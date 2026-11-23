حذر كبير علماء "أوبن إيه آي" من احتمال أن يسهم الذكاء الاصطناعي نفسه، اعتبارًا من عام 2027، في تحقيق اختراقات جوهرية في أساليب تدريب النماذج، ما قد يؤدي إلى تسارع تطور قدراتها بوتيرة تفوق التقدم المحرز في تقنيات مراقبتها والتحكم

دعا كبير العلماء في شركة "أوبن إيه آي"، جاكوب باتشوكي، إلى وضع حدود مشتركة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، والاتفاق على معيار موحد لقياس تقدم قدراتها، محذرًا من أن التطورات المتوقعة في تقنيات تدريب النماذج اعتبارًا من عام 2027 قد تتجاوز قدرة المطورين على مراقبتها وضمان سلامتها.

وحظي المقترح بتأييد الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للتقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي.

وطرح باتشوكي مقترحه في مقال نشرته "أوبن إيه آي"، الأحد، دعا فيه الشركات المطورة للنماذج المتقدمة إلى الاتفاق على سقف محدد لقدراتها، وعدم تجاوزه قبل إحراز تقدم ملموس في وسائل فهم سلوك هذه النماذج ومراقبتها والتحكم فيها.

واقترح اعتماد مقياس "بيربليكسيتي"، إلى جانب مؤشرات أخرى، لتحديد مستوى تقدم النماذج ووضع معايير مشتركة للسلامة على مستوى القطاع.

ويقيس "بيربليكسيتي" مدى قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالرمز التالي في تسلسل البيانات، وهو ما يُستخدم لتقييم أدائه في معالجة النصوص. وكلما انخفضت قيمة هذا المقياس، دلّ ذلك على تحسن دقة تنبؤات النموذج.

وبحسب باتشوكي، فإن اعتماد مقياس مشترك من شأنه توفير أساس للمقارنة بين النماذج التي تطورها الشركات المختلفة، والمساعدة في تحديد العتبات التي ينبغي عدم تجاوزها قبل تطوير أدوات كافية لمراقبة سلوكها وضمان سلامتها.

وحذر كبير علماء "أوبن إيه آي" من احتمال أن يسهم الذكاء الاصطناعي نفسه، اعتبارًا من عام 2027، في تحقيق اختراقات جوهرية في أساليب تدريب النماذج، ما قد يؤدي إلى تسارع تطور قدراتها بوتيرة تفوق التقدم المحرز في تقنيات مراقبتها والتحكم فيها.

واعتبر أن هذا الاحتمال يستدعي اتفاق المطورين مسبقًا على حدود واضحة، وربط السماح بتجاوزها بتحقيق مراحل محددة من التقدم في فهم سلوك النماذج وتطوير وسائل السلامة.

وأكد باتشوكي أهمية وضع معيار مشترك على مستوى القطاع، يتضمن سقفًا أوليًا لقدرات النماذج، إلى جانب تحديد المتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من التطوير.

من جانبه، أعلن ألتمان تأييده للمقترح في منشور على منصة "إكس"، داعيًا الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى السعي نحو اتفاق بشأن حدود مشتركة لتطوير النماذج المتقدمة.

ووصف ألتمان مقال باتشوكي بأنه "أهم ما نشرته أوبن إيه آي منذ فترة"، معتبرًا أن الاتفاق على هذه الحدود يمكن أن يساعد في ضمان سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي والحفاظ على القدرة على التحكم فيها.