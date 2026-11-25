وافق هوانغ على الخضوع لاستجواب مغلق ومسجل أمام لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية واللجنة المختصة بالصين في مجلس النواب، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والمشاركة في جلسة استماع علنية أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ....

صعّدت عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأميركية، بعد تدخل مباشر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حدة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وسط مطالب من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأثار قرار مجلس إدارة الشركة إعادة هوانغ إلى منصبه، الإثنين، اعتراضات بشأن التداعيات المحتملة للخطوة على الأمن القومي الأميركي، في ظل التحقيقات المتعلقة بشبهات وصول رقائق متقدمة إلى الصين بالمخالفة للقيود الأميركية.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه على خلفية الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقة بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وكانت تعمل لدى شركة تدير مركز بيانات في سنغافورة، يُعتقد أنها مرتبطة بعمليات تهريب رقائق متقدمة إلى الصين.

وأكد مشرعون أميركيون أن عودة هوانغ لن تؤثر في مسار التحقيقات، فيما تتزايد المطالب بالكشف عن المعلومات التي استند إليها مجلس إدارة الشركة في تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بإعادته إلى منصبه.

ووافق هوانغ على الخضوع لاستجواب مغلق ومسجل أمام لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية واللجنة المختصة بالصين في مجلس النواب، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والمشاركة في جلسة استماع علنية أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، في الثالث من الشهر ذاته.

وبحسب موقع "بوليتيكو"، تتمسك اللجان بمواصلة استجواب هوانغ، معتبرة أن قرار إعادته إلى منصبه لا يبدد المخاوف المرتبطة بالأمن القومي.

ونقل الموقع عن متحدث باسم الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قوله إن عودة هوانغ لا تغير شيئًا في مسار التحقيقات، وإن تساؤلات جدية بشأن التداعيات الأمنية لا تزال دون إجابات.

وتشمل التحقيقات مدى علم "إنفيديا" بالأنشطة المرتبطة بتهريب الرقائق إلى الصين، وطبيعة تعامل إدارة ترامب ووزارة التجارة الأميركية مع التحذيرات المتعلقة بهذه الأنشطة.

كما تتجه المساعي الرقابية إلى استدعاء مسؤولين حكوميين وأعضاء في إدارة الشركة، للكشف عن ملابسات قرار إعادة هوانغ والأسس التي استند إليها مجلس الإدارة.

وامتدت الانتقادات الموجهة إلى ترامب لتشمل أعضاء في الحزب الجمهوري، طالبوا بتوضيحات بشأن دور الإدارة الأميركية في إعادة هوانغ إلى قيادة الشركة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، طالب السيناتور الجمهوري، جون كيرتس، بالكشف عن الجهات الحكومية التي قدمت المشورة لمجلس إدارة "إنفيديا"، وطبيعة المعلومات التي حصل عليها المجلس قبل اتخاذ قراره.

كما انتقد السيناتور الجمهوري، بيت ريكتس، إعادة تعيين هوانغ، معتبرًا أن سلوكه لا يبرر عودته، وأن القرار لا يعفي الشركة من الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمصير الرقائق ومخاطر تصديرها.

من جانبه، اعتبر السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، أن الشركة ومجلس إدارتها يتحملان التبعات القانونية والمخاطر المتعلقة بسمعة الشركة، بينما تتحمل الولايات المتحدة المخاطر الأمنية المحتملة.

وشكك السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، في تقييم مجلس الإدارة للمخاطر الأمنية، مطالبًا بالكشف عن الأساس الذي استند إليه في استبعاد وجود تهديد للأمن القومي.

وفي تصريحات لموقع "أكسيوس"، أشار كيرتس إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد أكد، الأسبوع الماضي، عدم اعتزامه إعادة هوانغ إلى منصبه، متسائلًا عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير موقفه.

وأعادت الأزمة ملف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين إلى صدارة النقاشات التشريعية في واشنطن، مع مساعي أعضاء في الحزبين لإدراج قيود إضافية ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، المتوقع إقراره قبل نهاية العام.

وذكر موقع "بوليتيكو" أن مقترحات تشديد ضوابط التصدير كانت تواجه ضغوطًا من شركة "إنفيديا" وشركات أخرى، نظرًا لأهمية السوق الصينية بالنسبة إلى إيراداتها، غير أن الأزمة الأخيرة عززت المساعي لإدراج هذه القيود ضمن التشريع الدفاعي.

وتدفع السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، المرشحة لتولي رئاسة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ خلال الدورة المقبلة، باتجاه إقرار تشريعات تحظى بدعم الحزبين لتقييد مبيعات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.

كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى اعتماد تشريعات صارمة بشأن صادرات التكنولوجيا الأميركية، لمنع استغلالها من جانب الصين وخصوم آخرين للولايات المتحدة.

وأكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الجمهوري توم كوتون، استمرار الحاجة إلى التحقيق في القضية، مشيرًا إلى مساعيه لتمرير مشروع "قانون أمن الرقائق".

ويستهدف المشروع تعزيز آليات تتبع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتحقق من وجهاتها النهائية، والكشف عن محاولات تهريبها أو تحويلها إلى جهات غير مصرح لها بالحصول عليها.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب ونائبه، جيه دي فانس، شاركا في جهود إقناع مجلس إدارة "إنفيديا" بإعادة هوانغ إلى منصبه، خلال الأيام التي سبقت الإعلان عن القرار.

وأقر ترامب بتواصله المباشر وغير المباشر مع أعضاء مجلس الإدارة، وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن المجلس اتخذ القرار الذي أرادت إدارته اتخاذه.

وبحسب الصحيفة، رأى بعض مستشاري ترامب أن عودة هوانغ تخدم مستقبل الشركة والاقتصاد الأميركي، فيما أبدى الرئيس اهتمامًا بتداعيات تراجع سهم "إنفيديا" على الأسواق المالية.

كما استعان فانس بعلاقاته في قطاع التكنولوجيا للمساعدة في تقييم المخاوف المرتبطة بهوانغ، وفق مصادر الصحيفة.

وأثار التدخل الرئاسي مطالب إضافية بالكشف عن طبيعة المعلومات الأمنية التي حصل عليها البيت الأبيض، ومدى تأثيرها في قرار إعادة هوانغ، وكيفية تعامل الإدارة مع التحقيقات المتعلقة بصادرات الرقائق.