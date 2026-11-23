أعلنت المفوضية، الإثنين، تعطيل منصة "أكاديمية الاتحاد الأوروبي"، وهي منصة إلكترونية رسمية تقدم دورات ومواد تعليمية تابعة لمؤسسات الاتحاد، بعد تأكد تعرض بيانات بعض مستخدميها للتسريب...

تعرضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني واسع النطاق باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أدى إلى تسريب بيانات شخصية لمستخدمي إحدى منصاتها الإلكترونية وتعطيل عدد من خدماتها، فيما تواصل السلطات الأوروبية التحقيق في اختراق بدأ رصده قبل نحو شهر، وسط شبهات بتورط قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية.

وأعلنت المفوضية، الإثنين، تعطيل منصة "أكاديمية الاتحاد الأوروبي"، وهي منصة إلكترونية رسمية تقدم دورات ومواد تعليمية تابعة لمؤسسات الاتحاد، بعد تأكد تعرض بيانات بعض مستخدميها للتسريب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن المؤسسة أبلغت المستخدمين المتضررين، وأوقفت الوصول إلى المنصة مؤقتًا في إجراء احترازي، بالتزامن مع اتخاذ تدابير أمنية إضافية.

وأوضح رينييه أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الحجم الدقيق للبيانات المسربة، فيما تواصل الفرق المختصة تقييم آثار الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائه.

وكانت المفوضية قد أعلنت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرض أنظمتها لحملة سيبرانية استُخدمت فيها أدوات ذكاء اصطناعي، مشيرة إلى أن الهجوم رُصد للمرة الأولى في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل تأكيده بعد تحقيق أولي في 26 من الشهر نفسه.

وأكدت حينها عدم العثور على أدلة تشير إلى تسريب بيانات موظفي المفوضية على نطاق شامل، رغم استمرار التحقيقات بشأن مدى تأثر الأنظمة والمعلومات.

وفي تطور يتعلق بالتحقيقات، أفادت شبكة "يورونيوز"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن المفوضية الأوروبية تشتبه في وقوف شبكة قراصنة مدعومة من الصين وراء الهجوم، الذي لم تتمكن الفرق الأمنية من احتوائه بالكامل.

وبحسب التقرير، تحمل المجموعة المشتبه بها اسمًا رمزيًا مرتبطًا بـ"باندا"، فيما تستند الشبهات إلى طبيعة الهجوم والأدوات التقنية المستخدمة فيه.

وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم لا يزال يؤثر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمفوضية، ما اضطرها إلى تعطيل بعض الخدمات الداخلية احترازيًا لمنع اتساع نطاق الاختراق.

ولم تعلن المفوضية رسميًا هوية الجهة المسؤولة، في حين تنفي الحكومة الصينية باستمرار الاتهامات المتعلقة بدعم مجموعات قرصنة تستهدف مؤسسات وجهات دولية.

أفادت "يورونيوز" بأن المهاجمين استخدموا أداة تحمل اسم "آرتكس"، وهي برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة المعلوماتية.

وصُممت هذه الفئة من الأدوات أساسًا لمساعدة المختصين في الأمن السيبراني على اختبار الأنظمة وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة، لكنها قد تُستخدم أيضًا لأغراض هجومية من خلال اكتشاف الثغرات القابلة للاستغلال.

وكانت جهات أمنية أميركية وأوروبية قد حذرت من إساءة استخدام هذه الأداة في هجمات تستهدف المؤسسات والشبكات التقنية.

وبحسب "يورونيوز"، ربطت شركات متخصصة في الأمن السيبراني، بينها "مايكروسوفت" و"كراود سترايك"، استخدام "آرتكس" في حملات تجسس إلكتروني سابقة بمجموعات قرصنة مرتبطة بالصين، من بينها "ستورم 0940" و"باندا فايبر".

غير أن استخدام الأداة نفسها لا يشكل دليلًا قاطعًا على هوية المسؤولين عن الهجوم على المفوضية الأوروبية، إذ لم تعلن التحقيقات بعد نتائج نهائية بشأن الجهة المنفذة.

وأثار الهجوم انتقادات داخل المفوضية الأوروبية، خصوصًا بشأن طريقة إبلاغ الموظفين بحجم الحادث والتدابير المتخذة للتعامل معه.

وانتقدت نقابة رئيسية تمثل موظفي المفوضية محدودية التواصل الداخلي، بعدما علم بعض العاملين بتفاصيل الاختراق عبر وسائل الإعلام بدلًا من القنوات الرسمية.

في المقابل، نقلت "يورونيوز" عن مسؤول في المفوضية أن الحفاظ على سرية بعض المعلومات كان ضروريًا لتجنب إثارة الذعر، وعدم تنبيه المهاجمين إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لتعقبهم واحتواء الهجوم.

وتزامن الاختراق مع اضطرابات طاولت أنظمة داخلية للمفوضية، بينها خدمات مرتبطة بإدارة شؤون الموظفين والرواتب والإجازات، وسط تحذيرات من احتمال استمرار تأثير الحادث في بعض الخدمات التقنية.

يأتي الهجوم في ظل تحذيرات متزايدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف الثغرات الأمنية وتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيدًا.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية، في تقرير نشرته مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن مسؤولين تنفيذيين في شركات الأمن السيبراني "مانديانت" و"كراود سترايك" و"كرول"، أن الطلب على خدمات الاستجابة الطارئة للهجمات الإلكترونية ارتفع بصورة حادة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المسؤولون إلى تزايد الضغوط على الفرق المتخصصة في مواجهة الاختراقات، مع اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة السيبرانية الهجومية.

وبحسب التقرير، اضطرت بعض الشركات المتخصصة إلى رفض طلبات جديدة للحصول على خدمات الاستجابة الطارئة، نتيجة ارتفاع حجم العمل والضغط على فرقها الفنية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على اكتشاف الثغرات واستغلالها، في وقت تواصل فيه المفوضية الأوروبية التحقيق في الهجوم وتقييم الأضرار التي لحقت بأنظمتها وبيانات مستخدمي خدماتها.