ" مع جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا لتطوير أدوات تساعد المصارف على الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية، ولا سيما من خلال تقنيات التشفير المقاوم للحوسبة الكمية.

ويُعد هذا التعاون التنظيمي مشروعًا منفصلًا عن المعهد الذي يعتزم البنك افتتاحه، رغم اشتراك المبادرتين في الجامعة نفسها، التي ترتبط أيضًا بشراكة بحثية سابقة مع "إتش إس بي سي" في مجالات التكنولوجيا المالية.