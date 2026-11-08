بمشاركة "سوفت بنك" و"إم جي إكس": تمويل جديد لـ"أوبن إيه آي" بقيمة 11 مليار دولار

تعكس الجولة الأخيرة تغيرًا في ظروف التمويل بالنسبة إلى "أوبن إيه آي"، التي تمكنت من جمع 11 مليار دولار في إغلاقها الأول، لكنها لم تصل بعد إلى هدفها الاستثماري الأصلي...

جمعت شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لروبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، تمويلًا جديدًا بقيمة 11 مليار دولار، في إغلاق أولي لجولة استثمارية قيّمت الشركة بنحو 1.25 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي تراجعًا في شهية المستثمرين وإعادة تقييم للشركات الكبرى العاملة فيه.

والشركة أتمت الجزء الأول من الجولة التمويلية، فيما أفاد مستثمران بأن المبلغ الذي جُمع حتى الآن يقل عن الهدف الأصلي البالغ 30 مليار دولار، وأن تقييم الشركة تراجع عن مستوى 1.5 تريليون دولار الذي كانت تسعى إليه في البداية.

وبحسب المستثمرين، شاركت مجموعتا "سوفت بنك" اليابانية و"إم جي إكس" الإماراتية في الجولة، التي كانت وكالة "بلومبيرغ" أول من كشف تفاصيلها.

ويأتي التمويل الجديد وسط فتور في معنويات المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الماضي، مع تزايد الحذر بشأن التقييمات المرتفعة التي حصلت عليها الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذا التحول لم يقتصر على "أوبن إيه آي"، إذ قدّر بعض المستثمرين قيمة الطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك" المنافسة بنحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت نحو تريليوني دولار.

يأتي التمويل الجديد بعد أشهر من إعلان "أوبن إيه آي"، في آذار/ مارس 2026، إغلاق جولة تمويل بتعهدات رأسمالية بلغت 122 مليار دولار، عند تقييم قدره 852 مليار دولار بعد احتساب التمويل.

وقالت الشركة آنذاك إن الجولة استندت إلى استثمارات من شركائها الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم "أمازون" و"إنفيديا" و"سوفت بنك"، مع استمرار مشاركة "مايكروسوفت"، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى، بينها "إم جي إكس".

وأوضحت أن الأموال التي جمعتها تهدف إلى دعم توسع عملياتها، وتوفير قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وتحسين منتجاتها، فضلًا عن خفض تكلفة تقديم خدماتها على نطاق واسع.

وتُعد "سوفت بنك" من أبرز المستثمرين في الشركة، بعدما أعلنت المجموعة اليابانية، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنفيذ الدفعة الثالثة والأخيرة، بقيمة 10 مليارات دولار، من استثمار إضافي سبق الاتفاق عليه بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار دولار.

وبحسب بيان المجموعة، وصل إجمالي استثماراتها التراكمية في "أوبن إيه آي" آنذاك إلى 64.6 مليار دولار، مقابل حصة ملكية تقارب 13% من الشركة.

لا تقتصر العلاقة بين "أوبن إيه آي" ومستثمريها على جولات التمويل، بل تشمل أيضًا مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز هذه المشروعات "ستارغيت"، الذي أُعلن عنه في كانون الثاني/ يناير 2025، بخطة استثمارية تبلغ 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات، لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية.

وضمت قائمة الممولين الأوائل للمشروع شركات "أوبن إيه آي" و"سوفت بنك" و"أوراكل" و"إم جي إكس"، مع إسناد المسؤولية المالية إلى المجموعة اليابانية، والمسؤولية التشغيلية إلى "أوبن إيه آي"، وفق الإعلان الرسمي للمشروع.

ويأتي استمرار استثمارات الشركة في البنية التحتية بالتزامن مع توجهها إلى تأمين قدرات حوسبية أكبر لدعم أبحاثها ومنتجاتها، في وقت يواجه فيه قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطًا متزايدة بشأن حجم التمويلات والتقييمات التي يمكن أن تستقطبها شركاته.

وتعكس الجولة الأخيرة تغيرًا في ظروف التمويل بالنسبة إلى "أوبن إيه آي"، التي تمكنت من جمع 11 مليار دولار في إغلاقها الأول، لكنها لم تصل بعد إلى هدفها الاستثماري الأصلي، مع انخفاض تقييمها المستهدف وسط حذر متزايد لدى المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.