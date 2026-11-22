أظهرت دراسة نشرتها دورية "ساينس" العلمية أن الكبسولات، التي تحتوي كل منها على فتحة واحدة، تستطيع استغلال الطاقة الناتجة عن اضطرابات المياه لفرز الجسيمات وفق خصائصها الفيزيائية، من دون الحاجة إلى تفاعلات كيميائية أو أنظمة ضخ معقدة...

طوّر فريق من الباحثين كبسولات مجوفة متناهية الصغر قادرة على التقاط جسيمات محددة من المياه أو طردها بصورة انتقائية، بالاعتماد على حركة السوائل وتصميم الكبسولات الهندسي، في ابتكار قد يمهد لتطوير تقنيات جديدة لتنقية المياه من الملوثات وتوصيل الأدوية إلى مواقع محددة داخل الجسم.

وأظهرت دراسة نشرتها دورية "ساينس" العلمية أن الكبسولات، التي تحتوي كل منها على فتحة واحدة، تستطيع استغلال الطاقة الناتجة عن اضطرابات المياه لفرز الجسيمات وفق خصائصها الفيزيائية، من دون الحاجة إلى تفاعلات كيميائية أو أنظمة ضخ معقدة.

وأطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "تأثير باك مان"، نسبة إلى شخصية لعبة الفيديو الشهيرة التي تلتهم النقاط، بعدما اكتشفوا أن بعض الكبسولات تلتقط الجسيمات المحيطة بها حتى تمتلئ، بينما تمنع كبسولات أخرى دخول جسيمات مشابهة.

وأوضح الباحث في جامعة نيويورك ستيفانو ساكانا، الذي شارك في قيادة الدراسة، أن الاضطرابات في السوائل تُعد عادة مصدرًا للفوضى، إذ تؤدي إلى خلط المواد وتشتيتها وإهدار الطاقة، لكن الفريق سعى إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان استغلال هذه الحركة العشوائية لإنجاز وظائف مفيدة.

واعتمدت التقنية على إنشاء منطقة هادئة نسبيًا داخل سائل شديد الاضطراب، باستخدام كبسولات بوليمرية مجوفة ذات فتحة واحدة تسمح بتبادل الجسيمات مع الوسط المحيط.

ولاختبار الفكرة، صنع الباحثون الكبسولات ووضعوها داخل سوائل تعرضت للتحريك أو الاهتزاز لتوليد تدفقات مضطربة، ثم أضافوا جسيمات صغيرة لمراقبة حركتها بالقرب من فتحات الكبسولات.

وكشفت التجارب أن جدران الكبسولات تعزل المساحة الداخلية عن معظم الدوامات المتشكلة في السائل المحيط، ما يؤدي إلى نشوء منطقة أكثر هدوءًا أطلق عليها الباحثون اسم "ملجأ الاضطراب".

ولا تتمكن من اختراق هذه المنطقة إلا الدوامات التي تسمح أبعاد فتحة الكبسولة بمرورها، وهو ما يخلق اختلافًا في شدة حركة السائل بين داخل الكبسولة وخارجها.

وينتج عن هذا التباين اختلاف في ظروف التدفق يدفع الجسيمات إلى التحرك باتجاهات محددة، بحيث يمكن التحكم في دخولها إلى الكبسولات أو خروجها منها من خلال تعديل التصميم الهندسي.

وبيّنت النتائج أن هذه الآلية تتيح فرز الجسيمات بصورة انتقائية، إذ يمكن لبعض الكبسولات التقاط جسيمات تتوافق خصائصها مع تصميم الفتحة، في حين تستبعد جسيمات أخرى، حتى عندما تكون الفروق بينها صغيرة.

وتشير الدراسة إلى أن الاستفادة من اضطرابات السوائل بهذه الطريقة قد توفر أساسًا لتطوير وسائل جديدة لفصل الجسيمات الدقيقة، تقوم على توظيف الطاقة الموجودة أصلًا في حركة السائل بدلًا من الاعتماد على العمليات الكيميائية أو أنظمة الضخ المعقدة.

ويرى الباحثون أن التحكم في حركة الجسيمات باستخدام هذه الكبسولات قد يفتح المجال أمام تطبيقات مستقبلية في تنقية المياه وتوصيل الأدوية، من خلال تصميم كبسولات قادرة على التقاط مواد محددة أو إطلاق محتوياتها وفق الخصائص المطلوبة.