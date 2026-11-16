"علي بابا" الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يجمع النصوص والصور والفيديو وتنفيذ المهام

يدعم النموذج التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب البحث عبر الإنترنت وقراءة المستندات واستدعاء الأدوات الرقمية وإنتاج مخرجات منظمة...

أطلقت شركة "علي بابا" الصينية نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "كوين 4 ماكس"، الذي يضم 2.4 تريليون معامل، ويجمع بين معالجة النصوص وفهم الصور والفيديو وتنفيذ المهام المعقدة باستخدام أدوات خارجية، فيما تقول الشركة إنه يوفر أداءً أفضل في الأعمال المهنية والعلمية مع استهلاك موارد أقل وتعزيز إجراءات الأمان.

ويأتي إطلاق النموذج بعد إتاحة نسخة تجريبية محدودة في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في خطوة تهدف إلى توسيع قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي من توليد الإجابات والمحتوى إلى تنفيذ مهام متعددة المراحل، تشمل البحث وتحليل المعلومات وإعداد الملفات والمشروعات.

وبحسب وثائق "كوين كلاود"، يدعم النموذج التعامل مع النصوص والصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب البحث عبر الإنترنت وقراءة المستندات واستدعاء الأدوات الرقمية وإنتاج مخرجات منظمة، بما يسمح بدمج قدراته في تطبيقات تتطلب تنفيذ سلسلة من الإجراءات للوصول إلى نتيجة محددة.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتمتع بقدرات محسّنة في التعامل مع الأعمال المهنية والعلمية، إلى جانب رفع كفاءة تنفيذ المهام مقارنة بالإصدار السابق.

ونقلت وكالة "داو جونز" عن "علي بابا" أن النموذج يحتوي على 2.4 تريليون معامل، ويستخدم موارد حاسوبية أقل من سابقه لإنجاز المهام نفسها، ما من شأنه تحسين كفاءة التشغيل.

وأضافت الشركة، وفق الوكالة، أن النموذج حقق مراكز متقدمة في اختبارات قياس قدرات البرمجة وتنفيذ المهام باستخدام الأدوات والاستدلال البصري، وهي نتائج تستند إلى تقييمات أعلنتها الشركة، ولا تمثل تحققًا مستقلًا من أدائه في جميع الاستخدامات.

وتُعرف المعاملات بأنها القيم العددية التي يكتسبها نموذج الذكاء الاصطناعي خلال التدريب، وتؤثر في طريقة معالجته للمعلومات، غير أن ارتفاع عددها لا يعني بالضرورة تفوقه في دقة النتائج أو موثوقيتها.

ويركز "كوين 4 ماكس" على ما يُعرف بالمهام الوكيلة، التي تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي تنفيذ خطوات متتابعة والاستعانة بأدوات رقمية، بدلًا من الاكتفاء بتوليد رد نصي على طلب المستخدم.

وتعرض الوثائق الرسمية أمثلة على استخدام هذه القدرات في إعداد أبحاث مالية تتضمن جداول وعروضًا قابلة للتحرير، ومراجعة مستندات قانونية مع إيراد الإحالات، إلى جانب تطوير مشروعات برمجية والاستفادة من الملاحظات الواردة خلال مراحل التنفيذ.

وتظل هذه الاستخدامات أمثلة تقدمها الشركة المطورة على إمكانات النموذج، ولا تعني ضمان دقة المخرجات أو إمكان الاعتماد عليها دون مراجعة بشرية.

ويدعم النموذج نافذة سياق تصل إلى مليون رمز معالجة، ما يتيح التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات ضمن الطلب الواحد. لكن هذه السعة لا تضمن بالضرورة استخلاص جميع التفاصيل بصورة صحيحة من المستندات الطويلة، أو تحقيق مستوى ثابت من الدقة في مختلف الموضوعات واللغات.

وفي جانب السلامة، أفادت وكالة "رويترز" بأن "علي بابا" أدرجت فحوصًا أمنية ضمن عملية تدريب النموذج، إلى جانب اختبارات البرمجة، بهدف تقليل الثغرات المتعلقة بحقن الشيفرات وسلامة الذاكرة وضوابط الوصول.

وأضافت الشركة أنها عززت إجراءات الحماية للحد من مخاطر إساءة الاستخدام، مشيرة إلى أن اختباراتها الداخلية لم تكشف عن مؤشرات مهمة على امتلاك النموذج قدرات عالية الخطورة.

وتبقى هذه النتائج تقييمات داخلية أجرتها الشركة، ولا تشكل ضمانًا بعدم تعرض النظام للاستغلال أو إساءة الاستخدام.

وعلى صعيد إتاحة النموذج للمطورين، ذكرت "داو جونز" أن "كوين 4 ماكس" سيظل مغلق الأوزان، فيما تخطط "علي بابا" لإصدار نماذج أصغر من السلسلة بأوزان مفتوحة في مرحلة لاحقة.

ويعني إبقاء الأوزان مغلقة أن المطورين يستطيعون الاستفادة من قدرات النموذج عبر الخدمات المتاحة، من دون الحصول على الملفات التي تتيح تنزيله وتعديله وتشغيله بصورة مستقلة.

ولم تعلن الشركة، وفق المعلومات الواردة، موعدًا محددًا لإصدار النماذج الأصغر التي تعتزم إتاحة أوزانها.

وتشير وثائق "كوين كلاود" إلى أن النسخة النهائية أصبحت متاحة عبر واجهة برمجية واشتراكات الاستخدام، بعدما اقتصرت النسخة التجريبية السابقة على المشتركين في نظام خاص.

وبذلك، يمثل الإطلاق انتقالًا من مرحلة المعاينة المحدودة إلى إتاحة أوسع للنموذج، مع استمرار اعتماد تقديرات أدائه وكفاءته ومستوى الأمان فيه على الاختبارات والبيانات التي أعلنتها "علي بابا".