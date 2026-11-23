مع توجه الشركة إلى تطوير وكيل ذكاء اصطناعي قادر على التحكم في الأجهزة، تعود مسألة التوازن بين حماية المستخدمين وإتاحة الوصول إلى وظائف أنظمة التشغيل للشركات المنافسة إلى واجهة النقاش بشأن مستقبل خدمات الذكاء الاصطناعي...

تعمل شركة "آبل" على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي قادر على التحكم في الأجهزة والتطبيقات وتصفح الإنترنت وكتابة الأكواد البرمجية وتصحيح أخطائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق المساعدين الأذكياء القادرين على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، وسط منافسة متصاعدة مع شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا".

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، كشفت إعلانات توظيف أدرجتها "آبل" على موقعها الإلكتروني عن تفاصيل المشروع، الذي يستهدف تطوير مساعد ذكي استباقي يستطيع التخطيط للمهام المعقدة، واختيار الأدوات المناسبة لتنفيذها، والتنقل بين التطبيقات والخدمات بصورة مستقلة.

وتبحث الشركة عن مدير هندسي أول للإشراف على تطوير هذه القدرات، فيما يعمل فريق متخصص على بناء الأساس التقني للمشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى، وقد لا يصبح متاحًا للمستخدمين قبل نهاية عام 2027.

ولم يرد متحدث باسم "آبل" على طلب من "بلومبرغ" للتعليق على المشروع.

توضح إعلانات التوظيف أن "آبل" تسعى إلى تطوير وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع استخدام الحاسوب بطريقة تحاكي أداء المستخدم المتمرس، بما يشمل تصفح المواقع الإلكترونية وتشغيل التطبيقات وتنفيذ الأوامر البرمجية والتفاعل مع الخدمات المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تمكين الوكيل من التخطيط لمهام تتطلب خطوات متعددة، وتنفيذها عبر متصفحات الإنترنت وواجهات التطبيقات وأدوات البرمجة، مع تحديد الوسيلة الأنسب لكل خطوة.

كما تعمل الشركة على تطوير أنظمة تسمح بتنسيق العمل بين عدة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين، بحيث يتولى كل وكيل تنفيذ جزء محدد من المهمة، قبل دمج النتائج للوصول إلى المخرج النهائي.

وتعتمد هذه التقنية على منح أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التفاعل المباشر مع واجهات التطبيقات وأنظمة التشغيل، بدلًا من اقتصار دورها على الإجابة عن الأسئلة أو تقديم إرشادات نصية للمستخدمين.

وتشير إعلانات التوظيف إلى أن "آبل" تضع حماية الخصوصية وجودة تجربة الاستخدام ضمن المتطلبات الأساسية لتطوير الخدمة الجديدة.

يأتي المشروع في إطار توجه أوسع داخل "آبل" لتسريع تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، في ظل اتساع الفجوة بين المساعدين الرقميين التقليديين والأنظمة الجديدة القادرة على تنفيذ إجراءات فعلية نيابة عن المستخدمين.

ووفقًا لـ"بلومبرغ"، يضغط الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، جون تيرنوس، على رئيس قطاع هندسة البرمجيات، كريج فيديريجي، لتبني استراتيجية أكثر طموحًا وتسريع وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويشمل هذا التوجه العمل على تحويل المساعد الصوتي "سيري" إلى نظام أكثر استقلالية، يستطيع تنفيذ مهام معقدة دون الحاجة إلى تدخل المستخدم في كل خطوة.

وتواجه "آبل" منافسة متزايدة من شركات أطلقت بالفعل أدوات تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين تفويض مهام مثل حجز الرحلات والمطاعم وإعداد الموجزات الإخبارية وتطوير البرمجيات.

وخلال الأشهر الأخيرة، برز تطبيق "ميوز" التابع لشركة "ميتا" بفضل قدراته على تنفيذ المهام، فيما وسعت "أنثروبيك" اختبارات وكيلها "ديويت"، وأضافت "أوبن إيه آي" قدرات جديدة إلى خدمة "دوتس".

كما طورت "غوغل" وكيلها الذكي "تاسكس"، وأضافت إليه إمكانية إجراء مكالمات هاتفية نيابة عن المستخدمين، وهي قدرة تتوفر أيضًا في "غروك بوت" التابع لإيلون ماسك.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أتاحت "غوغل" لوكيلها "جيميناي" استخدام الحاسوب وتنفيذ المهام عبره، بما يشمل التفاعل مع واجهات التطبيقات والتنقل بين النوافذ والقوائم.

وانعكست المنافسة على ترتيب التطبيقات في متجر "آبل"، إذ احتل "ميوز" المركز الثاني بين التطبيقات المجانية، خلف "تيك توك"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما جاء تطبيقا "تشات جي بي تي" و"كلود" ضمن المراكز الخمسة الأولى.

بالتوازي مع تطوير وكيلها الخاص، أدخلت "آبل" تغييرات على نظام تشغيل حواسيب "ماك" تجعل منح وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركات أخرى صلاحيات التحكم في الأجهزة أكثر تعقيدًا.

وبحسب "بلومبرغ"، تتضمن النسخة التجريبية من تحديث "ماك أو إس 27.3" شاشات تحذيرية إضافية، تطلب من المستخدمين إعادة النظر قبل السماح لوكلاء خارجيين بالتحكم في حواسيبهم.

وأصبح تفعيل أدوات استخدام الحاسوب المرتبطة بخدمات "تشات جي بي تي" يتطلب المرور عبر 14 خطوة منفصلة، مقارنة بأربع خطوات سابقًا.

وتقول "آبل" إن هذه الإجراءات تستهدف حماية المستخدمين وتعزيز أمن أجهزتهم، في حين يرى بعض المستخدمين ومطوري أدوات الذكاء الاصطناعي أنها قد تشكل عقبات أمام الشركات المنافسة.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات مع توسع قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين قد يحتاجون إلى تشغيل أكواد برمجية والوصول إلى بيانات تسجيل الدخول والتفاعل مع الملفات والخدمات نيابة عن المستخدمين.

وتشير متطلبات التوظيف التي نشرتها "آبل" إلى ضرورة اعتماد ضوابط دقيقة لإدارة الصلاحيات، واستخدام بيئات تشغيل معزولة تحد من وصول البرامج إلى موارد النظام والملفات والشبكات، إلى جانب توفير آليات تضمن الشفافية بشأن الإجراءات المنفذة.