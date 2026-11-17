استهدفت الأنشطة مواقع إلكترونية فرنسية تعمل في قطاعات الإعلام والترفيه والتعليم، فيما عثر الباحثون على بيانات مسروقة من جهات مستهدفة ضمن خادم استخدمه المهاجمون لتطوير أدواتهم وتجربتها...

كشفت شركة "غوغل" عن رصد ما وصفته بأول استخدام موثق لمنظومة ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بصورة آلية بالكامل، دون تدخل بشري في مراحل تنفيذ هذه العمليات، في تطور جديد للهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات والمواقع الإلكترونية.

وأفادت مجموعة استخبارات التهديدات التابعة لـ"غوغل"، في تقرير نشرته بالتعاون مع شركة الأمن السيبراني "مانديانت"، بأن مهاجمين يُرجح أنهم ناطقون بالروسية استخدموا منظومة تضم عدة وكلاء للذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات متواصلة لرصد الثغرات البرمجية وتطوير أدوات لاستغلالها.

وبحسب التقرير، استهدفت الأنشطة مواقع إلكترونية فرنسية تعمل في قطاعات الإعلام والترفيه والتعليم، فيما عثر الباحثون على بيانات مسروقة من جهات مستهدفة ضمن خادم استخدمه المهاجمون لتطوير أدواتهم وتجربتها.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن باحثي "غوغل" أن هذه هي المرة الأولى التي يرصدون فيها استخدام نماذج لغوية متقدمة لأتمتة عمليتي اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بالكامل، دون الحاجة إلى تدخل بشري أثناء التنفيذ.

وتمثل هذه القدرة انتقالًا من استخدام الذكاء الاصطناعي أداةً مساعدة للقراصنة إلى تشغيل أنظمة قادرة على تنفيذ مراحل متتابعة من الهجمات بصورة مستقلة، بحسب ما أظهرته نتائج التحقيق.

كيف نُفذت الهجمات؟

بدأ اكتشاف النشاط بعدما رصد باحثو "غوغل" خادمًا مكشوفًا على الإنترنت، يستضيف منظومة متعددة الوكلاء أطلق عليها مشغلوها اسم "إكسبلويت إيجنت"، وهي مصممة لأبحاث الثغرات الأمنية وتطوير وسائل استغلالها.

وتعتمد المنظومة على مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمحلية، وتعمل بصورة مستمرة على مقارنة الشيفرات البرمجية للتطبيقات قبل نشر التحديثات الأمنية وبعدها.

وتتيح هذه المقارنة تحديد التغييرات التي أدخلها المطورون لمعالجة الثغرات، ثم تحليل الشيفرات القديمة لاكتشاف نقاط الضعف التي يمكن استغلالها في الأنظمة التي لم تُحدَّث بعد.

وبعد تحديد الثغرة المحتملة، يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي إعداد أدوات لاستغلالها وتشغيلها تلقائيًا، دون الحاجة إلى أن يكتب المهاجم الشيفرات أو يتدخل لتوجيه كل مرحلة.

وأوضح التقرير أن المنظومة لا تقتصر على تحليل الشيفرات، بل تضم أدوات لتنفيذ أنشطة لاحقة للاختراق، بينها استطلاع الشبكات الداخلية، وتجربة كلمات المرور بصورة متكررة، وتثبيت أدوات تتيح التحكم بالخوادم عن بُعد.

كما عثر الباحثون على أدوات مصممة لإزالة وسائل الوصول التي ربما زرعها مهاجمون آخرون داخل الأنظمة المخترقة.

وأظهرت بيانات موجودة على الخادم اهتمام مشغلي المنظومة باستهداف مواقع إلكترونية فرنسية مرتبطة بقطاعات الإعلام والترفيه والتعليم.

وأشار التقرير إلى أن العثور على بيانات مستخرجة من أنظمة مستهدفة يعكس استخدام المنظومة في أنشطة هجومية فعلية، وليس مجرد اختبار نظري لقدرات الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات إلى مهاجمين ناطقين بالروسية

ورصد الباحثون تعليقات مكتوبة باللغة الروسية داخل ملفات إعداد المنظومة، بينها تعليمات تتعلق بإضافة مفاتيح الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في عمليات الاستغلال الآلي.

