"أنثروبيك" تطلق نموذجين متطورين للذكاء الاصطناعي وتقيّد الوصول  لأسباب أمنية

يستطيع النموذجان توليد الإجابات والمخرجات بسرعة أعلى تصل إلى 30% مقارنة بإصداري "فايبل 5.1" و"ميثوس 5.1"، مع تحسين قدرتهما على فهم التعليمات والتعامل مع المشكلات التقنية التي تتطلب خطوات متعددة لحلها...

أعلنت شركة "أنثروبيك"، الإثنين، إطلاق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي، هما "كلود فايبل 5.2" و"كلود ميثوس 5.2"، يتمتعان بقدرات محسّنة في البرمجة والاستدلال وتحليل الصور والمهام التقنية المعقدة، مع زيادة سرعة الاستجابة وخفض تكلفة الاستخدام مقارنة بالإصدارات السابقة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن النموذجين الجديدين يأتيان في إطار المنافسة المتصاعدة بين شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"ميتا"، لجذب المطورين والمؤسسات التي تعتمد على هذه التقنيات في أعمالها.

وبحسب "أنثروبيك"، يستطيع النموذجان توليد الإجابات والمخرجات بسرعة أعلى تصل إلى 30% مقارنة بإصداري "فايبل 5.1" و"ميثوس 5.1"، مع تحسين قدرتهما على فهم التعليمات والتعامل مع المشكلات التقنية التي تتطلب خطوات متعددة لحلها.

ويعتمد النموذجان على البنية التقنية نفسها، لكنهما يختلفان في طبيعة الاستخدام والقيود الأمنية المفروضة عليهما.

فقد صُمم "كلود فايبل 5.2" للاستخدام الواسع في البرمجة والبحث والتحليل وتنفيذ المهام المعقدة، مع إضافة وسائل حماية تمنع الاستفادة منه في بعض الأنشطة السيبرانية والبيولوجية الحساسة.

أما "كلود ميثوس 5.2"، فيوفر إمكانات أوسع في هذه المجالات، لكنه يقتصر على المؤسسات والباحثين الذين يحصلون على موافقة الشركة بعد اجتياز إجراءات التحقق المطلوبة.

سرعة أعلى وتكلفة أقل

حددت "أنثروبيك" سعر استخدام النموذجين عند 8 دولارات لكل مليون وحدة معالجة من المدخلات، و40 دولارًا لكل مليون وحدة معالجة من المخرجات.

ووحدة المعالجة هي الجزء الذي يتعامل معه النموذج عند قراءة النصوص أو إنتاجها، وقد تمثل كلمة كاملة أو جزءًا منها.

وتقول الشركة إن هذه الأسعار أقل من تكلفة استخدام الإصدارات السابقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الاستفادة من النماذج المتقدمة في المهام التي تتطلب قدرات حسابية كبيرة.

كما طرحت وضعًا سريعًا اختياريًا يتيح توليد المخرجات بسرعة تصل إلى ضعفين ونصف الضعف مقارنة بالوضع العادي.

لكن هذه الزيادة في السرعة تأتي بتكلفة أعلى، إذ يرتفع السعر إلى 16 دولارًا لكل مليون وحدة إدخال و80 دولارًا لكل مليون وحدة إخراج.

ويتيح ذلك للمطورين والمؤسسات الاختيار بين خفض التكاليف أو الحصول على استجابات أسرع، وفق متطلبات التطبيقات التي يعملون عليها.

ويدعم النموذجان معالجة سياق يصل إلى مليون وحدة، ما يسمح لهما بالتعامل مع مستندات وملفات ومعلومات كبيرة ضمن المهمة الواحدة، مع إمكانية إنتاج مخرجات تصل إلى 128 ألف وحدة.

وتشمل المدخلات المدعومة النصوص والصور، بينما تكون المخرجات نصية.

قدرات متقدمة في البرمجة والبحث العلمي

تقول "أنثروبيك" إن الإصدارين الجديدين حققا تحسنًا في المهام التي تتطلب التفكير المنطقي وكتابة الشفرات البرمجية وتحليل المعلومات المعقدة.

وأشارت الشركة إلى أن الاختبارات التي أجرتها قبل الإطلاق أظهرت قدرة "فايبل 5.2" على تنفيذ مشروعات برمجية وهندسية كانت تتطلب سابقًا وقتًا أطول وتدخلًا بشريًا أكبر.

