قالت الشركة، في بيان نشرته الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إنها رصدت استغلال روابط قديمة غير نشطة لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع وصفحات لا علاقة لها بالمنشورات الأصلية...

أعلنت شركة "بيتلي"، المتخصصة في اختصار الروابط الإلكترونية، اكتشاف خلل أمني أتاح لأطراف غير مصرح لها الاستيلاء على روابط قديمة وإعادة توجيه مستخدميها إلى محتويات مختلفة عن وجهاتها الأصلية، ما أثر في منشورات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركات عالمية ومؤسسات حكومية على منصة "إكس".

وقالت الشركة، في بيان نشرته الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إنها رصدت استغلال روابط قديمة غير نشطة لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع وصفحات لا علاقة لها بالمنشورات الأصلية.

وأكدت تعليق الحسابات المتورطة في استغلال الخلل، وتعطيل الروابط المتضررة، مشيرة إلى أن فريق الثقة والسلامة يعمل على تعزيز إجراءات الحماية لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وبحسب تحقيق نشره موقع "رانسوم نيوز" المتخصص في الأمن السيبراني، فإن الخلل أتاح إعادة تسجيل أجزاء من عناوين الروابط المختصرة التي سبق استخدامها، ومن ثم ربطها بوجهات إلكترونية جديدة، من دون الحاجة إلى اختراق الحسابات الأصلية التي نشرت هذه الروابط.

وأوضح التحقيق أن هذا النوع من التلاعب يجعل المنشورات القديمة تبدو كما كانت عند نشرها، بينما يتغير المحتوى الذي يصل إليه المستخدم عند الضغط على الرابط المرفق بها.

وشملت الحالات التي رصدها الباحثون روابط تعود إلى أكثر من 15 عامًا، نُشرت عبر حسابات رسمية لشركات وشخصيات سياسية بارزة.

بدأ اكتشاف الخلل بعدما لاحظ مستخدمون أن رابطًا نشرته سلسلة مطاعم "برغر كينغ" في 24 يوليو/ تموز 2011، ضمن منشور يروج لخدمة تساعد العملاء في العثور على أقرب فروعها، بات يوجه المستخدمين إلى صفحة في موسوعة "ويكيبيديا" تتضمن قائمة بمعسكرات الاعتقال النازية.

وأظهرت بيانات "بيتلي" أن الرابط أُعيد تسجيله في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، عند الساعة 05:32 صباحًا بالتوقيت العالمي، رغم أن المنشور الأصلي يعود إلى عام 2011.

وفي واقعة مشابهة، تعرض رابط نشرته "ماكدونالدز" في 7 يونيو/ حزيران 2011 للتلاعب، بعدما كان مخصصًا لعرض محتوى يتعلق بأنشطة فريق الشركة في السويد.

وأصبح الرابط يوجه المستخدمين إلى صفحة في "ويكيبيديا" تتناول هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وكشف التحقيق أن الرابط أُعيد تسجيله عند الساعة 05:14 صباحًا بالتوقيت العالمي يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل 18 دقيقة من إعادة تسجيل رابط "برغر كينغ".

وبحسب "رانسوم نيوز"، فإن التقارب الزمني بين الحالتين وطبيعة التغييرات يشيران إلى احتمال وجود جهة واحدة وراء العمليتين، من دون أدلة قاطعة تثبت ذلك.

وأكد متحدث باسم "برغر كينغ" لشبكة "سي إن إن" أن الشركة لم تكن مسؤولة عن إعادة توجيه الروابط، وأنها تعمل على تصحيح المنشورات المتأثرة وحذفها.

وبحلول مساء الأحد، كانت "بيتلي" قد عطلت الرابطين، بحيث أصبح المستخدمون الذين يحاولون فتحهما يتلقون إشعارًا بأن الرابط لم يعد نشطًا.

وكشف تحقيق "رانسوم نيوز" أن المشكلة امتدت بصورة أوسع إلى حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد فحص 97 رابطًا مختصرًا نُشرت عبر حسابه على "تويتر"، الذي أصبح يُعرف باسم "إكس"، بين عامي 2009 و2013.

واعتمد الباحثون على أرشيف عام لمنشورات ترامب، إلى جانب سجلات إنشاء الروابط لدى "بيتلي"، لمقارنة تواريخ تسجيلها مع تاريخ نشرها الأصلي والوجهات التي تقود إليها.

وأظهرت النتائج أن 40 رابطًا فقط احتفظت بسجلات إنشائها الأصلية، بينما أُعيد إنشاء 56 رابطًا في تواريخ لاحقة، إضافة إلى رابط آخر حظرته الشركة بعد تصنيفه باعتباره ضارًا أو مرتبطًا بمحتوى مزعج.

ومن بين الروابط التي أُعيد إنشاؤها، تبين أن 49 رابطًا ما زالت تقود إلى محتويات تتوافق مع المنشورات الأصلية، في حين رصد الباحثون سبعة روابط أصبحت توجه المستخدمين إلى محتويات مختلفة.

وشملت الوجهات الجديدة حسابًا على منصة الألعاب "روبلوكس"، ومقاطع فيديو عبر "يوتيوب"، وصفحة في "ويكيبيديا" تتناول العلاقة بين ترامب ورجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين.

وكشف التحقيق أن أربعة من هذه الروابط السبعة أُعيد تسجيلها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بين الساعة 07:49 و09:57 صباحًا بالتوقيت العالمي.

كما رصد الباحثون تغييرات طاولت ثلاثة روابط وردت في منشور نشره ترامب في 25 أبريل/ نيسان 2011، وكانت مخصصة لمقاطع فيديو يظهر فيها أبناؤه دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب.

وأصبح أحد الروابط يوجه المستخدمين إلى نطاق إلكتروني يستعير اسم مشروع العملات المشفرة "وورلد ليبرتي فايننشال" المرتبط بعائلة ترامب، بينما استخدم رابط آخر اسمًا مشابهًا لمنصة "داب رادار" المتخصصة في تحليل بيانات العملات المشفرة.

أما الرابط الثالث، فحظرته "بيتلي" بعد الاشتباه في ارتباطه بمحتوى ضار أو مزعج.

وأكد الباحثون أن الروابط السبعة التي كانت توجه إلى محتويات غير متصلة بالمنشورات الأصلية توقفت عن العمل بعد تدخل الشركة، فيما ظلت 49 رابطًا أخرى أُعيد إنشاؤها في تواريخ لاحقة تعمل بصورة طبيعية عند آخر فحص أجراه الموقع مساء الأحد.

وامتد التلاعب إلى روابط أخرى لم تدخل ضمن العينة الأصلية، بينها روابط في منشورات لترامب تعود إلى عامي 2012 و2013.