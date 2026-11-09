ترامب يقلل من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويضع التفوق على الصين في المقدمة

اعتبر ترامب أن المنافسة مع بكين تمثل أحد الأسباب الرئيسية لدعمه تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الصين تسعى بدورها إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال...

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المخاطر المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي يمكن السيطرة عليها، معربًا عن استعداده لدعم ضوابط وتشريعات للحد منها، لكنه شدد على ضرورة ألا تعرقل هذه الإجراءات تقدم الولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية مع الصين.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، بثتها شبكة "سي بي إس" الأميركية، وتناول فيها مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الاقتصادية والأمنية والمخاوف من مخاطره على البشرية.

وقال ترامب إنه لا يعارض فرض قواعد لضمان سلامة هذه التكنولوجيا، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الديمقراطيين بشأن تشريعات تنظم استخدامها.

وأضاف: "لا أمانع وجود ضوابط"، لكنه حذر من أن تؤدي القواعد التنظيمية إلى وضع الولايات المتحدة في مرتبة متأخرة كثيرًا عن الصين.

واعتبر ترامب أن المنافسة مع بكين تمثل أحد الأسباب الرئيسية لدعمه تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الصين تسعى بدورها إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.

وقال إنه ناقش الموضوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما قبل نحو أسبوعين، وإن الأخير يبدي اهتمامًا كبيرًا بما وصفه بـ"الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الذي يفضله ترامب على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن وصف التكنولوجيا بأنها "فائقة" يعبر، برأيه، عن قدراتها المتقدمة بصورة أفضل من وصفها بأنها اصطناعية.

وشدد على أهمية التفوق الأميركي في هذا السباق، قائلًا إن الجهة التي تفوز به ستحصل على مستوى هائل من القوة والنفوذ.

وادعى ترامب أن الصين تتأخر عن الولايات المتحدة بنحو عام في تطوير هذه التكنولوجيا، لكنه حذر من أن فقدان واشنطن تفوقها سيضعها في موقف ضعيف للغاية أمام بكين.

وقال إن المنافسة الحقيقية على قيادة الذكاء الاصطناعي تنحصر، من وجهة نظره، بين الولايات المتحدة والصين.

وفي ما يتعلق بالمخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى تهديد وجود البشرية، قلل ترامب من خطورة السيناريوهات التي يطرحها بعض الخبراء والعاملين في القطاع.

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن تحذيرات من احتمال أن تتسبب الأنظمة المتقدمة في كارثة تهدد البشرية، وهو احتمال يطرحه بعض المطورين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن المخاطر تبلغ المستوى الذي يتحدث عنه هؤلاء، مضيفًا أنه يرى إمكانية إدارتها والسيطرة عليها.

وعندما سُئل عما إذا كانت المنافسة مع الصين تبرر قبول هذه المخاطر، أجاب بأن بكين ستواصل تطوير التكنولوجيا على أي حال، وأن تخلف الولايات المتحدة عنها سيضعها في موقف بالغ الضعف.

وتطرق ترامب أيضًا إلى استهلاك الكهرباء اللازم لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب قدرات حوسبة كبيرة وكميات متزايدة من الطاقة.

وقال إن الصين لا تواجه، بحسب تقديره، العقبات نفسها التي تواجه الولايات المتحدة في بناء مراكز البيانات وتوفير الكهرباء اللازمة لها.

وأوضح أنه يطالب الشركات التي تنشئ مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة ببناء محطات خاصة لإنتاج الكهرباء، بدل الاعتماد الكامل على الشبكة العامة.

وأضاف أن هذه المحطات يمكن أن تضخ فائض الكهرباء الذي تنتجه إلى الشبكة، معتبرًا أن ذلك من شأنه المساهمة في خفض الأسعار وتوفير مزيد من الطاقة.

وفي حديثه عن الفوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، اعتبر ترامب أن بناء مراكز البيانات يوفر فرصًا اقتصادية للمناطق التي تستضيفها.

واستشهد بولاية فرجينيا الغربية، قائلًا إن سكانها يرحبون بإنشاء هذه المراكز ويشجعون الشركات على الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن دولًا أخرى، بينها فنلندا، تسعى أيضًا إلى استقطاب مشروعات مراكز البيانات، في ظل تنامي الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وحذر من أن خسارة الولايات المتحدة المنافسة في هذا القطاع تعني، بحسب تعبيره، التفريط في مصدر كبير للعائدات الاقتصادية.

وتناول الحوار كذلك المخاوف بشأن مستقبل الوظائف مع تطور الذكاء الاصطناعي، ولا سيما احتمال أن تحل الأنظمة الذكية محل أعداد كبيرة من العاملين.

وأثار المحاور تصريحات سابقة لرجل الأعمال إيلون ماسك، توقع فيها أن يؤدي التطور التكنولوجي إلى وفرة اقتصادية كبيرة، قد تجعل العمل غير ضروري لكثير من الناس، مع إمكانية حصول الجميع على دخل مرتفع.

لكن ترامب لم يؤيد هذا التصور، وركز بدلًا من ذلك على الفوائد الاقتصادية التي قد تحققها الاستثمارات في مراكز البيانات للمجتمعات المحلية.

وفي ما يتعلق بتنظيم القطاع، أشار ترامب إلى اختلاف طريقة تعامل الولايات المتحدة والصين مع شركات التكنولوجيا، معتبرًا أن الرئيس الصيني يمتلك سلطة واسعة لفرض القرارات على الشركات في بلاده.

وقال إن ما يقرره شي جين بينغ يُنفذ، في إشارة إلى طبيعة النظام السياسي الصيني، فيما تختلف آليات اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أبدى سابقًا تفضيله منح شركات التكنولوجيا مساحة واسعة لتنظيم أنشطتها بنفسها، بدل إخضاعها لقيود حكومية شاملة.

وتشير تصريحاته الجديدة إلى انفتاحه على قبول إجراءات لحماية المستخدمين والتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يحدد طبيعة التشريعات التي يمكن أن يدعمها أو مدى تدخل الحكومة في تنظيم القطاع.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المقابلة، فإن موقف ترامب يضع المحافظة على التفوق الأميركي أمام الصين في صدارة أولوياته، مع استعداده للنظر في ضوابط لا تعرقل تطوير التكنولوجيا أو تقلص القدرة التنافسية للشركات الأميركية.

