أثارت قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة مخاوف إضافية، بعدما كشفت شركات مطورة لهذه الأنظمة عن استخدامها في هجمات سيبرانية استهدفت شركات ومؤسسات خاصة وجهات حكومية في دول عدة...

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، دول العالم إلى وضع إطار دولي مشترك لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي خلال عام، على أن يستند إلى مبادئ مشتركة وتدعمه آليات رقابة مستقلة وذات مصداقية.

وجاءت دعوة غوتيريس خلال مشاركته في القمة الخاصة بسلامة الذكاء الاصطناعي، التي عقدت في العاصمة الباربادوسية بريدجتاون، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقًا لما نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي.

ويكثّف غوتيريس، مع اقتراب انتهاء ولايته على رأس المنظمة الدولية، دعواته إلى اتخاذ تدابير تضمن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحدّ من مخاطر استخدامها، بما في ذلك احتمال تطوير ما يُعرف بـ"الروبوتات القاتلة".

وتأتي الدعوة الأممية وسط تباين مواقف مسؤولي كبرى شركات التكنولوجيا بشأن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي والضوابط التي ينبغي فرضها على القطاع.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، ورئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، قد دعوا في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.

في المقابل، يدعم مسؤولون آخرون في القطاع، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة.

وتبدو احتمالات فرض الهيئات التنظيمية الأميركية قيودًا على تطوير القطاع محدودة، في ظل توجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نحو الاعتماد على الالتزامات الطوعية لشركات التكنولوجيا.

وكان ترامب قد استضاف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مجموعة من مسؤولي شركات التكنولوجيا الأميركية، الذين وافقوا على الالتزام بقواعد سلوك طوعية تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.

وخلال زيارته إلى الصين، الأسبوع الماضي، أعلن ترامب معارضة الولايات المتحدة لأي شكل من أشكال التنظيم العالمي للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن إدارته لن تسمح باتخاذ إجراءات من شأنها تقييد تطوير الذكاء الفائق.

غير أنه أشار، عقب لقائه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى رغبة الجانبين في وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، والعمل معًا على صياغة قواعد تنظيمية في هذا المجال.

وتتصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل احتمالات توظيفها في اختراق البنى التحتية وإنتاج أسلحة بيولوجية.

كما أثارت قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة مخاوف إضافية، بعدما كشفت شركات مطورة لهذه الأنظمة عن استخدامها في هجمات سيبرانية استهدفت شركات ومؤسسات خاصة وجهات حكومية في دول عدة.

