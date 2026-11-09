رئيس "إنفيديا" يقر بخيانة زوجته وسط تحقيق في احتمال استهدافه استخباريًا من الصين

جاء إعلان الشركة بالتزامن مع إقرار هوانغ بخيانة زوجته، في رسالة اعتذار وجهها إلى موظفي "إنفيديا"، أكد فيها تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، وتعهد بالتعاون مع التحقيق ومواصلة قيادة الشركة...

أعلنت شركة "إنفيديا" الأميركية، فتح تحقيق مستقل في تقارير عن احتمال استهداف مؤسسها ورئيسها التنفيذي، جين - سون هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية، بعد كشف معلومات عن علاقته بسيدة أعمال خلصت السلطات الأميركية، بحسب تقارير صحافية، إلى ارتباطها بأجهزة الاستخبارات في بكين.

وجاء إعلان الشركة بالتزامن مع إقرار هوانغ بخيانة زوجته، في رسالة اعتذار وجهها إلى موظفي "إنفيديا"، أكد فيها تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، وتعهد بالتعاون مع التحقيق ومواصلة قيادة الشركة.

وأوضح مجلس إدارة "إنفيديا"، في بيان رسمي، أن لجنة تضم أعضاء مستقلين من المجلس، بمساعدة مستشارين قانونيين مستقلين من خارج الشركة، ستتولى الإشراف على التحقيق وفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.

وأكد المجلس أنه لا يملك حاليًا أي سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة تعرضت للخطر، لكنه شدد على أن التحقيق سيشمل جميع المعلومات المتاحة.

وجدد مجلس الإدارة ثقته بهوانغ وفريقه القيادي، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي يدعم التحقيق بالكامل وتعهد بالتعاون معه، على أن تعلن الشركة أي مستجدات إضافية عندما يكون ذلك مناسبًا.

وبحسب وكالة "رويترز"، جاء التحرك بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تناول علاقة هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية.

ونقلت الوكالة عن الصحيفة أن السلطات الأميركية حققت في أنشطة أليس هوانغ، وخلصت إلى أنها كانت مرتبطة بالاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين. ولم يعلن مجلس إدارة "إنفيديا" تأكيد هذه المزاعم، أو التوصل إلى أدلة على تسريب معلومات حساسة من الشركة.

وتخضع "ميغاسبيد"، التي تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا"، لتدقيق من السلطات الأميركية على خلفية شبهات تتعلق بمساعدتها الصين في الحصول على رقائق متطورة تخضع لقيود تصدير أميركية.

ولم تتلق "رويترز" ردًا فوريًا من الشركة السنغافورية أو وزارة الخارجية الصينية بشأن ما ورد في التقارير.

وفي رسالة إلى موظفي "إنفيديا"، نشرتها الشركة على موقعها الرسمي، أقر هوانغ بخيانة زوجته، واعتذر عن الأذى الذي ألحقه بعائلته، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.

وقال هوانغ إن أفعاله آذت زوجته وأطفاله، وإنه لا يوجد ما يبرر ما فعله، معربًا عن أسفه الشديد، ومؤكدًا أنه سيعمل على استعادة ثقة عائلته وزملائه وشركائه ومساهمي الشركة.

وأضاف أنه أخفق في الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والثقة المرتبطتين بقيادة "إنفيديا"، لكنه شدد على التزامه الكامل بالشركة ومواصلة العمل من أجل استعادة الثقة به.

وفي ما يتعلق بالمخاوف الأمنية التي أثارتها التقارير، أكد هوانغ دعمه التحقيق المستقل واستعداده للتعاون الكامل معه، مشددًا على التزامه بحماية الشركة ودعم الأمن القومي الأميركي.

ولم تتضمن رسالة هوانغ اعترافًا بنقل معلومات سرية أو تسريب تقنيات إلى جهات أجنبية، إذ اقتصر إقراره على مسؤوليته عن العلاقة الشخصية، فيما ترك فحص المخاوف الاستخبارية للتحقيق الذي أعلن عنه مجلس الإدارة.

وتأتي التطورات وسط تدقيق سياسي أميركي متزايد في أنشطة "إنفيديا" وعلاقاتها التجارية المرتبطة بالصين، في ظل القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وذكرت "رويترز" أن نوابًا جمهوريين بارزين في مجلس النواب الأميركي طلبوا من هوانغ تقديم إحاطة إلى الكونغرس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بشأن ما كشفته "نيويورك تايمز".

وفي رسالة مؤرخة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتبر النواب أن التقرير يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي، ولا سيما بشأن احتمال وصول الصين إلى تقنيات ومعلومات أميركية حساسة، مطالبين بتحديد مدى تعرض المصالح الأمنية الأميركية للخطر.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يتحدث إلى هوانغ بشأن الاتهامات، لكنه أشاد به وبأدائه في قيادة الشركة، واصفًا إياه بأنه شخص محترم، من دون أن يقدم معلومات بشأن صحة المزاعم.

وتثير القضية تساؤلات بشأن تداعيات التحقيق على قيادة "إنفيديا"، التي تعد من أبرز الشركات المنتجة للرقائق المستخدمة في تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت "رويترز" عن المحلل دان آيفز، الشريك والمدير الإداري الأول في "يوركفيل آيفز آند كو"، أن نتائج التحقيق قد تشكل خطرًا على استمرار هوانغ في منصبه، بالنظر إلى دوره المحوري في نجاح الشركة واستراتيجيتها العالمية.

كما أشار إلى احتمال أن تؤدي القضية إلى تحقيقات إضافية في الكونغرس، وزيادة التدقيق في صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين.

ولم يحدد مجلس إدارة "إنفيديا" موعدًا لاستكمال التحقيق أو إعلان نتائجه، فيما أبقى ثقته بهوانغ وفريقه الإداري.

ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، في موعد حددته مسبقًا لمناقشة أدائها المالي، من دون إعلان أي ارتباط بين هذا الموعد والتحقيق الجاري.