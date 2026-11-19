استند تحقيق "رويترز" إلى مراجعة أكثر من 300 وثيقة صينية، شملت أوراقًا بحثية وبراءات اختراع وإفصاحات لشركات وإعلانات توظيف ووثائق حكومية، أظهرت انتقال تقنية تُعرف باسم "تقطير النماذج" من نطاق التجارب الأكاديمية إلى الاستخدام الصناعي والتجاري...

كشف تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، أن شركات ومؤسسات بحثية صينية توسع اعتمادها على مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة لتطوير أنظمة محلية منافسة، باستخدام أساليب متزايدة التطور تهدف إلى خفض تكاليف التدريب وتقليل الحاجة إلى موارد حوسبة متقدمة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعاتها الاقتصادية والصناعية، بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة الأميركية القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة.

واستند تحقيق "رويترز" إلى مراجعة أكثر من 300 وثيقة صينية، شملت أوراقًا بحثية وبراءات اختراع وإفصاحات لشركات وإعلانات توظيف ووثائق حكومية، أظهرت انتقال تقنية تُعرف باسم "تقطير النماذج" من نطاق التجارب الأكاديمية إلى الاستخدام الصناعي والتجاري.

وتعتمد هذه التقنية على الاستفادة من مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتدريب نماذج أخرى، غالبًا ما تكون أصغر حجمًا وأقل تكلفة في التشغيل.

وبحسب الوثائق التي راجعتها الوكالة، يستخدم باحثون صينيون نماذج أميركية متقدمة لتوليد إجابات عن أسئلة متنوعة، وكتابة برامج حاسوبية، وإيجاد حلول لمشكلات معقدة، قبل تحويل هذه المخرجات إلى مواد تدريبية تستفيد منها النماذج المحلية.

وتعمل شركات صينية على تطوير برامج لأتمتة هذه العمليات، فيما يتولى متخصصون إعداد البيانات وتنظيمها وتحويلها إلى مجموعات تدريب يمكن استخدامها في تحسين قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي الأصغر.

وأظهرت الوثائق أن السلطات الصينية تشجع استخدام تقنية تقطير النماذج ضمن مساعيها لجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أقل تكلفة وأسهل نشرًا في القطاع الصناعي، بما يتيح توسيع استخدامها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على النماذج الضخمة وموارد الحوسبة المرتفعة التكلفة.

ولا تُعد تقنية تقطير النماذج محظورة قانونيًا بحد ذاتها، إذ تُستخدم كذلك في مناطق أخرى من العالم لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة.

ورغم أن هذه التقنية لا تتيح استنساخ جميع قدرات النماذج المتقدمة، فإنها تساعد المطورين على نقل مهارات ووظائف محددة إلى أنظمة أصغر حجمًا، ما يسمح بتطوير تطبيقات متخصصة بتكاليف أقل.

وقد يشكل اتساع استخدامها في الصين تحديًا لفعالية القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة، إذ يتيح للمطورين الصينيين الاستفادة من قدرات النماذج الأميركية لتطوير أنظمة محلية، دون الحاجة إلى امتلاك الموارد الحاسوبية نفسها المستخدمة في تدريب تلك النماذج.

وأصبح استخدام مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية لتدريب أنظمة منافسة إحدى نقاط الخلاف التكنولوجي بين واشنطن وبكين، في ظل التنافس بين البلدين على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد المتبادل في هذا القطاع.

وتزامن نشر التحقيق مع الاستعدادات لقمة منتدى "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ"، المقررة في مدينة شينزن الصينية والتي كان من المتوقع أن تشهد لقاءً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.