على خلاف معظم النباتات التي تفتح مسامها نهارًا لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، يفتح التين الشوكي مسامه خلال الليل عندما تنخفض درجات الحرارة، ويخزن الكربون الممتص في صورة "حمض الماليك"، المعروف أيضًا بحمض التفاح...

توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا الأميركية إلى طريقة لتوليد الكهرباء من نبات التين الشوكي، عبر استغلال التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل أنسجته خلال عملية التمثيل الضوئي، في تقنية قد تتيح مستقبلًا تشغيل أجهزة الاستشعار الزراعية باستخدام النباتات الحية بدلًا من البطاريات التقليدية.

وأظهرت التجارب إمكانية استخراج جهد كهربائي يصل إلى 4.5 فولت عند توصيل 8 ألواح من التين الشوكي معًا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الجهد الاسمي لبطارية تقليدية من نوع "دبل إيه".

وبحسب الدراسة المنشورة في الدورية العلمية "بلانتس بيبول بلانيت"، تعتمد التقنية على التقاط فروق الجهد الكهربائي التي تنشأ طبيعيًا داخل أنسجة النبات، باستخدام أقطاب موصلة للكهرباء.

ويرى الباحثون أن النتائج قد تفتح المجال أمام تطوير مصادر طاقة متجددة ومنخفضة التكلفة لتشغيل أجهزة مراقبة المحاصيل والظروف البيئية، ولا سيما في المناطق الزراعية الجافة التي يصعب فيها الوصول إلى شبكات الكهرباء أو استبدال البطاريات بصورة منتظمة.

لكن الفريق البحثي شدد على أن التقنية لا تزال في مرحلة التجارب، موضحًا أن الحصول على جهد كهربائي مرتفع نسبيًا لا يعني بالضرورة إنتاج طاقة كافية لتشغيل الأجهزة، إذ يعتمد ذلك أيضًا على شدة التيار والقدرة الكهربائية الفعلية.

وتستند الطريقة إلى آلية بيولوجية تستخدمها النباتات الصحراوية للحفاظ على المياه، تُعرف باسم "أيض حمض الكراسولاسيان"، وهي نمط متخصص من التمثيل الضوئي يمكّن النباتات من امتصاص ثاني أكسيد الكربون ليلًا بدلًا من النهار.

فعلى خلاف معظم النباتات التي تفتح مسامها نهارًا لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، يفتح التين الشوكي مسامه خلال الليل عندما تنخفض درجات الحرارة، ويخزن الكربون الممتص في صورة "حمض الماليك"، المعروف أيضًا بحمض التفاح.

ومع شروق الشمس، يبدأ النبات بتفكيك الحمض وإطلاق ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في إنتاج السكريات خلال التمثيل الضوئي.

غير أن هذه العملية لا تحدث بالمعدل نفسه داخل جميع أجزاء النبات، إذ يتركز النشاط الضوئي في الطبقات الخارجية لألواح التين الشوكي، التي لا يتجاوز سمكها نحو ملليمترين، بينما تحد الأنسجة الداخلية السميكة والمعتمة من وصول الضوء إلى أعماق اللوح.

ويؤدي تفاوت التعرض للضوء إلى اختلاف تركيز حمض الماليك بين أجزاء النبات، ما يسبب تغيرات في درجة الحموضة، أو ما يُعرف بالرقم الهيدروجيني، وينتج عنها فرق في الجهد الكهربائي.

واستطاع الباحثون التقاط هذا الفرق باستخدام أقطاب كهربائية أُدخلت في أنسجة النبات، وتحويله إلى جهد يمكن قياسه واستخلاصه.

وتختلف هذه الطريقة عن الألواح الشمسية التقليدية التي تعتمد على المواد شبه الموصلة لتحويل أشعة الشمس مباشرة إلى كهرباء، إذ تستفيد التقنية الجديدة من التغيرات الكيميائية الناتجة عن النشاط الحيوي للنبات.

