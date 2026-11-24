قالت الشركة، في إعلان نشرته عبر مدونتها الرسمية، إن المنظومة تستهدف تسريع مراحل العمل التي تلي كتابة الشيفرات البرمجية، من خلال أتمتة عمليات المراجعة ومعالجة الأخطاء والموافقة على التعديلات...

أطلقت شركة "أنثروبيك" منظومة "كلود شيب"، التي تضم وكلاء ذكاء اصطناعي لمراجعة التعديلات البرمجية وإصلاح الأخطاء والموافقة تلقائيًا على التغييرات الروتينية، وفق سياسات تحددها فرق التطوير.

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أطلقت شركة "أنثروبيك"، الإثنين، منظومة جديدة تحمل اسم "كلود شيب"، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي مراجعة التعديلات البرمجية وإصلاح مشكلاتها واتخاذ قرارات بشأن اعتمادها، وفق ضوابط تضعها فرق تطوير البرمجيات.

وقالت الشركة، في إعلان نشرته عبر مدونتها الرسمية، إن المنظومة تستهدف تسريع مراحل العمل التي تلي كتابة الشيفرات البرمجية، من خلال أتمتة عمليات المراجعة ومعالجة الأخطاء والموافقة على التعديلات.

وتتألف المنظومة من ثلاث أدوات، تشمل أداة "كود ريفيو" المخصصة لمراجعة الشيفرات البرمجية والكشف عن المشكلات المحتملة فيها، والمتاحة بالفعل بصورة عامة.

أما الأداة الثانية، التي تحمل اسم "بي آر ستيوارد"، فتتولى معالجة الاختبارات البرمجية الفاشلة، وحل التعارضات التي تظهر عند محاولة دمج تعديلات مختلفة في الشيفرة البرمجية.

وتوثّق الأداة التغييرات التي تجريها، وتوضح للمطورين طبيعة الإصلاحات وكيفية التراجع عنها عند الحاجة.

وتتيح الأداة الثالثة، "كلود أبروفلز"، لفرق التطوير تفويض الذكاء الاصطناعي بالموافقة على التعديلات البرمجية الروتينية، وفق سياسة مكتوبة بلغة طبيعية في ملف داخل مستودع المشروع البرمجي.

ويمكن للفرق تحديد أنواع التعديلات التي يُسمح للذكاء الاصطناعي باعتمادها تلقائيًا، وتلك التي تتطلب مراجعة بشرية قبل الموافقة عليها.

وأوضحت "أنثروبيك" أن نموذجها "كلود" يتولى بالفعل كتابة معظم الشيفرات البرمجية التي ينتجها فريق تطوير "كلود كود"، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تسريع المراحل اللاحقة لكتابة البرمجيات بالوتيرة ذاتها.

ومع ذلك، أوصت الشركة بتشغيل أداة الموافقة الآلية في وضع المراقبة أولًا، بحيث تقيّم التعديلات دون اعتمادها فعليًا، ما يتيح للفرق اختبار السياسات التي وضعتها قبل تفويض الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات الموافقة.

وتتوفر منظومة "كلود شيب" للمشتركين في باقتي "كلود تيم" و"كلود إنتربرايز"، وتدعم المستودعات البرمجية المستضافة على منصة "غيت هاب"، فيما لا تزال أداتا معالجة التعديلات والموافقة الآلية في المرحلة التجريبية.

