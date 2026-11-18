تسعى "مايكروسوفت" عبر نماذجها الجديدة إلى الجمع بين تطوير قدرات البرمجة والأمن الإلكتروني وخفض تكاليف التشغيل، مع تعزيز إجراءات الحماية والرقابة على سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة بين الشركات المطورة لهذه التقنيات...

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، إطلاق مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة في البرمجة والأمن الإلكتروني وتوليد الصور والنسخ الصوتي، في خطوة تستهدف تعزيز منافستها لشركات بارزة في القطاع، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، من خلال تقديم أداء متقدم بتكاليف أقل.

وكشفت الشركة الأميركية، خلال مؤتمر "مايكروسوفت إغنايت 2026" في سان فرانسيسكو، عن نموذج للبرمجة يحمل اسم "إم إيه آي كود 2"، قالت إنه يقترب من مستوى أداء النماذج المنافسة، لكنه يعمل بتكلفة أقل بكثير.

وقدمت الشركة أيضًا نموذجًا متخصصًا في الأمن الإلكتروني، تعتزم إتاحته مبدئيًا لمجموعة محدودة من العملاء، بهدف المساعدة في التعامل مع الزيادة المتسارعة في اكتشاف الثغرات الأمنية بالبرمجيات، مع تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في رصدها.

وشملت الإعلانات نماذج جديدة لتوليد الصور والنسخ الصوتي، ضمن استراتيجية تقوم على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة لمهام ومجالات مختلفة، بدلًا من الاعتماد على نموذج واحد لجميع الاستخدامات.

وقال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، مصطفى سليمان، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن تطوير تقنيات متخصصة يتيح للشركة خفض التكاليف مع الحفاظ على مستوى أداء منافس، بل وتجاوز بعض النماذج الأخرى في اختبارات الأداء.

وأوضح سليمان أن استراتيجية الشركة لا تقوم على تطوير نموذج منفرد، بل على إنشاء منظومة متكاملة قابلة للتحسين المستمر، بما يحقق توازنًا بين مستوى الأداء والتكلفة.

وتراهن "مايكروسوفت" من خلال هذه المقاربة على توفير نماذج تلبي احتياجات محددة في مجالات مثل تطوير البرمجيات والأمن الإلكتروني، مع تعزيز قدرتها على المنافسة من حيث الكفاءة الاقتصادية.

وفي الجانب الأمني، أشار سليمان إلى أن التطورات الأخيرة كشفت أهمية إعطاء إجراءات السلامة أولوية لا تقل عن تحسين قدرات النماذج، مستشهدًا بحادثة اختراق نفذها وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة "أوبن إيه آي" لمنصة "هاغينغ فيس".

وقال إن هذه الحادثة دفعت الشركة إلى التركيز بصورة أكبر على تطوير الضمانات الوقائية الضرورية عند تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع اتساع قدرات الوكلاء البرمجيين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة.

وأكد سليمان أن منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من اتخاذ إجراءات ضارة، وضمان التزامها بالسلوك المقصود، يمثل أولوية رئيسية لدى الشركة.

ويُعرف هذا المجال البحثي باسم "مواءمة الذكاء الاصطناعي"، ويركز على ضمان عمل الأنظمة الذكية وفق الأهداف والضوابط المحددة لها.

وتسعى "مايكروسوفت" عبر نماذجها الجديدة إلى الجمع بين تطوير قدرات البرمجة والأمن الإلكتروني وخفض تكاليف التشغيل، مع تعزيز إجراءات الحماية والرقابة على سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة بين الشركات المطورة لهذه التقنيات.