وأُجريت التجارب على نباتات التين الشوكي المزروعة في المزارع البحثية والصوبات الزراعية والمختبرات التابعة لجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز.

وأظهرت القياسات إمكانية استخراج فرق جهد يبلغ نحو نصف فولت من اللوح الواحد، قبل أن يتمكن الباحثون من رفع الجهد الإجمالي إلى 4.5 فولت عبر توصيل 8 ألواح.

واختبر الفريق تأثير الظروف البيئية في كمية الكهرباء الناتجة، وتوصل إلى وجود ارتباط واضح بين الجهد الكهربائي ومستوى الإضاءة الذي يتلقاه النبات.

فخلال فصل الصيف، ارتفع الجهد مقارنة بالشتاء نتيجة زيادة التعرض للضوء، لكن الإضاءة الشمسية المفرطة أدت في بعض الحالات إلى انخفاضه، عندما بدأ النبات بتفعيل آليات الحماية من الإجهاد الضوئي.

وكشفت التجارب أيضًا عن قدرة لافتة للتين الشوكي على مواصلة إنتاج الكهرباء في ظروف الجفاف الشديد، إذ بقيت نباتات محرومة من الري لمدة 15 شهرًا حية، واستمرت في التمثيل الضوئي وتوليد الجهد الكهربائي.

وفي بعض الحالات، سجلت الألواح التي تعرضت لإجهاد مائي جهدًا أعلى من نظيراتها التي حصلت على كميات كافية من المياه.

واعتبر الباحثون أن هذه النتائج تعكس قدرة التين الشوكي على الحفاظ على نشاطه الحيوي حتى عندما يبدو ظاهريًا في حالة تدهور شديد.

وشملت التجارب كذلك دراسة تأثير النيتروجين، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الأسمدة الزراعية، إذ تبين أن إضافته تزيد مخزون حمض الماليك داخل النبات، ما يساعد على استمرار التمثيل الضوئي وإنتاج الجهد الكهربائي حتى ساعات متأخرة من النهار.

ويركز الباحثون على إمكانية استخدام هذه التقنية مستقبلًا لتشغيل أجهزة استشعار منخفضة الاستهلاك للطاقة، تُستخدم لمراقبة المحاصيل والظروف البيئية في المناطق الزراعية.

ويمكن نظريًا زراعة التين الشوكي بجوار المحاصيل الأخرى، وربطه بأجهزة تقيس التغيرات البيئية وتنقل البيانات إلى المزارعين، من دون الحاجة إلى استبدال البطاريات بصورة متكررة.

وقد تتيح التقنية أيضًا استخدام الإشارات الكهربائية الصادرة عن النبات لمراقبة حالته الصحية، إذ تعكس قيم الجهد وتوقيت تغيراته مستوى نشاط التمثيل الضوئي واستجابة النبات للظروف المحيطة.

وتكتسب هذه الاستخدامات المحتملة أهمية إضافية في المناطق التي يُزرع فيها التين الشوكي لإنتاج ثماره الصالحة للأكل.

ويرجح الباحثون إمكانية تطبيق المبدأ نفسه على نباتات أخرى تعتمد على آلية أيض حمض الكراسولاسيان، مثل الأناناس والأغاف، مع الإشارة إلى أن حساسية بعض النباتات لإدخال الأقطاب الكهربائية قد تحد من استخدام التقنية.

ورغم النتائج الأولية، يؤكد الفريق البحثي ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد القدرة الكهربائية التي يمكن الاستفادة منها عمليًا، ومدى استقرار إنتاجها، وتأثير استخراج الكهرباء على نمو النباتات وصحتها على المدى الطويل.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التجارب في تطوير أنظمة مراقبة زراعية تعتمد على الطاقة المستخلصة من النباتات الحية، بما يقلل الحاجة إلى البطاريات ومصادر الكهرباء الخارجية.