ومن بين التجارب التي عرضتها الشركة استخدام النموذج في تطوير برمجيات، وتصميم أجهزة إلكترونية، والمساعدة في أبحاث علمية ورياضية.

كما أعلنت أنه ساهم في معالجة مسائل بحثية مرتبطة بفيزياء الثقوب السوداء، وفي إعداد برهان رياضي قابل للتحقق حاسوبيًا لنظرية فيرما الأخيرة خلال 30 ساعة، باستخدام مجموعة كبيرة من وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الأمثلة، وفق الشركة، توجهها نحو تطوير نماذج قادرة على تنفيذ أعمال تقنية وبحثية طويلة ومعقدة، بدل الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة أو إنشاء النصوص.

نموذج متقدم بقيود أمنية

رغم اعتماد النموذجين على الأساس التقني نفسه، فرضت "أنثروبيك" قيودًا مختلفة على استخدامهما بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بقدراتهما.

ويحتوي "كلود فايبل 5.2" على أنظمة حماية تحد من استخدامه في تطوير أدوات هجومية في الأمن السيبراني أو تنفيذ مهام بيولوجية عالية الحساسية.

أما "كلود ميثوس 5.2"، فيتيح إمكانات أكثر تقدمًا في اكتشاف الثغرات البرمجية وتحليلها والمساعدة في إصلاحها، إلى جانب تطبيقات بحثية في العلوم الحيوية.

لكن الوصول إلى هذه القدرات يتطلب الانضمام إلى برامج تحقق خاصة تديرها "أنثروبيك"، للتأكد من أن المؤسسات المتقدمة تستخدم النموذج في أغراض مشروعة.

وقالت الشركة إنها أجرت اختبارات أمان موسعة قبل الإطلاق، شملت تقييم سلوك النموذجين ومحاولات تجاوز القيود المفروضة على بيئات التشغيل.

وأفادت بأن النتائج أظهرت تحسنًا في عدد من مؤشرات السلامة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع الإقرار بأن بعض جوانب الأداء لا تزال بحاجة إلى تطوير.

وتظل هذه النتائج مرتبطة بالاختبارات التي أعلنتها الشركة، ولا تعني ضمان سلامة النموذجين في جميع ظروف الاستخدام.

إتاحة واسعة لـ"فايبل" ووصول محدود إلى "ميثوس"

أصبح "كلود فايبل 5.2" متاحًا عبر خدمات "أنثروبيك" والمنصات السحابية المدعومة، بما فيها "أمازون ويب سيرفيسز" و"غوغل كلاود" و"مايكروسوفت أزور".

كما أعلنت الشركة توفير استخدام إضافي للنموذج لبعض المشتركين في الخطط المدفوعة المؤهلة خلال أسبوع الإطلاق.

في المقابل، يظل "كلود ميثوس 5.2" متاحًا للمؤسسات التي تستوفي شروط برامج التحقق الخاصة بالأمن السيبراني والأبحاث الطبية الحيوية.

وأوضحت الشركة أن الوضع السريع يتوافر عبر "كلود كود" ومنصتها الخاصة، إضافة إلى خدمات سحابية مدعومة، مع استمرار اشتراط الموافقة المسبقة للوصول إلى قدرات "ميثوس".

ورغم التحسينات المعلنة، لا توصي "أنثروبيك" باستخدام النموذجين في جميع المهام، بل ترى أن "كلود أوبوس 5.5" يظل الخيار المناسب لمعظم أعمال البرمجة والمهام المعرفية اليومية.

وتوصي بالانتقال إلى "فايبل" أو "ميثوس" عند الحاجة إلى معالجة مشكلات تقنية أكثر تعقيدًا، أو اختيار نماذج أقل تكلفة مثل "سونيت" و"هايكو" للمهام الأبسط.

ويأتي إطلاق النموذجين بعد طرح "كلود هايكو 5.5" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تستعد "أنثروبيك" لطرح عام أولي مرتقب، بحسب "رويترز".

وتراهن الشركة من خلال هذا التوسع على تقديم نماذج أكثر تخصصًا، تجمع بين تحسين الأداء وخفض التكلفة، مع فرض قيود إضافية على القدرات التي قد تنطوي على مخاطر أمنية أو بيولوجية.