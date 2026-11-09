شركات التكنولوجيا تلجأ إلى محركات الطائرات المستعملة لتشغيل مراكز البيانات

وتقوم الفكرة على إعادة تأهيل محركات نفاثة خرجت من الخدمة وتحويلها إلى توربينات غازية ثابتة، قادرة على إنتاج الكهرباء لتشغيل الخوادم والمعالجات وأنظمة التبريد داخل مراكز البيانات...

بدأت شركات تكنولوجيا أميركية الاستعانة بمحركات الطائرات القديمة لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة وتأخر تسليم معدات التوليد الجديدة، وصعوبة توصيل بعض المنشآت بالشبكات الكهربائية.

وتقوم الفكرة على إعادة تأهيل محركات نفاثة خرجت من الخدمة وتحويلها إلى توربينات غازية ثابتة، قادرة على إنتاج الكهرباء لتشغيل الخوادم والمعالجات وأنظمة التبريد داخل مراكز البيانات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، فإن الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء دفع مطوري مراكز البيانات وشركات الطاقة إلى البحث عن توربينات مستعملة أو مجددة، بدل انتظار المعدات الجديدة التي قد يستغرق تسليمها سنوات.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن الطلبات العالمية على توربينات الغاز تجاوزت 100 غيغاواط، بينما تتراوح القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين بين 60 و70 غيغاواط، ما أدى إلى زيادة فترات الانتظار وارتفاع الاهتمام بالمعدات المستعملة.

وفي الولايات المتحدة، يصل متوسط انتظار تسليم بعض توربينات الغاز الجديدة إلى نحو ست سنوات، فيما تمتد مواعيد التسليم المتداولة لبعض الطلبات إلى عامي 2030 و2031.

ويجعل ذلك إعادة استخدام محركات الطائرات أحد الخيارات التي تلجأ إليها الشركات لتأمين الكهرباء خلال فترة أقصر.

كيف تتحول محركات الطائرات إلى مولدات كهرباء؟

تعتمد التقنية على الاستفادة من الأجزاء الأساسية في محركات الطائرات النفاثة، ولا سيما الأجزاء المسؤولة عن ضغط الهواء واحتراق الوقود وإنتاج الطاقة.

وتُفكك المحركات القديمة وتُفحص أجزاؤها، ثم يعاد تأهيلها وتزويدها بمكونات جديدة تسمح باستخدام الطاقة الناتجة عن احتراق الوقود في تشغيل مولد كهربائي، بدل إنتاج قوة الدفع اللازمة للطيران.

وتتطلب العملية تعديلات هندسية على التوربينات وأنظمة التحكم والتثبيت والتبريد، لتناسب العمل على الأرض وإنتاج الكهرباء بصورة مستقرة.

وتبرز شركة "برو إنرجي" الأميركية بين الشركات العاملة في هذا المجال، إذ تستخدم الأجزاء الأساسية من محركات "سي إف 6-80 سي 2"، التي استُخدمت في طائرات تجارية، بينها "بوينغ 747".

وتعيد الشركة تأهيل هذه المحركات وتدمجها بمكونات جديدة لإنتاج توربينات غازية تحمل اسم "بي إي 6000"، وتبلغ قدرة الوحدة الواحدة منها نحو 50 ميغاواط في الطراز الحالي.

وكانت الشركة قد قدمت النسخة الأولى من هذه التوربينات بقدرة 48 ميغاواط، قبل تطويرها إلى قدرة أعلى.

وتعمل هذه الوحدات بالغاز الطبيعي، مع إمكانية استخدام أنواع أخرى من الوقود، ويمكن تشغيلها خلال دقائق لتوفير الكهرباء عند الحاجة.

لماذا تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى هذه المحركات؟

يرتبط الاتجاه الجديد بالتوسع السريع في بناء مراكز البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وتحتاج هذه المنشآت إلى كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل آلاف المعالجات والخوادم، إلى جانب أنظمة التبريد والمعدات اللازمة لاستمرار عملها.

لكن توفير الكهرباء لا يواكب دائمًا سرعة بناء مراكز البيانات، خصوصًا في المناطق التي تحتاج فيها الشبكات العامة إلى توسعة أو تحديث.

وتواجه الشركات أيضًا صعوبة في الحصول على توربينات توليد جديدة بسبب تراكم الطلبات لدى المصنعين.

ولهذا تتجه بعض الشركات إلى إنشاء محطات كهرباء خاصة بالقرب من مراكز بياناتها، بهدف تشغيل المنشآت قبل استكمال إجراءات ربطها بالشبكة العامة.

ومن أبرز الأمثلة شركة "إكس إيه آي"، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، التي استعانت بتوربينات غازية مشتقة من محركات طائرات لتوفير الكهرباء لمشروعها "كولوسوس 2" المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في منطقة ممفيس.

