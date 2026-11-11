بسبب قيود أميركية على الصين: "مايكروسوفت" تحذر من تعطيل مراكز الذكاء الاصطناعي

ولا يزال مصير القيود المقترحة غير محسوم، وسط تحذيرات قطاع التكنولوجيا من أن أي اضطراب في إمدادات هذه المكونات قد ينعكس على سرعة تطوير مراكز البيانات الأميركية...

تضغط شركة "مايكروسوفت" وعدد من شركات التكنولوجيا الأميركية على إدارة الرئيس دونالد ترامب للتراجع عن خطط لفرض قيود على استيراد مكونات صينية أساسية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن الخطوة قد تعرقل بناء هذه المراكز وتضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين في هذا القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن "مايكروسوفت" تسعى إلى وقف خطة أميركية لحظر استيراد أنواع جديدة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية، التي تُستخدم لنقل البيانات بسرعة عالية بين الخوادم والمعدات داخل مراكز البيانات.

وتعمل "لجنة الاتصالات الفدرالية" الأميركية على دراسة القيود المقترحة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.

وبحسب "رويترز"، كانت إدارة ترامب قد بدأت إعداد هذه الإجراءات في أغسطس/ آب الماضي، ضمن مساعيها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الرقمية الأميركية.

وتخشى "مايكروسوفت" وشركات تكنولوجيا أخرى أن يؤدي حظر المكونات الصينية إلى تأخير تشغيل مراكز بيانات جديدة، خصوصًا مع التوسع السريع في المنشآت المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وتؤدي أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية دورًا أساسيًا في هذه المراكز، إذ تنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية، وتربط الخوادم والموجّهات ومبدّلات الشبكات بعضها ببعض.

وتحتاج بعض مراكز البيانات الكبيرة إلى ملايين الوحدات من هذه الأجهزة، ما يجعل توفيرها بكميات كافية شرطًا أساسيًا لتشغيل البنية التحتية الحاسوبية.

ووفقًا لشركة "كلينفيو"، المتخصصة في تتبع مشروعات مراكز البيانات، تمتلك "مايكروسوفت" حاليًا 35 مركز بيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، إضافة إلى 134 مركزًا آخر ضمن خططها المستقبلية.

وأفادت مصادر "رويترز" بأن "مايكروسوفت" وشركات أخرى عقدت اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض و"مجلس الأمن القومي" خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، لشرح المخاطر التي قد تترتب على الحظر، خصوصًا في ما يتعلق بسلاسل التوريد.

وحذر المستشار القانوني لـ"مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات"، جون ميلر، من أن القيود قد تؤدي إلى توقف توسع مراكز البيانات بصورة شبه كاملة.

وأوضح أن شركات الحوسبة السحابية اشترت بالفعل كميات كبيرة من معالجات الذكاء الاصطناعي، لكنها قد لا تتمكن من استخدامها إذا تعذر توفير المكونات الضوئية اللازمة لربطها ببقية الأنظمة.

ولم تصدر "مايكروسوفت" تعليقًا رسميًا على تقرير الوكالة.

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام الحظر في الهيمنة الصينية على سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية.

فبحسب بيانات شركة "كاونتربوينت للأبحاث"، تستحوذ الصين على نحو ثلثي السوق العالمية لهذه المكونات، وتعتمد شركات أميركية كبرى على الموردين الصينيين لتلبية احتياجات مراكز البيانات.

ومن أبرز الشركات الصينية العاملة في هذا المجال "إي أوبتولينك" و"تشونغجي إنولايت"، اللتين توفران مكونات تستخدمها شركات الحوسبة السحابية الكبرى.

وفي المقابل، تنتج الشركتان الأميركيتان "كوهيرنت" و"لومنتوم" أجهزة منافسة، لكن قدراتهما الإنتاجية الحالية لا تسمح بتعويض الإمدادات الصينية بسرعة، وفق تقرير صادر عن "مؤسسة الابتكار الأميركي".

وتحذر الشركات من أن استبدال الموردين الصينيين قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير تنفيذ المشروعات، في وقت يتزايد فيه الطلب على مراكز البيانات اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان "مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات"، الذي يمثل شركات تكنولوجيا كبرى، قد وجّه رسالة إلى "لجنة الاتصالات الفدرالية" في 13 أغسطس/ آب الماضي، طالب فيها بعدم إدراج هذه الأجهزة ضمن قائمة المنتجات المحظورة، محذرًا من تأثير اضطراب الإمدادات على تطوير مراكز البيانات والقدرة التنافسية الأميركية.

وفي محاولة للتوفيق بين الاعتبارات الأمنية واحتياجات قطاع التكنولوجيا، تدرس إدارة ترامب خيارًا يقضي بحصر الحظر في فئة متقدمة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية.

وبحسب مذكرة أصدرها بنك "مورغان ستانلي" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد تشمل القيود الأجهزة القادرة على نقل البيانات بسرعة 3.2 تيرابت في الثانية.

ولا يُتوقع بدء إنتاج هذه الأجهزة على نطاق واسع قبل عام 2028، على أن تنتشر في مراكز البيانات خلال عام 2029.

ومن شأن اقتصار الحظر على هذه الفئة أن يمنح الشركات الأميركية وقتًا لتوسيع إنتاجها وتطوير بدائل محلية، مع تجنب تعطيل المشروعات الحالية.

وأكد مصدران لـ"رويترز" أن هذا الخيار مطروح بالفعل للنقاش داخل "لجنة الاتصالات الفدرالية"، التي لم تعلن بعد موقفًا رسميًا بشأن نطاق القيود أو توقيت تطبيقها.

وبالتوازي، قدم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي مشروع قانون يهدف إلى منع استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الصينية في الأنظمة الحكومية الأميركية الحساسة.

ويكشف الخلاف عن تحدٍّ تواجهه واشنطن في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى إلى حماية بنيتها الرقمية من المخاطر الأمنية المحتملة، بينما تعتمد شركاتها على مكونات صينية يصعب الاستغناء عنها سريعًا.

ولا يزال مصير القيود المقترحة غير محسوم، وسط تحذيرات قطاع التكنولوجيا من أن أي اضطراب في إمدادات هذه المكونات قد ينعكس على سرعة تطوير مراكز البيانات الأميركية.