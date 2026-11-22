شملت الأعطال خدمات "مايكروسوفت 365"، وأنظمة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفدرالية، وخدمات مصرفية، وشبكة داخلية سرية لوكالة الأمن القومي الأميركية، إضافة إلى خدمات "آبل" و"أمازون ويب سيرفيسز" وشركات أخرى.

أثارت سلسلة من الأعطال التقنية التي ضربت قطاعات حيوية في الولايات المتحدة خلال ستة أيام تساؤلات بشأن قدرة البنية التحتية الرقمية الأميركية على الصمود أمام الأخطاء البرمجية، بعدما تسببت اضطرابات متلاحقة في تعطيل خدمات سحابية ومصرفية وشبكات اتصالات وأنظمة للطيران، من دون ظهور أدلة تربط بينها بهجوم إلكتروني منسق.

وشملت الأعطال خدمات "مايكروسوفت 365"، وأنظمة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفدرالية، وخدمات مصرفية، وشبكة داخلية سرية لوكالة الأمن القومي الأميركية، إضافة إلى خدمات "آبل" و"أمازون ويب سيرفيسز" وشركات أخرى.

ورغم تزامن هذه الحوادث خلال فترة قصيرة، أكدت السلطات الأميركية أنها لم تعثر على مؤشرات تثبت وجود هجوم سيبراني منسق أو نشاط إلكتروني تقف وراءه دولة أجنبية، فيما أرجعت مؤسسات متضررة انقطاع خدماتها إلى أخطاء برمجية وأعمال صيانة وتحديثات داخلية.

وخلص تقرير نشرته "التحالف من أجل أمن الحوسبة السحابية"، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أن الحوادث تكشف مشكلة تتعلق بهشاشة الأنظمة الرقمية المترابطة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصممة لضمان استمرارية الخدمات قد تسهم أحيانًا في تفاقم الأعطال بدلًا من احتوائها.

من البريد الإلكتروني إلى المطارات

بدأت موجة الاضطرابات في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تعرضت خدمات "مايكروسوفت 365" لعطل عالمي استمر قرابة 24 ساعة، وأثر في خدمات البريد الإلكتروني وأدوات العمل والتواصل، بما فيها "آوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت".

وبحسب المعلومات الأولية التي أعلنتها "مايكروسوفت"، نتج العطل عن تزامن زيادة مفاجئة في حركة البيانات مع انخفاض القدرة التشغيلية للخوادم، ما أدى إلى تفعيل خلل برمجي كان موجودًا منذ تحديث أُجري في يوليو/ تموز الماضي.

وأشار تقرير "التحالف من أجل أمن الحوسبة السحابية" إلى أن نحو 14% من القدرة التشغيلية لخوادم البوابة الشبكية كانت خارج الخدمة عندما انتقلت إليها أعباء إضافية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وتعطيل الخدمات.

وفي اليوم التالي، شهد قطاع الطيران الأميركي اضطرابًا واسعًا بعدما قررت "إدارة الطيران الفدرالية" وقف إقلاع الرحلات في أنحاء الولايات المتحدة لأكثر من أربع ساعات، إثر خلل أصاب شبكة الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية.

وأعلنت الإدارة، في بيان نشرته في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن التحقيقات الأولية كشفت تدفقًا غير طبيعي للبيانات إلى الشبكة، بمعدل ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، ما تسبب في اضطراب معدات قديمة تعتمد عليها أنظمة الاتصالات والرادار.

وأوضحت أن الاضطرابات طالت 17 مركزًا من أصل 22 مركزًا لمراقبة الحركة الجوية، وأن التحقيقات تركزت على موقع رادار في ولاية تكساس وموقع اتصالات في أركنساس، حيث كانت شركة متعاقدة تنفذ أعمالًا تضمنت تركيب جهاز توجيه جديد.

وبحسب الإدارة، ألغت شركات الطيران نحو 12 ألفًا و462 رحلة في ذلك اليوم، بينها 9082 رحلة لشركات الطيران الكبرى، مع تأكيدها أن هذه الإلغاءات لم تكن جميعها ناجمة بصورة مباشرة عن قرار وقف الإقلاع.

