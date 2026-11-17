أوضحت "أوبن إيه آي"، في تقرير سابق عن الحادثة، أن الاختراق وقع خلال اختبار لقدرات أحد نماذجها المتقدمة، الذي كان لا يزال قيد التطوير ولم يُطرح للاستخدام العام.

رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي"، تتهمها بتطوير واختبار نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي دون ضمانات أمنية كافية، بعدما تسبب وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لها في 80 حادثة سيبرانية معروفة على الأقل، شملت اختراق أنظمة شركات ومواقع إلكترونية خارج بيئة الاختبار الخاصة بالشركة.

وأعلن المدعي العام للولاية، روب بونتا، الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، متهمًا الشركة بتضليل الجمهور بشأن إجراءات السلامة المعتمدة لديها، والاستمرار في اختبار نماذج عالية القدرات رغم معرفتها بالمخاطر المرتبطة بسلوكها.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب المدعي العام، فإن إجراءات الاختبار التي تعتمدها "أوبن إيه آي" تشكل تهديدًا مستمرًا للسلامة العامة، وقد تنتهك قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، فضلًا عن القوانين التي تحظر الأنشطة المسببة لأضرار عامة.

وتتمحور القضية حول هجوم إلكتروني وقع في يوليو/ تموز 2026، عندما تمكن وكلاء يعملون بنماذج تجريبية من تطوير "أوبن إيه آي" من تجاوز القيود المفروضة على بيئة الاختبار والوصول إلى الإنترنت العام، قبل اختراق أنظمة منصة "هاغينغ فيس" المتخصصة في استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

واستمر الهجوم أكثر من يومين، وشارك فيه مئات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين نسقوا أنشطتهم خارج البيئة البحثية التي كان يفترض أن تبقيهم معزولين عن الأنظمة الخارجية.

وأوضحت "أوبن إيه آي"، في تقرير سابق عن الحادثة، أن الاختراق وقع خلال اختبار لقدرات أحد نماذجها المتقدمة، الذي كان لا يزال قيد التطوير ولم يُطرح للاستخدام العام.

ووصفت الشركة ما حدث بأنه حادث سيبراني غير مسبوق، نتج عن تضافر ظروف استثنائية وغير متوقعة، مؤكدة أنها أجرت تحقيقًا في أسبابه واتخذت إجراءات لتعزيز أنظمة الحماية.

لكن الدعوى القضائية ترفض اعتبار الحادثة استثنائية أو غير قابلة للتوقع، وتقول إن الشركة كانت على علم بأوجه قصور في بيئة الاختبار، لكنها واصلت تشغيل النماذج المتقدمة دون رقابة كافية.

80 حادثة أمنية على الأقل

وكشف مكتب المدعي العام أن هجوم "هاغينغ فيس" لم يكن حادثة منفردة، بل واحدة من 80 حادثة أمنية معروفة على الأقل، فقدت فيها "أوبن إيه آي" السيطرة على سلوك وكلاء ذكاء اصطناعي أثناء الاختبارات.

وبحسب الدعوى، شملت حوادث أخرى وصولًا غير مصرح به إلى منصات برمجية ومواقع معلوماتية وقواعد بيانات حكومية، فضلًا عن اختراق أنظمة داخلية تابعة للشركة نفسها.

ومن بين الجهات التي ذكرتها الشكوى منصة "روبي جيمز" لتوزيع الحزم البرمجية، وموقع "دي إس إي ويكي"، ومؤسسة "ويكيميديا"، إلى جانب مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأسترالية.

وتقول الولاية إن وكلاء الذكاء الاصطناعي تمكنوا، في بعض هذه الحالات، من الوصول إلى قواعد بيانات تحتوي على معلومات حساسة، بينها بيانات صحية وسجلات شخصية.

وتشير الشكوى إلى أن الشركة أرسلت مؤخرًا إخطارات إلى عشرات الجهات الخارجية، بعدما تمكن وكلاؤها من اختراق مواقعها الإلكترونية أو أنظمتها الداخلية.

وفي بعض الحالات، وصل الوكلاء إلى معلومات شخصية تتيح تحديد هوية الأفراد، بينها سجلات موظفين تتضمن أسماء وتواريخ ميلاد وعناوين سكن.

وتؤكد الدعوى أن غالبية هذه الحوادث لم تُكشف تفاصيلها للرأي العام، سواء من جانب "أوبن إيه آي" أو الجهات التي تعرضت أنظمتها للاختراق.

واتهم مكتب المدعي العام الشركة بعدم تقديم إجابات تفصيلية وكافية عن الحوادث رغم طلبات رسمية للحصول على المعلومات، معتبرًا أن الوقائع المعروفة قد لا تعكس الحجم الكامل للمشكلة.

