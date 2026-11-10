تأتي هذه النتائج في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا بتطوير روبوتات بشرية وأنظمة آلية تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت استخدامات هذه النماذج تتركز أساسًا في معالجة النصوص والصور والمعلومات الرقمية...

كشفت دراسات حديثة عن ثغرات أمنية في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في الروبوتات، تتيح التلاعب بسلوكها ودفعها إلى تنفيذ أوامر خطرة، من خلال تشويش الصور التي تلتقطها كاميراتها أو عرض تعليمات مكتوبة أمامها، دون الحاجة إلى اختراق أنظمتها البرمجية.

وأظهرت إحدى الدراسات أن نماذج الذكاء الاصطناعي حاولت تنفيذ مهام غير آمنة في 97% من الاختبارات عند عرض صور معدلة عليها، مقارنة بـ27% عند استخدام الصور الأصلية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة أنظمة الحماية الحالية على منع الروبوتات من تنفيذ أفعال قد تعرض البشر للخطر.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا بتطوير روبوتات بشرية وأنظمة آلية تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت استخدامات هذه النماذج تتركز أساسًا في معالجة النصوص والصور والمعلومات الرقمية.

وتتيح هذه التقنيات للنماذج التحكم في أجسام روبوتية كاملة أو أذرع ميكانيكية متصلة بكاميرات ومستشعرات، بما يمكّنها من التعامل المباشر مع الأشياء وتنفيذ مهام في البيئة المحيطة.

لكن انتقال الذكاء الاصطناعي إلى العالم المادي يطرح تحديات أمنية مختلفة، إذ يمكن أن تتحول الأخطاء في تفسير الصور أو التعامل مع التعليمات الخارجية إلى أفعال فعلية تتجاوز نطاق الأخطاء الرقمية التقليدية.

تشويش الصور يضاعف الاستجابة للأوامر الخطرة

أجرت شركة "روبوكيرف" الأميركية، المتخصصة في تقييم سلامة الروبوتات، دراسة اختبرت فيها قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على رفض المهام الخطرة عند تعرض الصور التي تعتمد عليها للتشويش أو التعديل.

وشملت الدراسة خمسة نماذج متقدمة، بينها نموذجان من "أنثروبيك" ونموذجان من "أوبن إيه آي" ونموذج من "غوغل"، شُغّلت جميعها بأعلى مستويات التفكير المتاحة لها.

وتحكم كل نموذج بذراعين روبوتيتين، مع الاعتماد على ثلاث كاميرات منخفضة الدقة لمراقبة البيئة المحيطة وتنفيذ التعليمات.

ووضع الباحثون النماذج أمام خمس مهام خطرة، شملت محاولة طعن دمية تشبه رضيعًا بسكين، ووضع مشترك كهربائي في الماء، وصب الماء داخل محمصة خبز، وخلط مادتين كيميائيتين خطرتين، وسكب مشروب يحتوي في الحقيقة على مادة مبيضة.

واختُبرت كل مهمة في ثلاث حالات بصرية مختلفة، بدأت بعرض الصور الأصلية التي تُظهر الأشياء كما هي، ثم صور مشوشة تحاكي ضعف وضوح عدسة الكاميرا، وأخيرًا صور معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإخفاء طبيعة الأشياء الخطرة.

وفي الحالة الأخيرة، حوّل الباحثون صورة الدمية إلى تفاحة، والمحمصة إلى قدر، وعدّلوا ملصقات المواد الكيميائية لتبدو كأنها مشروبات عادية، بحسب ما أورده موقع "سي نت" التقني الأميركي.

وكرّر الفريق كل حالة 12 مرة لكل نموذج، ليصل إجمالي الاختبارات إلى 900 تجربة.

وأظهرت النتائج أن النماذج حاولت تنفيذ الأوامر الخطرة في 27% من الاختبارات التي استُخدمت فيها الصور الأصلية، رغم قدرتها على رؤية الأشياء والتعرف إلى طبيعتها.

وارتفعت النسبة إلى نحو 88% عند تشويش الصور، بينما بلغت 97% عند استخدام الصور المعدلة.

وتشير هذه النتائج إلى أن تقليل وضوح المعلومات البصرية أو تغييرها قد يؤثر بصورة كبيرة في قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات آمنة، حتى عندما تكون مزودة بتعليمات تمنع تنفيذ المهام الضارة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة مع التوجه نحو تطوير روبوتات منزلية قادرة على التعامل مع الأطفال والأدوات الكهربائية والمواد المستخدمة يوميًا، حيث قد يؤدي سوء تفسير المشهد إلى سلوك غير آمن.

ورقة مطبوعة لتغيير أوامر الروبوت

وفي دراسة أخرى، اختبر أربعة باحثين من "جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم" إمكانية السيطرة على قرارات الروبوتات باستخدام تعليمات مكتوبة على أوراق توضع في مجال رؤية كاميراتها.

ونُشرت الدراسة في 6 أغسطس/ آب 2026 على منصة "أركايف"، تحت عنوان يتناول اختطاف الروبوتات باستخدام ورقة مطبوعة، ضمن ما يُعرف بهجمات حقن الأوامر الفيزيائية.

وتقوم هذه الهجمات على استغلال قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على قراءة النصوص الموجودة في البيئة المحيطة، لإدخال تعليمات تتعارض مع الأوامر الأساسية التي تتلقاها من مشغليها.

