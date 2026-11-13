مكالمة مزيفة تكشف نقاشات داخل "أوبن إيه آي" بشأن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي

وخلال المحادثة، ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين "أوبن إيه آي" وأوكرانيا، بما يشمل إمكانية توفير تطبيقات للذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية هجومية...

تعرض ثلاثة مسؤولين كبار في شركة "أوبن إيه آي" لخدعة نفذها ثنائي روسي انتحل صفة رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، خلال اجتماع افتراضي ناقش فيه المسؤولون التعاون العسكري مع أوكرانيا وإمكان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الهجومية ضد روسيا.

وكشف موقع "ذا إنترسبت" الاستقصائي أن الثنائي الروسي المعروف باسم "فوفان وليكسوس" نجح في ترتيب اجتماع استمر 17 دقيقة، بعدما أوهم مسؤولي الشركة بأنهم يتحدثون مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني رستم أوميروف.

وشارك في الاجتماع مسؤولة سياسات الأمن القومي في "أوبن إيه آي" ساشا بيكر، ومسؤولة المبادرات الاستراتيجية كارولين زير، والمسؤول عن ملفات الأمن القومي الأوروبي بن كرامبتون.

ويتمتع المسؤولون الثلاثة بخبرات سابقة في المؤسسات الحكومية والدولية، إذ شغلت بيكر وزير مناصب رفيعة في وزارة الدفاع الأميركية، فيما تولت زير مناصب في الوزارة نفسها، وعمل كرامبتون في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبحسب الموقع، نشر الثنائي الروسي تسجيل المحادثة على منصة "رامبل"، بعدما تمكنا من إقناع المسؤولين بأن الاجتماع يجري مع مسؤول أوكراني رفيع المستوى.

وخلال المحادثة، ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين "أوبن إيه آي" وأوكرانيا، بما يشمل إمكانية توفير تطبيقات للذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية هجومية.

وقال كرامبتون، ردًا على سؤال بشأن بيع خدمات ذكاء اصطناعي ذات استخدامات هجومية لأوكرانيا، إن الشركة تسعى إلى بناء أعمق علاقة ممكنة مع كييف، لكنه أقر بأن الوصول إلى مستوى التعاون المنشود قد لا يكون ممكنًا بصورة فورية.

وأوضح أن عددًا من كبار المسؤولين في "أوبن إيه آي" يتحفظون على التوسع في استخدام تقنيات الشركة لأغراض هجومية ضمن العمليات العسكرية.

وأضاف أن جزءًا من عمل فريقه يتمثل في توضيح أن التمييز بين الاستخدامات الهجومية والدفاعية قد يصبح صعبًا في ظروف عسكرية معينة.

وتطرقت المحادثة أيضًا إلى اتصالات الشركة مع وزارة الدفاع الأميركية بشأن تقديم المساعدة لأوكرانيا، إلى جانب التعاون مع الحكومة الأوكرانية في مجالات الأمن السيبراني.

وأشار المسؤولون إلى العمل على نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم "دايبريك بلو"، مخصص لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة الحاسوبية والمساعدة في معالجتها، فضلًا عن اتصالات أولية مع وزارة الدفاع الأوكرانية.

ولم تتضمن المحادثة ما يثبت أن الشركة زودت أوكرانيا بالفعل بتقنيات ذكاء اصطناعي لتنفيذ عمليات عسكرية هجومية.

وفي سياق متصل، أشار "ذا إنترسبت" إلى وثائق تعاقدية حصل عليها، تفيد بأن "أوبن إيه آي" ترتبط بعقد قائم مع وزارة الدفاع الأميركية تبلغ قيمته 200 مليون دولار.

وينص العقد على توفير تطبيقات للذكاء الاصطناعي موجهة للاستخدام العسكري، بهدف تعزيز القدرات العسكرية وتحسين عمليات اتخاذ القرار.

وكشف أحد منفذي الخدعة، فلاديمير كوزنيتسوف، المعروف باسم "فوفان"، أن ترتيب الاجتماع بدأ بالتواصل مع مسؤول أوكراني رفيع في سان فرانسيسكو، بعدما انتحل الثنائي صفة أوميروف.

وأوضح أن المسؤول الأوكراني كان يعمل على إقامة علاقات مع "أوبن إيه آي" عبر الجالية الأوكرانية في كاليفورنيا، وكان على اتصال سابق بساشا بيكر، ما دفعه إلى ترتيب الاجتماع بعدما اعتقد أنه يتحدث مع رئيس الاستخبارات الخارجية.

وخلال المكالمة، أشارت بيكر وزميلتها زير إلى أنهما التقتا أوميروف سابقًا، وأعربتا عن سعادتهما بالتحدث إليه مجددًا، رغم أن الشخص الذي انتحل هويته أبقى كاميرته مغلقة طوال الاجتماع.

وتناولت المحادثة كذلك مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحرب في أوكرانيا، وتأثير رجل الأعمال إيلون ماسك، في ظل علاقاته المتوترة مع قيادة "أوبن إيه آي".

ويُعرف الثنائي "فوفان وليكسوس" بتنفيذ مكالمات هاتفية خادعة تستهدف شخصيات سياسية وفنية بارزة منذ عام 2011، ومن بين من استهدفوه سابقًا المغني البريطاني إلتون جون والسياسي الأميركي جون ماكين.

وكثيرًا ما اتسقت المقالب التي ينفذها الثنائي مع أولويات السياسة الخارجية الروسية، ما أثار اتهامات لهما بالتنسيق مع الحكومة الروسية، وهي اتهامات ينفيانها.

من جانبها، أكدت "أوبن إيه آي" تعرض مسؤوليها للخدعة، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا للتحقق من ملابسات المكالمة.

وقال المتحدث باسم الشركة نيت إيفانز، في تصريح لـ"ذا إنترسبت"، إن الشركة بدأت قبل أسابيع تحقيقًا شاملًا بشأن صحة المكالمة، واتخذت إجراءات داخلية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وأوضح أن التحقيق خلص إلى أن المكالمة كانت خدعة نفذها أشخاص معروفون باستهداف مسؤولين وشركات أخرى بأساليب مماثلة.

وأضاف أن "أوبن إيه آي" اتخذت تدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، من دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات التي اعتمدتها.