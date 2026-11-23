عززت بنوك أميركية ضوابط استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وقيدت صلاحيات وصولهم إلى الأنظمة والبيانات الحساسة، عقب حوادث كشفت قدرتهم على تجاوز إجراءات الحماية، وسط مخاوف من تهديد أمن الأنظمة المصرفية وتعطيل عملياتها.

قالت مصادر في قطاعي البنوك والذكاء الاصطناعي إن بنوكا أميركية كبرى ومتوسطة شددت الضوابط المفروضة على وكلائها للذكاء الاصطناعي لمنع خروجهم عن السيطرة، وذلك عقب وقائع بارزة في شركات تكنولوجيا كشفت عن نقاط ضعف محتملة.

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ومنعت البنوك الأميركية بالفعل وكلاء ​الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية من العمل داخل حسابات العملاء أو تنفيذ معاملات مالية، كما عززت القيود على كيفية ‌عمل الوكلاء المطورين داخليا.

وجاء التدقيق المتزايد في الوكلاء الداخليين بعد تمكن نماذج تجريبية تابعة لشركة "أوبن إيه آي" من التحايل على ضوابط الاختبار، والوصول إلى أنظمة لدى الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" وشركة "هاغينغ فيس" ومؤسسات أخرى، مما دفع عددا من البنوك إلى تشكيل فرق داخلية لمراجعة أنظمتها.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إنه لتجنب وقائع مماثلة لتلك ​التي شهدتها "هاغينغ فيس"، بدأت عدة بنوك أميركية تقييد نطاق وصول الوكلاء الداخليين إلى الأنظمة بوسائل منها فصلهم عن الأنظمة ​الحساسة، وتحسين قدراتها على اكتشاف الأنشطة الضارة ووقفها.

وأضاف أحد المصادر أن البنوك تحد من مدة العمل المتواصل للوكلاء، وتحجب عنهم كلمات المرور والسجلات، كما تضع خططا احتياطية لضمان استمرار العمليات إذا لزم وقف تشغيل أحد الوكلاء.

وذكر مصدران ​أن هناك بنوكا تعمل أيضا على تعزيز الفصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وبقية الأنظمة التقنية، وتشديد القيود على البيانات والأنظمة التي يمكنهم الوصول إليها، ​وإخضاعهم لبرامج إدارة الهوية والصلاحيات المعمول بها. كما تحد من بيانات الاعتماد الممنوحة لهم والأنشطة والأنظمة المصرح لهم بالدخول إليها، مع إبقاء بيئات الاختبار معزولة عن الأنظمة المستخدمة في العمليات المصرفية اليومية.

وقال أحد المصادر إن الواقعة التي شهدتها "هاغينغ فيس"، حين خرج نموذج من "أوبن إيه آي" عن السيطرة وتسبب في اختراق إلكتروني هدد ​البنية التحتية للشركة الناشئة، أثرت سلبا في حماسة البنوك لاعتماد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، ودفعها إلى فرض قيود أكثر صرامة على الصلاحيات والأنشطة ​والأنظمة المتاحة للوكلاء الداخليين.

وذكرت المصادر أنه رغم عدم مواجهة أي بنك حتى الآن حوادث مماثلة، فإن عددا من البنوك الكبرى والمتوسطة أنشأ فرقا داخلية لدراسة كيفية ‌إفلات النماذج ⁠من القيود المفروضة عليها، وتقييم ما إذا كانت أنظمتها تعاني من ثغرات مشابهة، واقتراح إجراءات حماية إضافية.

وتستخدم جميع البنوك الأميركية الكبرى تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل في أنشطة تشمل إدارة الثروات، والمدفوعات والمعاملات ووظائف مؤسسية أخرى. وعلى عكس البرمجيات التقليدية، يمكن للوكلاء اتخاذ قرارات مستقلة واستخدام أدوات مختلفة والتفاعل مع عدة أنظمة في آن واحد لإنجاز المهمات.

وتواجه البنوك بالفعل تحديات مرتبطة بضرورة تحديث الأنظمة وإصلاح الثغرات المكتشفة حديثا بوتيرة متسارعة، في ​ظل إسهام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة ​على نطاق واسع والنماذج اللغوية ⁠الكبيرة في تسريع اكتشاف الثغرات البرمجية، وقد واجه بنك "جيه بي مورغان" في وقت سابق خللا برمجيا.

ووفقا لأربعة مصادر مطلعة، تدرس البنوك سبل رصد الحالات التي يبدأ فيها أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام بيانات اعتماد مخصصة لموظف بشري، ​كما تراجع مدى نجاح آليات "الوقف الطارئ"، التي تتيح فصل الوكلاء الذين يعتريهم خلل أو يواجهون اختراقا عن ​الأنظمة الأخرى وتتبع ⁠العمليات التي أنشؤوها.

وأضافت المصادر أن البنوك، إدراكا منها لاحتمال اضطراب بعض العمليات في حال وقف أحد الوكلاء، تختبر إجراءات احتياطية لضمان استمرار مهمات مثل التعامل مع القروض، وكشف الاحتيال ومراجعة جرائم الاحتيال المالي.

وقال أحد المصادر إن البنوك تعمل أيضا على الحد من حجم العمل الذي يمكن للوكيل تنفيذه، مما ⁠يسهم في ​خفض التكاليف وتقليص الأضرار المحتملة في حال وقوع أخطاء.

وقال ناريش راهيغا، وهو خبير مستقل ​في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ومسؤول سابق في مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة: "تركز البنوك بدرجة أكبر بكثير على مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد تشغيلهم، وإدارة المخاطر المرتبطة ​بهم".

وأضاف قائلا: "على عكس النماذج التقليدية، قد يظهر الوكلاء بعد تشغيلهم سلوكيات لم تُرصد خلال مراحل الاختبار والتحقق".