وشددت الإدارة على عدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني، مؤكدة أن أنظمة الاتصال والرادار لم تتوقف بالكامل، وأن إجراءات السلامة أتاحت هبوط الطائرات الموجودة في الجو.

أعطال مصرفية واتصالات استخباراتية

امتدت الاضطرابات إلى القطاع المصرفي عندما واجه عملاء بنك "جيه بي مورغان تشيس" مشكلات في تنفيذ بعض المعاملات، انعكست على تحويلات مرتبطة بمصارف أخرى وخدمة المدفوعات "زيل".

وأرجع البنك الخلل إلى مشكلة برمجية في أنظمته الداخلية، مؤكدًا عدم وجود أدلة على ارتباطها بهجوم سيبراني.

وفي اليوم نفسه، علقت شركة "يونايتد إيرلاينز" إقلاع عدد من رحلاتها لنحو 90 دقيقة، بسبب خلل في النظام المستخدم لحساب وزن الطائرات وتوازنها، بحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام أميركية عن الشركة ونقابة الطيارين.

وتعرضت شبكة الاتصالات الداخلية السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية لاضطرابات، فيما أعلنت الوكالة أن بعض أنظمتها تأثر خلال أعمال صيانة دورية.

وأكدت الوكالة أن قدراتها الأساسية المرتبطة بالأمن القومي ظلت تعمل، وأن بنيتها التحتية تتضمن أنظمة احتياطية مصممة للحفاظ على استمرار العمليات.

وشهد اليوم نفسه تعطل عدد من خدمات "آبل"، بينها تسجيل الدخول إلى "آي كلاود" ومتجر التطبيقات، فيما أبلغ مستخدمون عن مشكلات في خدمة الدفع "آبل باي".

وأرجعت الشركة الانقطاع إلى تحديث داخلي، نافية أن يكون ناجمًا عن هجوم إلكتروني.

لماذا تتحول الأخطاء الصغيرة إلى أعطال واسعة؟

يرى خبراء أن خطورة هذه الحوادث لا تكمن فقط في عدد المؤسسات المتضررة، بل في الطبيعة المترابطة للأنظمة الرقمية الحديثة، التي تعتمد فيها خدمات عديدة على مزودي البنية السحابية والبرمجيات وأدوات التحقق من الهوية وإدارة الشبكات.

وقال أستاذ الأمن السيبراني في جامعة "سنترال كوينزلاند" الأسترالية، محمود الخضر، في تصريحات لموقع "الجزيرة نت"، إن قدرة الأنظمة الرقمية على مقاومة الاختراقات تختلف عن قدرتها على تحمل الأعطال التشغيلية.

وأوضح أن الخدمات الحديثة تقوم على طبقات تقنية مترابطة، ما يجعل أي تغيير في إحدى هذه الطبقات قادرًا على التأثير في أعداد كبيرة من الخوادم والخدمات خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن التحديثات الروتينية قد تؤدي إلى ظهور أخطاء برمجية ظلت غير مكتشفة لأسابيع أو أشهر، فيما يمكن لآليات الاسترداد الآلي أن تزيد المشكلة تعقيدًا عندما تنقل أعباء العمل إلى أنظمة أخرى تواجه الضغوط نفسها.

وتتفق هذه القراءة مع نتائج تقرير "التحالف من أجل أمن الحوسبة السحابية"، الذي أشار إلى أن بعض الأعطال الأخيرة تفاقمت بسبب آليات احتياطية مصممة أصلًا لمنع توقف الخدمات.

ولفت التقرير إلى أن الأنظمة الاحتياطية قد تتشارك مع الأنظمة الأساسية في البرمجيات أو البنية التحتية، ما يجعلها عرضة للتأثر بالأخطاء نفسها.

وقالت مديرة الابتكار الداخلي في شركة "هانتريس" الأميركية للأمن السيبراني، شارون مارتن، لـ"الجزيرة نت"، إن اعتماد المؤسسات الكبرى على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية يمثل جزءًا من المشكلة.

ويعني هذا الترابط أن تعطل خدمة واحدة قد يمتد إلى مؤسسات أخرى تعتمد عليها، حتى لو لم تتعرض أنظمتها الداخلية لأي خلل مباشر.