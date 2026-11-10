"هواوي" تعلن تصنيع أول حاسوب مكتبي بمكونات صينية بنسبة 100%

يحمل الجهاز اسم "تشينغيون إتش إم 650"، ويعتمد على معالج "كيرين إكس 90" من تطوير "هواوي"، إلى جانب نسخة مخصصة للمؤسسات من نظام التشغيل "هارموني أو إس"، بدلًا من نظام "ويندوز" التابع لشركة "مايكروسوفت"...

كشفت شركة "هواوي" الصينية عن حاسوب مكتبي جديد، تقول إنه أول جهاز من نوعه يُصنع بالكامل من مكونات صينية، ويعمل بمعالج ونظام تشغيل طورتهما الشركة، في خطوة جديدة ضمن مساعي الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية، خصوصًا في قطاع الحواسيب.

ويحمل الجهاز اسم "تشينغيون إتش إم 650"، ويعتمد على معالج "كيرين إكس 90" من تطوير "هواوي"، إلى جانب نسخة مخصصة للمؤسسات من نظام التشغيل "هارموني أو إس"، بدلًا من نظام "ويندوز" التابع لشركة "مايكروسوفت".

وأعلنت "هواوي" أن جميع مكونات الحاسوب صُنعت داخل الصين، بما يشمل المعالج والذاكرة ووحدات التخزين ومصدر الطاقة ومكونات الاتصال اللاسلكي.

وكانت "هواوي" تعتمد سابقًا على معالجات "إنتل" ونظام التشغيل "ويندوز" في عدد من حواسيبها، قبل أن تتوسع في تطوير معالجاتها وأنظمة التشغيل الخاصة بها.

وطرحت "هواوي" الحاسوب الجديد خلال مؤتمر تقني عقدته في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مستهدفة بصورة أساسية المؤسسات الحكومية والشركات الصينية التي تسعى إلى استخدام أجهزة تعتمد بدرجة أكبر على التقنيات المحلية.

ويعمل الجهاز بمعالج "كيرين إكس 90"، الذي يضم عشر أنوية و20 مسارًا للمعالجة، ويصل تردده إلى 2.3 غيغاهرتز.

ويتوفر الحاسوب بنسخة تضم ذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغابايت، ووحدة تخزين بسعة 512 غيغابايت، بسعر يبدأ من 7199 يوانًا صينيًا، أي نحو 1078 دولارًا.

كما طرحت الشركة إصدارًا آخر باسم "تشينغيون إتش إم 650 جي"، مزودًا بمعالج ذي ثماني أنوية، وذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغابايت، ووحدة تخزين بسعة 512 غيغابايت، بسعر يبدأ من 6899 يوانًا، أي نحو 1018 دولارًا، وفق موقع "بي سي ماغ" التقني.

ويعتمد الحاسوب على نظام "هارموني أو إس"، الذي طورته "هواوي" لتقليل اعتمادها على أنظمة التشغيل الأجنبية، وسبق أن استخدمته في هواتفها وأجهزتها اللوحية وحواسيبها المحمولة.

ويتيح النظام تشغيل التطبيقات المكتبية وإدارة الملفات والتكامل مع أجهزة "هواوي" الأخرى، إلى جانب أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنجاز المهام اليومية.

ورغم تأكيد "هواوي" أن جميع مكونات الجهاز صُنعت داخل الصين، أثار الإعلان تساؤلات بشأن مدى استقلال هذه المكونات عن التكنولوجيا الأجنبية.

وتشير الشركة على موقعها الرسمي إلى حصول الحاسوب على شهادة من مؤسسة اختبار صينية تؤكد أن نسبة المكونات المصنعة محليًا تبلغ 100%.

ويعتمد معالج "كيرين إكس 90" على معمارية "آرم"، وهي تقنية طورتها شركة بريطانية وتستخدمها أيضًا شركات عالمية مثل "آبل" و"مايكروسوفت" في تصميم معالجاتها.

كما أن إنتاج الشرائح محليًا لا يلغي الاعتماد على بعض معدات التصنيع والملكية الفكرية الأجنبية، وفق تقرير لموقع "تومز هاردوير".

وبذلك، فإن إعلان "هواوي" يتعلق بمصدر تصنيع المكونات، وليس بالضرورة بالاستقلال الكامل عن جميع التقنيات الأجنبية المستخدمة في تطويرها وإنتاجها.

وذكر موقع "ذا ريجستر" أن جهة حكومية صينية طلبت بالفعل 600 جهاز من الحاسوب الجديد، في ظل توجه السلطات الصينية إلى استبدال الأجهزة المعتمدة على معالجات "إنتل" وأنظمة "مايكروسوفت" ببدائل محلية.

وقد يشكل انتشار هذه الأجهزة تحديًا لشركات أميركية مثل "إنتل" و"إيه إم دي" و"كوالكوم"، التي تعتمد على السوق الصينية بوصفها إحدى الأسواق المهمة لمنتجاتها.

لكن قدرة الحاسوب الجديد على منافسة الأجهزة التقليدية لا ترتبط بمكوناته وحدها، بل تشمل أيضًا أداء المعالج، وتوافق نظام التشغيل مع البرامج المستخدمة في المؤسسات، وتوافر التطبيقات والدعم التقني.

وتسعى "هواوي" من خلال الجهاز إلى توسيع حضور منظومتها التقنية في سوق الحواسيب المكتبية، بعدما طورت بدائل محلية في الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة وأنظمة التشغيل.