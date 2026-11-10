اشتداد المنافسة بين الشركات : "غوغل" تطلق نظامين جديدين للذكاء الاصطناعي

بحسب موقع "داتا سنتر دايناميكس"، لا يعتمد النظامان الجديدان على تطوير جيل مختلف من الشرائح، بل على إعادة تصميم توزيع موارد الحوسبة والذاكرة والتخزين والشبكات حول معالجات موجودة، بما يسمح بتحسين أدائها وفق طبيعة الاستخدام...

أعلنت "غوغل" توسيع عائلة مسرعات الذكاء الاصطناعي من الجيل الثامن بإطلاق نظامين جديدين، أحدهما مخصص لحماية البيانات الحساسة أثناء تشغيل النماذج، والآخر لتعزيز قدرات الحوسبة والذاكرة اللازمة لمعالجة المهام الكبيرة والمعقدة، في خطوة تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحمل النظامان اسمي "تي بي يو 8 تي إكس" و"تي بي يو 8 آي ماكس"، وينضمان إلى نظامين سابقين كشفت عنهما الشركة في نيسان/ أبريل الماضي، ليرتفع عدد أنظمة الجيل الثامن إلى أربعة، تتخصص في التدريب والاستدلال الآمن ومعالجة البيانات واسعة النطاق.

وبحسب موقع "داتا سنتر دايناميكس"، لا يعتمد النظامان الجديدان على تطوير جيل مختلف من الشرائح، بل على إعادة تصميم توزيع موارد الحوسبة والذاكرة والتخزين والشبكات حول معالجات موجودة، بما يسمح بتحسين أدائها وفق طبيعة الاستخدام.

ويأتي هذا التوجه مع تزايد اعتماد الشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام متعددة، مثل التعامل مع مستودعات برمجية ضخمة أو معالجة مقاطع فيديو طويلة، وهي تطبيقات تتطلب قدرات أكبر على نقل البيانات وتخزينها والوصول إليها بسرعة.

يركز نظام "تي بي يو 8 تي إكس" على توفير بيئة حوسبة آمنة للمؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة، بما يشمل الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاعات تخضع لمتطلبات تنظيمية مشددة.

ويعتمد النظام على الشرائح المستخدمة في معالج "تي بي يو 8 تي"، إلى جانب معالجات من شركة "إيه إم دي"، مع إضافة آليات حماية على مستوى العتاد تتيح إبقاء البيانات وأوزان نماذج الذكاء الاصطناعي مشفرة ومعزولة حتى أثناء استخدامها في عمليات المعالجة.

وتتيح هذه البنية تشغيل النماذج وتخصيصها داخل النظام نفسه، دون الحاجة إلى نقل البيانات الحساسة بين مجموعات حوسبة منفصلة، وهو ما يشمل ضبط النماذج باستخدام معلومات خاصة بالمؤسسة وتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم النظام شبكة "بوردفلاي" المصممة لتقليل التأخير في نقل البيانات، إذ تقول "غوغل" إنها تتيح خفض زمن الاستجابة إلى نحو النصف مقارنة بالنظام الأساسي "تي بي يو 8 تي"، مع تأثير محدود للغاية في الأداء.

وتستهدف هذه المزايا المؤسسات التي تحتاج إلى تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مع الحفاظ على سرية المعلومات المستخدمة في التدريب والاستدلال.

أما نظام "تي بي يو 8 آي ماكس"، فيركز على معالجة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، والمتمثل في الفجوة بين سرعة المعالجات وقدرة الذاكرة على تزويدها بالبيانات.

ويجمع النظام شريحتين من طراز "تي بي يو 8 آي" داخل حزمة واحدة، ما يتيح، وفق "غوغل"، مضاعفة القدرة الحسابية والذاكرة السريعة المدمجة وعرض نطاق الذاكرة العالية السرعة مقارنة بالنظام الأساسي.

ويهدف التصميم إلى إبقاء كميات أكبر من البيانات قريبة من وحدات المعالجة، بما يقلل الحاجة إلى انتظار نقل المعلومات من الذاكرة ويحد من الاختناقات التي قد تؤدي إلى إبطاء تنفيذ المهام.

وتبرز أهمية هذه القدرات عند تشغيل مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي تعمل بصورة متزامنة على مهام تتطلب معالجة كميات كبيرة من المعلومات، مثل تطوير البرمجيات أو التعامل مع مقاطع فيديو طويلة.

وتقول الشركة إن دمج شريحتين في حزمة واحدة يسمح أيضًا بمضاعفة كمية السيليكون ضمن المساحة نفسها في خزائن مراكز البيانات، ما يوفر قدرة حوسبية أكبر دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في المساحة المستخدمة.

ومع الإعلان الجديد، أصبحت عائلة الجيل الثامن من مسرعات "غوغل" تضم أربعة أنظمة متخصصة، بعدما كانت الشركة قد كشفت في أبريل/ نيسان 2026 عن نظامين أساسيين للتدريب والاستدلال.

ويخصص نظام "تي بي يو 8 تي" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، بينما يركز "تي بي يو 8 آي" على تشغيل النماذج وتنفيذ مهام الاستدلال بزمن استجابة منخفض.

وينضم إليهما "تي بي يو 8 تي إكس" للحوسبة السرية وحماية البيانات أثناء المعالجة، و"تي بي يو 8 آي ماكس" للتعامل مع السياقات الكبيرة وتعزيز كثافة الحوسبة داخل مراكز البيانات.

ويعكس هذا التقسيم توجه الشركة نحو تطوير بنى حوسبية متخصصة لكل فئة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدل الاعتماد على تصميم واحد لمختلف الاستخدامات.