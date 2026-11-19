أدرجت المجموعة اسم "إنفيديا"، على موقعها المخصص للابتزاز في الإنترنت المظلم، مرفقًا بعدّاد تنازلي يشير إلى الموعد المفترض لنشر البيانات، وفق ما رصدته منصات متخصصة في تتبع هجمات برامج الفدية، بينها "رانسوموير لايف".

أعلنت مجموعة القرصنة "ذا جنتلمن"، المتخصصة في هجمات برامج الفدية، أنها اخترقت شركة "إنفيديا" الأميركية، الرائدة في صناعة الرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهددت بنشر بيانات تزعم سرقتها خلال أقل من عشرة أيام، في حين لم تقدم أي أدلة تثبت وقوع الاختراق.

وأدرجت المجموعة اسم "إنفيديا"، على موقعها المخصص للابتزاز في الإنترنت المظلم، مرفقًا بعدّاد تنازلي يشير إلى الموعد المفترض لنشر البيانات، وفق ما رصدته منصات متخصصة في تتبع هجمات برامج الفدية، بينها "رانسوموير لايف".

وتضمن الإعلان شعار الشركة ورمز سهمها وإيراداتها، إلى جانب عدّاد أظهر عند نشره تبقي نحو 238 ساعة على موعد التسريب المزعوم، بينما ظهرت في القسم المخصص للبيانات المسروقة عبارة تفيد بأن المعلومات ستُنشر قريبًا.

وأرفق القراصنة بالإعلان بيانات للتواصل عبر تطبيق المراسلة المشفرة "توكس"، في خطوة يُرجح أنها تهدف إلى فتح باب التفاوض بشأن دفع فدية مقابل عدم نشر المعلومات التي يدّعون حيازتها.

لكن المجموعة لم تعرض أي ملفات أو عينات من البيانات المزعومة، ولم تنشر لقطات شاشة أو أدلة تقنية تثبت وصولها إلى أنظمة الشركة. كذلك لم توضح طبيعة المعلومات التي تزعم سرقتها أو توقيت الهجوم المفترض.

ولم تؤكد "إنفيديا" رسميًا تعرض أنظمتها للاختراق، ما يترك صحة ادعاءات المجموعة غير محسومة، خصوصًا في ظل غياب أي أدلة مستقلة تدعمها.

ولا يزال مجهولًا ما إذا كان القراصنة قد تمكنوا بالفعل من اختراق شبكة "إنفيديا"، أو حصلوا على معلومات مرتبطة بها من طرف ثالث، أو نشروا ادعاءً لا يستند إلى اختراق فعلي.

وفي هذا السياق، نقل موقع "سايبرنيوز" المتخصص في الأمن السيبراني عن الباحث أراس نازاروفاس تشكيكه في موثوقية ادعاءات المجموعة، مشيرًا إلى أنها سبق أن بالغت في الإعلان عن هجمات نفذتها، وأخطأت في تحديد هويات بعض الجهات المستهدفة، فضلًا عن إعادة استخدامها بيانات مسروقة في حوادث سابقة.

وشدد نازاروفاس على ضرورة التعامل بحذر مع ادعاءات "ذا جنتلمن"، وعدم اعتبارها دليلًا على وقوع اختراق قبل التحقق من عينات فعلية للبيانات التي تزعم المجموعة الاستيلاء عليها.