ووفق تقارير استندت إلى تصاريح رسمية وصور أقمار اصطناعية، ركبت الشركة ثماني وحدات من توربينات "برو إنرجي" في ولاية ميسيسيبي لدعم احتياجات المشروع من الطاقة.

وفي مثال آخر، أعلنت شركة "كروسو"، المتخصصة في تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التعاقد مع "برو إنرجي" للحصول على 13 توربينًا من طراز "بي إي 6000".

وبحسب الإعلان الصادر في 16 أبريل/ نيسان 2026، تبلغ قدرة كل وحدة 50 ميغاواط، ما يجعل القدرة الإجمالية للمعدات المتعاقد عليها 650 ميغاواط.

وقالت الشركة إن التوربينات ستُستخدم لتوفير الكهرباء لمشروعات مراكز بيانات كبيرة تعتزم تطويرها.

ورغم ارتباط نشاط "كروسو" بمشروع ضخم لمراكز البيانات في أبيلين بولاية تكساس، لم يحدد إعلان التعاقد مواقع تركيب الوحدات الثلاث عشرة بصورة صريحة.

40 ألف ميغاواط من محركات الطائرات المتقاعدة؟

ولا يقتصر الاهتمام على محركات الطائرات التجارية، إذ يجري بحث إمكانية الاستفادة من محركات طائرات عسكرية خرجت من الخدمة.

ففي تقرير نشرته "إدارة معلومات الطاقة الأميركية" في 21 يناير/ كانون الثاني 2026، قدرت الوكالة أن المحركات التي استخدمتها نحو أربعة آلاف طائرة عسكرية متقاعدة، مخزنة في قاعدة "ديفيس مونثان" بولاية أريزونا، قد تمثل نظريًا قدرة لتوليد الكهرباء تصل إلى 40 ألف ميغاواط.

لكن الإدارة أوضحت أن هذا الرقم يمثل تقديرًا نظريًا، ولا يعني إمكانية تحويل جميع هذه المحركات إلى وحدات لتوليد الكهرباء.

فبعض الطائرات خرج من الخدمة منذ سنوات طويلة، وقد تكون محركاتها بحاجة إلى إصلاحات واسعة، كما أن أنواعًا منها قديمة وغير فعالة من حيث استهلاك الوقود.

كذلك تتطلب إعادة استخدام المحركات فحص حالتها الفنية، وتحديد مدى ملاءمتها للتشغيل المستمر، وتقدير تكلفة تأهيلها ونقلها وتركيبها.

ولهذا لا يمكن التعامل مع القدرة المقدرة بوصفها كهرباء جاهزة للاستخدام، بل باعتبارها مؤشرًا إلى الموارد التي يمكن دراسة الاستفادة منها.

حل سريع لكنه يواجه تحديات

رغم أن إعادة استخدام محركات الطائرات قد توفر بديلًا أسرع من انتظار توربينات جديدة، فإن هذه التقنية تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة والكفاءة والأثر البيئي.

فالتوربينات المشتقة من محركات الطائرات قد تكون أقل كفاءة في استهلاك الوقود من بعض محطات التوليد الحديثة، كما أن تشغيلها بالغاز الطبيعي يؤدي إلى انبعاثات كربونية وملوثات هواء.

وقد تتطلب هذه الوحدات أيضًا أنظمة للحد من الانبعاثات والضوضاء، إلى جانب أعمال صيانة منتظمة لضمان قدرتها على العمل لفترات طويلة.

وتبرز تحديات أخرى تتعلق بعدد المحركات القديمة المتاحة وحالتها الفنية والعمر التشغيلي المتبقي لها.

كما أن الحصول على توربينات مستعملة لا يلغي الحاجة إلى التراخيص البيئية، أو تأمين الوقود، أو إنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء إلى مراكز البيانات.

وبحسب "رويترز"، فإن ارتفاع الطلب أدى إلى اشتداد المنافسة على معدات التوليد المستعملة وزيادة أسعارها، ما قد يقلص الفارق في التكلفة بينها وبين المعدات الجديدة.

ومع ذلك، تواصل الشركات البحث عن حلول سريعة لتأمين الكهرباء، في ظل توقعات باستمرار نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وزيادة احتياجاتها من الطاقة.

وتكشف إعادة استخدام محركات الطائرات عن توجه جديد لدى شركات التكنولوجيا والطاقة للاستفادة من معدات موجودة بدل انتظار تصنيع أخرى جديدة.

لكن قدرة هذا الحل على التوسع ستظل مرتبطة بتوافر المحركات المناسبة، وكفاءة تشغيلها، وتكاليف صيانتها، ومدى التزامها بالمتطلبات البيئية، خصوصًا إذا تحولت من مصدر مؤقت للكهرباء إلى جزء دائم من البنية التحتية لمراكز البيانات.

