أزمة تقنية تضرب "مايكروسوفت" وتعطل خدمات حكومية وشركات طيران حول العالم

وفقًا لموقع "داون ديتيكتور"، المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية اعتمادًا على بلاغات المستخدمين، امتدت المشكلة إلى 74 دولة ومنطقة خلال نحو ساعة، وشملت أجزاء واسعة من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا...

تواصل شركة "مايكروسوفت" الأميركية جهودها لمعالجة عطل تقني واسع النطاق ضرب خدماتها في 74 دولة ومنطقة، وأدى إلى تعطيل البريد الإلكتروني وأدوات التواصل والعمل، وأربك عمليات شركات ومؤسسات حكومية حول العالم، وسط صعوبات في استعادة الأنظمة بصورة كاملة.

وبدأ الاضطراب الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، واستمرت تداعياته الجمعة، بعدما واجه مستخدمون صعوبات في الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني "آوتلوك"، ومنصة التواصل المهني "تيمز"، والمساعد المعتمد على الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت"، إلى جانب خدمات أخرى ضمن منظومة "مايكروسوفت 365".

ووفقًا لموقع "داون ديتيكتور"، المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية اعتمادًا على بلاغات المستخدمين، امتدت المشكلة إلى 74 دولة ومنطقة خلال نحو ساعة، وشملت أجزاء واسعة من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز عدد البلاغات عن مشكلات "آوتلوك" 130 ألف بلاغ بعد الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي، قبل أن يتراجع إلى نحو 37 ألفًا بحلول السادسة مساءً.

ورغم انخفاض عدد البلاغات، استمرت مشكلات الاتصال لدى مستخدمين، بالتزامن مع تسجيل آلاف البلاغات المتعلقة بخدمات "تيمز" و"كوبايلوت".

وأوضحت "مايكروسوفت" أن العطل بدأ بمشكلات في الوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني في مناطق الأميركتين، قبل أن يتضح امتداد تأثيره إلى خدمات "مايكروسوفت 365" في مناطق أخرى من العالم.

وأرجعت الشركة الخلل مبدئيًا إلى ارتفاع الضغط على جزء من بنيتها التحتية في مناطق متعددة، ما تسبب في أخطاء الاتصال وتعذر الوصول إلى بعض التطبيقات.

وأشارت في تحديثاتها إلى أن عددًا من الخوادم أصبح غير متاح بصورة غير متوقعة، ما زاد الضغط على بقية الأنظمة العاملة.

ولمعالجة المشكلة، أعلنت "مايكروسوفت" تعليق عمليات نشر التحديثات والتغييرات التقنية مؤقتًا، وإعادة توزيع حركة البيانات بعيدًا عن البنية التحتية المتضررة، إلى جانب إعادة تشغيل الخوادم التي توقفت عن الاستجابة.

غير أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المتوقعة في البداية، إذ أوضحت الشركة أن بعض الخوادم عادت إلى التوقف بعد استئناف استقبال حركة البيانات.

وفي تحديث نشرته بعد السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أفادت الشركة برصد تعافٍ محدود في بعض الخدمات، مع استمرار توجيه حركة البيانات نحو خوادم بديلة لتخفيف الضغط.

وأوضحت أن استعادة السعة التشغيلية ستتيح عودة التطبيقات تدريجيًا إلى العمل، لكنها لم تحدد موعدًا لاستعادة جميع الخدمات.

وفي تحديث لاحق، أقرت الشركة بأن نتائج بعض التغييرات التقنية لم تكن على النحو المتوقع، ما استدعى مواصلة العمل على حلول أخرى.

وعند الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش الجمعة، أعلنت تسجيل نتائج إيجابية في استقرار الخوادم بعد تطبيق تصحيح برمجي، مشيرة إلى أنها تعمل على توسيع نطاق تطبيقه ليشمل أجزاء إضافية من البنية التحتية المتضررة.

ومع ذلك، لم تعلن الشركة استعادة شاملة ونهائية للخدمات، مؤكدة استمرار عمليات الإصلاح بصورة تدريجية.

وفي ما يتعلق بأسباب الحادثة، استبعدت "مايكروسوفت" وجود هجوم إلكتروني وراء الاضطراب.

وقال تشارلز لامانا، أحد نواب الرئيس التنفيذي في الشركة، إن التحقيقات لم تكشف عن أي مؤشرات على نشاط خبيث أو هجوم سيبراني تسبب في العطل.

وأكدت الشركة أنها لا تملك أدلة تشير إلى تدخل جهة خارجية، من دون تقديم تفسير تقني نهائي ومفصل لأسباب الخلل.

تداعيات تطاول مؤسسات حكومية وشركات طيران

امتدت آثار العطل إلى قطاعات اقتصادية وخدمات حكومية في دول عدة، نتيجة الاعتماد الواسع على تطبيقات "مايكروسوفت" في إدارة البريد الإلكتروني والتواصل والعمليات اليومية.