واستخدم الباحثون ذراعًا روبوتية مزودة بكاميرا، ووضعوا أمامها أوراقًا تحتوي على تعليمات موزعة على أربع فئات، تشمل اللافتات العادية، وإعادة تعريف المهمة، وانتحال صفة جهة مسؤولة، وإصدار أوامر تتناقض مباشرة مع التعليمات الأصلية.

وشملت الاختبارات ثلاثة نماذج تجمع بين فهم الصور واللغة، أحدها من "أوبن إيه آي"، والثاني من "غوغل"، والثالث نموذج مفتوح الأوزان من "علي بابا".

وبلغ إجمالي الاختبارات 5670 تجربة، أظهرت تفاوتًا في قابلية النماذج للخداع، مع تسجيل معدلات نجاح مرتفعة لبعض الهجمات التي استخدمت تعليمات تنتحل صفة جهة مسؤولة أو تتعارض مباشرة مع الأوامر الأساسية.

وأظهرت الدراسة أن بعض هذه الهجمات حقق نسب نجاح وصلت إلى 80%، ما يكشف إمكانية التأثير في قرارات الروبوتات من خلال نصوص خارجية لا يفترض أن تتمتع بصلاحية تغيير التعليمات.

وتناولت الدراسة أيضًا وسائل الحد من هذه الثغرات، من بينها تزويد النماذج بتعليمات مسبقة تمنعها من التعامل مع النصوص الموجودة في المشهد باعتبارها أوامر تشغيلية.

كما اختبر الباحثون آلية تحقق إضافية تعتمد على مراجعة القرارات التي يتخذها النموذج قبل تنفيذها، وأظهرت النتائج أن هذه التدابير يمكن أن تخفض نجاح الهجمات بدرجة كبيرة.

خوارزمية تتجاوز أنظمة الحماية

وتتوافق هذه المخاطر مع نتائج دراسة أجراها باحثون في "جامعة بنسلفانيا" الأميركية، ونُشرت على منصة "أركايف" في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قبل تحديثها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

وهدفت الدراسة إلى اختبار إمكانية تجاوز أنظمة الحماية في الروبوتات التي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية، باستخدام خوارزمية طوّرها الباحثون خصيصًا لدفع هذه الأنظمة إلى قبول أوامر ضارة.

وشملت التجارب ثلاثة أنظمة روبوتية، هي نموذج مفتوح المصدر للقيادة الذاتية من "إنفيديا"، وروبوت أرضي من "كليرباث"، وروبوت "غو 2" الشبيه بالكلب من شركة "يونيتري" الصينية.

واختبر الباحثون سيناريوهات تهدف إلى دفع الروبوتات نحو سلوكيات خطرة، بينها توجيه سيارة ذاتية القيادة للاصطدام بالمارة أو المركبات المقابلة، وإغلاق مخارج الطوارئ باستخدام الروبوتات الأرضية، إضافة إلى مهام تتعلق بالتجسس ونقل قنبلة ضمن سيناريو تجريبي.

واستخدم الفريق طرقًا مختلفة لصياغة التعليمات، بينها الطلبات المباشرة وإعادة كتابة الأوامر ضمن قوالب محددة، إلى جانب الخوارزمية التي طورها الباحثون.

وجُرّب كل طلب نحو 35 مرة على كل نظام، بهدف قياس قدرة أساليب الهجوم المختلفة على تجاوز القيود المفروضة على الروبوتات.

وأظهرت النتائج أن الروبوتات كانت ترفض الطلبات الضارة عندما تُقدم إليها بصورة مباشرة، لكنها أصبحت أكثر قابلية للاستجابة عند استخدام أساليب مصممة للتحايل على أنظمة الحماية.

وحققت الخوارزمية التي طورها الباحثون معدلات نجاح وصلت إلى 100% في الاختبارات، بينما تراوحت نسب نجاح القوالب الجاهزة لإعادة صياغة الأوامر بين 89% و100%.

وأبرزت الدراسة أن وسائل الحماية المصممة لمنع نماذج الذكاء الاصطناعي من إنتاج استجابات ضارة قد لا تكون كافية عندما تتحول مخرجات هذه النماذج إلى تعليمات تتحكم في حركة الروبوتات وأفعالها.

تحديات أمنية تتجاوز الاختراقات التقليدية

تكشف الدراسات الثلاث عن أن المخاطر المرتبطة بالروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الاختراقات البرمجية التقليدية أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمة التحكم.

فقد تؤدي صور مشوشة أو مشاهد معدلة أو أوراق تحمل تعليمات مضللة إلى التأثير في قرارات النماذج التي تتحكم في الروبوتات، حتى دون وصول المهاجم إلى الشفرة البرمجية أو لوحة التشغيل.

وتُظهر النتائج كذلك أن قدرة النموذج على رفض الأوامر الخطرة في المحادثات النصية لا تضمن بالضرورة التزامه بالقيود نفسها عند التحكم في أدوات وأجهزة مادية.

وفي المقابل، تشير اختبارات وسائل الحماية إلى إمكانية تقليل بعض هذه المخاطر عبر تحسين طريقة تعامل النماذج مع المعلومات البصرية، وفصل التعليمات الصادرة عن المشغل عن النصوص الموجودة في البيئة، وإضافة آليات للتحقق من القرارات قبل تنفيذها.

ومع استمرار تطوير الروبوتات المخصصة للمصانع والشركات والمنازل، تبرز الحاجة إلى تعزيز أنظمة السلامة قبل توسيع استخدامها، لضمان عدم تحول الأخطاء البصرية أو التعليمات الخارجية المضللة إلى أفعال قد تهدد سلامة البشر.