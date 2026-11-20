جاء الارتفاع عقب موجة بيع حادة تعرضت لها أسهم الشركة، وسط مخاوف مرتبطة باستقالة هوانغ المفاجئة، والقيود المفروضة على أعمالها في الصين، إلى جانب القلق بشأن مستويات الإنفاق على مراكز البيانات...

كشف تقرير سنوي صادر عن لجنة تابعة للكونغرس الأميركي أن الجيش الصيني يسعى للحصول على رقائق متطورة تنتجها شركة "إنفيديا"، لاستخدامها في تطوير أسلحة وأنظمة عسكرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في ظل استمرار تفوق المعالجات الأميركية على البدائل الصينية.

وقالت "لجنة مراجعة الشؤون الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين"، في تقريرها الصادر الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إن بكين تحاول الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، للحصول على التقنيات اللازمة لتطوير قدراتها العسكرية.

وبحسب التقرير، تسعى الصين إلى توظيف هذه الرقائق في ما يسميه جيشها "الحرب الذكية"، وهو مفهوم يقوم على دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة والقيادة والتحكم، وسلاسل الاستهداف والعمليات اللوجستية.

وأكدت اللجنة أن الصين تسعى إلى تجاوز ضوابط التصدير الأميركية للوصول إلى أشباه الموصلات الأكثر تطورًا، التي تشكل عنصرًا أساسيًا في خططها لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي عسكريًا.

وأشار التقرير إلى أن المعالجات الصينية المحلية، ومنها رقائق "أسيند" التي تطورها شركة "هواوي"، وسلسلة "سييوان" التي تنتجها "كامبريكون"، لا تزال أقل تطورًا وكفاءة من الرقائق المتقدمة التي تصنعها شركتا "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" الأميركيتان.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه أعمال "إنفيديا" في الصين تدقيقًا متزايدًا، عقب استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، على خلفية علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع مسؤولة تنفيذية سابقة لدى شريك تجاري مقره سنغافورة، تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح الصين.

ورغم تداعيات أزمة القيادة، ارتفعت أسهم "إنفيديا" الأربعاء، ما ساهم في دعم أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما عززت توقعات الشركة بشأن الطلب على قدرات الحوسبة الآمال في استمرار نمو القطاع.

وجاء الارتفاع عقب موجة بيع حادة تعرضت لها أسهم الشركة، وسط مخاوف مرتبطة باستقالة هوانغ المفاجئة، والقيود المفروضة على أعمالها في الصين، إلى جانب القلق بشأن مستويات الإنفاق على مراكز البيانات.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" بأن كيانات صينية بدأت اعتماد أساليب أكثر تطورًا للاستفادة من مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية الرائدة، بهدف تدريب نماذج محلية منافسة.

وكانت "إنفيديا" قد أكدت أن القيود الأميركية على تصدير الرقائق أغلقت أمامها فعليًا سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين، رغم أن مراجعة أجرتها "رويترز" كشفت عن مشروعات حوسبة صينية تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار، تستخدم رقائق تابعة للشركة تخضع لقيود التصدير.

وفي إطار تشديد القيود التكنولوجية على بكين، أعلنت واشنطن، اعتزامها فرض إجراءات إضافية للحد من وصول الصين إلى الرقائق المتطورة التي تنتجها شركات أميركية، من بينها "إنفيديا".