وفي الهند، أعلنت شركتا الطيران "إنديغو" و"أكاسا إير" تأثر خدمات الدعم المقدمة للعملاء عبر البريد الإلكتروني، وحذرتا من احتمال تعذر استقبال الرسائل والاستفسارات.

وأكدت "إنديغو" أن قنوات الدعم البديلة بقيت متاحة، وأن عمليات تشغيل الرحلات الجوية لم تتأثر بالانقطاع.

كذلك أعلنت "إير إنديا" أن رحلاتها استمرت بصورة طبيعية، لكنها اضطرت إلى تحويل خدمات البريد الإلكتروني مؤقتًا إلى مسارات بديلة لضمان استمرار التواصل مع العملاء.

وفي نيوزيلندا، أعلنت إدارة الهجرة تعليق معالجة جميع طلبات التأشيرات حتى إشعار آخر، بسبب تعطل الخدمات المرتبطة بأنظمة "مايكروسوفت".

أما في سنغافورة، فأكدت "وكالة التكنولوجيا الحكومية" تأثر خدمات البريد الإلكتروني التابعة للمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى تعاونها مع الشركة الأميركية لمعالجة المشكلة.

وفي الفيليبين، أعلنت المحكمة العليا أن العطل أثر على بعض عملياتها، بما في ذلك الرد على المراسلات الإلكترونية.

وفي اليابان، حذر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا من التداعيات الواسعة للانقطاع، بالنظر إلى اعتماد مؤسسات وشركات عديدة على برمجيات "مايكروسوفت".

ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" عنه أن الحكومة ستتابع التطورات عن كثب، وستتخذ التدابير الممكنة للحد من آثار الاضطراب.

وأكد نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي أن العطل طاول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحكومية، مشيرًا إلى استمرار متابعة الوضع.

وفي أستراليا، أثار الانقطاع تساؤلات بشأن اعتماد المؤسسات على مزودي الخدمات التكنولوجية العالميين، خصوصًا الشركات الصغيرة التي قد تفتقر إلى أنظمة بديلة تضمن استمرار أعمالها.

ودعت "الجمعية الأسترالية للحاسوب" إلى إجراء مراجعة وطنية لمخاطر الاعتماد على البنية التحتية الرقمية.

وقال رئيسها التنفيذي برينس رالستون إن من الضروري ضمان عدم توقف الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها البلاد في إدارة الأعمال بصورة مفاجئة ومن دون إنذار.

وامتدت التداعيات إلى شركات تجارية في هونغ كونغ تعتمد على البريد الإلكتروني للتواصل مع شركائها الدوليين.

وفي الولايات المتحدة، اضطرت شركة "ووركهورس غروب"، المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية، إلى تأجيل مؤتمر هاتفي مخصص لمناقشة نتائجها الفصلية بسبب الاضطراب.

كما أعلنت شركتا الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" مواجهة مشكلات في الاتصال بالأدوات والخدمات المرتبطة بمنظومة "مايكروسوفت 365".

مقارنات بأزمة "كراود سترايك"

أعاد الانقطاع العالمي إلى الواجهة أزمة تقنية شهدها العالم في يوليو/ تموز 2024، عندما تسبب تحديث برمجي معيب لشركة الأمن السيبراني "كراود سترايك" في تعطيل ملايين أجهزة الحاسوب العاملة بنظام "ويندوز".

وأدى ذلك العطل إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الطيران والمصارف والمستشفيات وتجارة التجزئة، إلى جانب إلغاء رحلات جوية وتعطل خدمات وبث تلفزيوني.

وفي أستراليا، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إنه تواصل مع المسؤول التنفيذي الأول لشركة "مايكروسوفت" في البلاد والمنسق الوطني للأمن السيبراني لمتابعة تداعيات الانقطاع.

وأوضح أن الشركة قارنت خلال الإحاطة بين طبيعة العطل الحالي وبعض جوانب أزمة "كراود سترايك" عام 2024، مع تأكيدها عدم وجود مؤشرات على تعرض أنظمتها لهجوم إلكتروني.

ورغم اختلاف الملابسات التقنية بين الحادثتين، أعاد العطل الحالي إثارة المخاوف المرتبطة بالاعتماد الواسع على الخدمات السحابية التي تقدمها شركات تكنولوجية محدودة.

وأظهرت التداعيات أن تعطل خدمات البريد الإلكتروني والتواصل الرقمي يمكن أن يؤثر على معاملات حكومية، وخدمات العملاء، والعمليات التشغيلية للشركات، حتى في المؤسسات التي لا تواجه مشكلات مباشرة في أنظمتها الأساسية.

ومع استمرار جهود "مايكروسوفت" لإصلاح الخلل، تجدد النقاش بشأن أهمية وجود أنظمة احتياطية وخطط بديلة تتيح للمؤسسات مواصلة أعمالها عند تعطل الخدمات الرقمية الرئيسية.