واعتبرت "غوغل" هذه التعليقات مؤشرًا إلى أن مشغلي المنظومة ناطقون بالروسية، لكنها لم تحدد هوياتهم أو تنسب الهجمات إلى دولة أو مجموعة قرصنة بعينها.

ولم يقدم التقرير أدلة تثبت ارتباط العملية بالحكومة الروسية، كما لم يعلن أسماء المؤسسات الفرنسية المتضررة أو الحجم الإجمالي للبيانات التي تعرضت للاستخراج.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس تطورًا في مستوى الأتمتة الذي بات بإمكان المهاجمين تحقيقه باستخدام النماذج اللغوية المتقدمة.

أدوات هجومية متعددة

ولم تكن المنظومة المكتشفة الحالة الوحيدة التي رصدتها "غوغل"، إذ أظهر التقرير تزايد استخدام أطر برمجية هجومية تعتمد على عدة وكلاء للذكاء الاصطناعي، بهدف تنفيذ مراحل مختلفة من الاختراق بصورة متكاملة.

ومن بين الأدوات التي تناولها التقرير "أرتكس" و"كايرن" و"سايبر سترايك إيه آي" و"بنت إيه جي آي"، وهي منظومات تتيح أتمتة مهام مثل استطلاع الأنظمة المستهدفة وفحص الثغرات وتطوير وسائل استغلالها.

وأكدت "غوغل" أنها رصدت استخدام بعض هذه الأدوات في هجمات فعلية، إلى جانب تجارب أجراها مهاجمون على منظومات أخرى.

وفي إحدى الحالات، تابعت الشركة بين أواخر أغسطس/ آب وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2026 نشاط جهة استخدمت نسخة معدلة من أداة "بنت إيه جي آي" لتنفيذ عمليات استطلاع وفحص منهجية استهدفت مؤسسات متعددة في آسيا.

كما رصد الباحثون استخدام أداة "كايرن" في عمليات اختراق شملت أهدافًا في قطاع الطيران والفضاء بالولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، تتيح هذه المنظومات للمهاجمين تسريع تنفيذ العمليات التي كانت تتطلب سابقًا تدخل متخصصين في مراحل متعددة، من خلال الربط بين أدوات الاختراق ونماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على اتخاذ قرارات أثناء التنفيذ.

لكن "غوغل" أشارت إلى أن السرعة المتزايدة لهذه الهجمات تأتي أحيانًا على حساب قدرتها على التخفي، إذ تولد الأدوات المؤتمتة حركة كثيفة على الشبكات وتترك آثارًا تقنية يمكن استخدامها لاكتشاف الهجمات.

وحذر التقرير من أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل التحديثات الأمنية يقلص الفترة المتاحة للمؤسسات لتثبيت الإصلاحات قبل أن يتمكن المهاجمون من تطوير أدوات لاستغلال الثغرات.

وأشار إلى أن النماذج اللغوية باتت قادرة على تحليل الشيفرات المعدلة والتغييرات الأمنية، وإعداد نماذج أولية لهجمات تستهدف البرمجيات غير المحدثة.

واستشهدت "غوغل" بثغرتين اكتُشفتا في خوادم إدارة الطباعة التابعة لشركة "بيبر كت" في أغسطس/ آب 2026، سمحتا عند استغلالهما معًا بتنفيذ شيفرات برمجية عن بُعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

وبحسب التقرير، تمكن باحثون أمنيون وشركة "هانترس" من تطوير أدوات فعالة لاستغلال الثغرتين باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال يوم واحد من الإعلان عنهما.

وبعد أربعة أيام من الكشف عن الثغرتين، رصدت شركة "غراي نويز" حملة واسعة يُرجح أن المهاجمين استخدموا فيها الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات الاختراق واختبارها وإعداد قائمة بالأهداف.

واستهدفت الحملة مئات المؤسسات، فيما أظهرت بعض الوقائع قدرة المهاجمين على الانتقال من الوصول الأولي إلى امتيازات إدارية داخل الشبكات خلال دقائق.

وتناول التقرير أيضًا ثغرات حديثة في لغة البرمجة "بي إتش بي"، جرى اكتشافها باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن تُنشر تحديثات لمعالجتها في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.