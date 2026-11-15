1. قمة أوروبية تبحث تحديات الذكاء الاصطناعي واستثمارات بـ500 مليار يورو

جاء الإعلان عقب أول نقاش إستراتيجي معمق يخصصه قادة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، تناول مسارين رئيسيين، هما تعزيز القدرة التنافسية والاستقلال التكنولوجي، والتعامل مع المخاطر الاجتماعية والأمنية والتنظيمية المرتبطة بالتطور المتسارع لهذه التكنولوجيا...

بحث قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، سبل تعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، في وقت تواجه فيه الخطط الأوروبية لتطوير قدرات الحوسبة المتقدمة تحديات تمويلية، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه التكنولوجيا في الوظائف والحقوق والأمن.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الاجتماعية سيكونان الموضوع الرئيسي للقمة الاجتماعية الأوروبية المقررة عام 2027، والتي تتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

وجاء الإعلان عقب أول نقاش إستراتيجي معمق يخصصه قادة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، تناول مسارين رئيسيين، هما تعزيز القدرة التنافسية والاستقلال التكنولوجي، والتعامل مع المخاطر الاجتماعية والأمنية والتنظيمية المرتبطة بالتطور المتسارع لهذه التكنولوجيا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، واجه القادة الأوروبيون تحدي التوفيق بين الحاجة إلى استثمارات ضخمة لمنافسة الولايات المتحدة الأميركية والصين، وضرورة وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، من دون أن يكون الاجتماع مخصصًا لاتخاذ قرارات فورية.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تقديرها بأن تطوير الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في أوروبا يتطلبان استثمارات لا تقل عن 500 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، وهي مبالغ لم يُؤمَّن معظمها حتى الآن.

وشارك في النقاش المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميسترال إيه آي"، أرتور مينش، والباحث جيفري هينتون، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء، حيث عرض الأول التحديات المرتبطة بتطوير القدرات الأوروبية في المجال، فيما تناول الثاني التداعيات الاجتماعية والأمنية للتكنولوجيا.

ووفقًا للنتائج التي نشرها "المجلس الأوروبي"، ركز القادة على تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب، إلى جانب ضمان الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة.

كما ناقشوا تسريع اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشركات والإدارات العامة، بهدف تعزيز الإنتاجية والاستفادة اقتصاديًا من التكنولوجيا، بدلًا من حصر الجهود في تطوير النماذج المتقدمة.

وتواجه هذه الطموحات عقبات مالية وسياسية، خصوصًا في مشروعات الحوسبة الضخمة. وبحسب "رويترز"، لا تزال الخطة الأوروبية لإنشاء سبع منشآت عملاقة للذكاء الاصطناعي تواجه صعوبات في التنفيذ، على خلفية الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن الإنفاق المخصص لتعزيز القدرة التنافسية في الموازنة الأوروبية للفترة 2028–2034.

وتستهدف هذه المنشآت توفير بنية تحتية تجمع المعالجات المتطورة والخوادم السحابية ومراكز البيانات، بما يتيح تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة وتشغيلها داخل أوروبا.

وأشارت "لوموند" إلى أن المشروع يتطلب نحو 30 مليار يورو من التمويل العام والخاص، فيما تعهدت المفوضية الأوروبية بتسريع العمل عليه.

وفي قطاع أشباه الموصلات، تواجه الخطط الأوروبية تحديات مماثلة، إذ تشير التقديرات إلى أن قانون الرقائق الأوروبي، الذي أُقر عام 2023، قد لا يكون كافيًا لتحقيق هدف رفع حصة الاتحاد من السوق العالمية إلى 20% بحلول عام 2030، أو جذب الشركات المصنعة للرقائق المتقدمة.

وتعمل المؤسسات الأوروبية على إعداد نسخة جديدة من التشريعات المتعلقة بالرقائق، في إطار مساعيها لتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للاتحاد.

وفي الجانب التنظيمي، تناولت المناقشات حماية الحقوق الأساسية، ولا سيما حقوق الأطفال، وصون نزاهة العمليات الديمقراطية، والتصدي للتهديدات السيبرانية، فضلًا عن المخاطر الناجمة عن تركز القوة السوقية لدى عدد محدود من شركات التكنولوجيا.