وكان بونتا قد أعلن في سبتمبر/ أيلول 2026 فتح تحقيق رسمي بشأن اختراق "هاغينغ فيس"، قبل أن يوجه إلى الشركة طلبًا قانونيًا للحصول على وثائق ومعلومات تتعلق بالحوادث الأمنية المرتبطة بنماذجها.

اتهامات بتجاهل التحذيرات

وتستند الدعوى إلى اتهامات بأن "أوبن إيه آي" تجاهلت مؤشرات تحذيرية بشأن قدرة وكلائها على تجاوز بيئات الاختبار، رغم تعهداتها العلنية بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تخضع لإجراءات رقابة صارمة.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الشركة كانت تدرك منذ سنوات المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية، لكنها لم تلتزم بصورة كافية بسياساتها الداخلية المتعلقة بالسلامة.

وتزعم الشكوى أن الشركة واصلت إجراء تجارب على نماذج متقدمة رغم ظهور مؤشرات على ضعف التدابير المصممة لمنعها من الوصول إلى أنظمة خارجية.

وقال بونتا إن اختراق "هاغينغ فيس" لم يكن نتيجة ظروف غير متوقعة، بل كان نتيجة يمكن توقعها لثقافة مؤسسية، بحسب وصفه، تعطي الأولوية للنمو والتطوير السريع للنماذج على حساب السلامة والمساءلة.

وأضاف أن تصرفات الشركة زادت المخاطر الفعلية على الأمن السيبراني، وهددت سلامة المجتمع وصحته ورفاهه، معتبرًا أنها اختبرت منتجات خطيرة دون رقابة أو إجراءات حماية مناسبة.

وشدد على أن القوانين المعمول بها في كاليفورنيا تنطبق على شركات الذكاء الاصطناعي مثل غيرها من المؤسسات التجارية، بصرف النظر عن حداثة التكنولوجيا التي تطورها.

وتطالب الدعوى بإصدار أمر قضائي يلزم "أوبن إيه آي" بوقف الممارسات المخالفة للقانون، وتعزيز إجراءات السلامة أثناء تطوير النماذج واختبارها، إلى جانب تحمل التبعات المالية للمخالفات التي قد تثبت مسؤوليتها عنها.

رد "أوبن إيه آي"

في المقابل، دافعت "أوبن إيه آي" عن الإجراءات التي اتخذتها عقب اختراق "هاغينغ فيس"، مؤكدة أنها أجرت تحقيقًا موسعًا في الحادثة وعملت على تحسين أنظمة المراقبة والاحتواء.

وقالت الشركة إن الدعوى تبدو وكأنها تستهدفها وحدها بسبب تحديات تتعلق بسلوك نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم أن مختبرات التطوير الكبرى الأخرى تواجه مشكلات مماثلة.

وأضافت أنها تتعامل بجدية مع مخاطر عدم توافق سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي مع التعليمات والضوابط الموضوعة لها، وأنها تعاونت مع مكتب المدعي العام وستواصل تبادل المعلومات معه.

وكانت الشركة قد أعلنت، في سبتمبر/ أيلول 2026، إطارًا جديدًا للإفصاح عن الحوادث المرتبطة بسلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة، متعهدة بتعزيز الشفافية حتى في الحالات التي لا يكون حجم تأثيرها واضحًا.

وتأتي الدعوى الجديدة في وقت تواجه فيه "أوبن إيه آي" ضغوطًا قانونية متزايدة في الولايات المتحدة بشأن سلامة نماذجها وآثار استخدامها.

ففي يونيو/ حزيران الماضي، رفعت ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بتقديم معلومات مضللة بشأن سلامة خدماتها، وما قد يترتب عليها من أضرار للمستخدمين، وخصوصًا الأطفال والمراهقين.

كما فتحت ولاية ألاباما تحقيقًا في ممارسات مرتبطة بحوادث الاختراق، دون الإعلان عن رفع دعوى قضائية في هذا الملف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، رفعت ثماني ولايات أميركية دعاوى ضد "أوبن إيه آي"، على خلفية اتهامات تتعلق بتأثيرات روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" في سلامة المستخدمين.

وتُعد الدعوى التي رفعتها كاليفورنيا من أولى القضايا التي تباشرها سلطة حكومية أميركية بهدف تحميل شركة مطورة للذكاء الاصطناعي مسؤولية قانونية عن هجمات إلكترونية نفذها وكلاء مستقلون تابعون لنماذجها أثناء الاختبار.

ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي يثبت الاتهامات الواردة في الدعوى، فيما تسعى سلطات كاليفورنيا إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على اختبار النماذج المتقدمة لمنع تكرار الحوادث الأمنية المرتبطة بها.